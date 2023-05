PRAVO I PRAVDA SU NA NAŠOJ STRANI! Predsednik Vučić uoči dijaloga u Briselu: Prolivena krv za slobodu ne može da se zaboravi VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu uoči puta u Brisel gde ga u okviru dijaloga Beograda i Prištine očekuje razgovor sa Aljbinom Kurtijem o formiranju ZSO i pitanju nestalih

- Već nekoliko dana, posebno juče i danas, Aljbin Kurti vodi kampanju protiv Srbije, brutalnu i priljavu i on i svi njegovi pomagači.Priključili su sve i Šaipa Kamberija do Azema Vlasija, svih analitičara, svih političara, prete Srbiji, govore o svojoj borbi za slobodu zaboravljajući da su se baš Srbi borili za slobodu, ne samo protiv terorista već i protiv NATO agresora i baš kao što on reče prolivena krv se ne vraća, prolivena krv za slobodu ne može da se, zaboravi. Imaću to u vidu večeras. Živela Srbija, nema predaje - rekao je predsednik.

"Biće teško. Protiv nas su svi veliki na Zapadu. Ipak, na našoj strani su pravo i pravda. Još više i važnije od toga, oni ne razumeju koliko je snažna ljubav prema slobodi i koliko jako i čvrsto možete da je čuvate, uprkos svim pritiscima. Živela Srbija", napisao je predsednik.

(Kurir.rs)