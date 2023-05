PREMIJERKA BRNABIĆ U MOSTARU: Cenimo to što BiH nije priznala Kosovo, ali mi nije jasno glasanje BiH u Savetu Evrope

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Mostaru da Srbija ceni to što Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i da to smatra logičnim zato što se i BIH bori i zastupa nepovredivost integriteta međunarodno priznatih država.

"Znam da su unutar BiH različiti stavovi. Moram priznati da mi nije jasno glasanje BiH, odnosno uzdržanost za članstvo Kosova u Savetu Evrope", rekla je Brnabić novinarima u Mostaru.

Rekla je da je očekivala je da BiH glasa protiv, jer "ne može biti uzdržana po pitanju članstva nepostojeće države u Savetu Evrope".

Brnabić je navela da je danas razgovarala s predsedavajućom Saveta ministara BiH, Borjanom Krišto, o tome da se "u dogledno vreme" održi zajednička sednica dve vlade.

"Prva i jedina zajednička sednica je organizovana u Sarajevu 2015. godine, kada je premijer bio Aleksandar Vučić. Kao predsednica vlade 2017. godine sam poslala pismo i inicirala sednicu. To je ostalo otvoreno pitanje, odnosno nikada nisam dobila odgovor", navela je ona.

Dodala je da je sa Krišto razgovarala i o konkretnim projektima, među kojima i o energetskim, dodavši da BiH u tom segmentu ima mnogo potencijala i da se to može zajednički iskoristiti.

"Mislim da u to treba da budu uključene i Hrvatska i Crna Gora, jer se svi pitaju. Svaki takav projekat ima prekogranični efekat. Mislim da nam je to svima u interesu, a prvenstveno BiH. Volela bih da na to gledamo kao na investiciono, a ne političko pitanje", naglasila je Brnabić.

Komentarišući napad na dvojicu mladića iz Beograda u Mostaru pre dva dana, jer su imali majice s natpisom "Zemun", ona je izrazila žaljenje, navodeći da se u Mostaru uvek oseća lepo i da ima dobar odnos s vlastima tog grada.

"Verujem da to nije prava slika Mostara", kazala je o napadu Brnabić koja je u Mostaru posetila Međunarodni sajam privrede.

"Ne očekujem ništa od današnjeg nastavka pregovora u Briselu" Premijerka Brnabić izjavila je danas u Mostaru da ne očekuje ništa od današnjeg nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. "Nažalost, nemam nikakva očekivanja od sastanka. Ne vidim kako će se to promeniti posle deset godina od potpisivanja Briselskog sporazuma. Ne vidim spremnost Prištine", rekla je Brnabić. Po njenim rečima, Priština je "već dobro nagrađena za to što nisu primenili taj sporazum". Premijerka Srbija je ocenila da su prištinske vlasti Briselski sporazum kršile i tokom 2022. godine, time što su dvaput uskratile pravo Srbima da glasaju na izborima koje je raspisao Beograd. "To ni EU ni Kvinta nisu pokušale da spreče", naglasila je Brnabić, nazvavaši nedavne izbore na severu Kosova, koje su organizovale prištinske vlasti, "kvazi-izborima". Srbija, dodala je, pokušava da nastavi da bude telerantna, da čuva mir i i kakvu-takvu stabilnost, uprkos naporima Prištine da izazove destabilizaciju.

(Kurir.rs/Beta)