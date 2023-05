VUČIĆ IZ BRISELA: Zabrinut sam po pitanju formiranja ZSO, jasno je da Priština ne želi da ispuni obavezu, došli smo do zida

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Brisela posle sastanka sa premijerom lažne države Aljbinom Kurtijem, kome su posredovali predstavnici EU, Đozep Borelj i Miroslav Lajčak.

Na sastanku je usvojena Deklaracija o nestalima, ali predsednik Vučić nije optimista po pitanju formiranju Zajednice srpskih opština.

"Veoma sam zabrinut, jer po ključnom pitanju - formiranja ZSO - jasno je da Priština ne želi da ispuni svoju obavezu od pre 10 godina. Meni je jasno. I to sam znao, ali danas smo prvi put došli do zida i bilo je jasno od trenutka kada je predstavljan Nacrt upravljačkog tima. Od načina na koji su pokušali da unize dve žene koje su to radile na dobar i profesionalan način, do reakcije posle toga, da je to za njih neprihvatljivo jer se kosi sa ustavom Kosova, jer ne žele Republiku Srpsku... Iako u svim članovima Nacrta jasno se poziva na prethodno dogovorene članove iz 2013. i 2015. Nema nijedne tačke u kojoj se govori o nečemu što već nije dogovoreno", počeo je predsednik Vučić.

"Čućete bezbroj izgovora, ali suština je ovo. Treća tačka, jednako važna, trenutna situacija posle sramnih i nelegitimnih izbora na severu KiM, gde je glasalo 3,4 odsto stanovništva, kako da se prevaziđe".

"EU je izašla sa svojim predlogom, ja sam prihvatio taj predlog, ali Priština je i to odbila. Ja sam smatrao da je važno da očuvamo stabilnost. Nadam se da će do dvadeset i nekog biti nekog ko će moći da utiče na promenu stava Prištine".

"Ne vidim rešenje u ovom trenutku. Pošto ga niko od nas četvorice za stolom nije video, razišli smo se. Nadam se da će razgovori biti nastavljeni i da ćemo uprkos da smo došli do zida moći da nađemo neko rešenje u budućnosti. Još 2015. godine Mustafa i ja smo potpisali principe. Oni se sada toga odriču zbog Ustava. To je besmislen pristup. Onda je kraj svega. Ne želim da govorim u ime evropskih posrednika. Čuli smo Ustavni sud Kosovo, kad god pokrenem pitanje Ustava Srbije i Rezolucije 1244, kažu ja sam čovek prošlosti. Kada ispunite ono što ste dva puta potpisali onda idemo dalje. Ovo sad donosi dodatne probleme u život ljudi. Ja znam kada ovo čuju raduju se i ekstremni Albanci i ekstremni Srbi. Ja se nikad ne radujem kada nema dogovora. Kada nema kompromisa morate da se suočite sa tim morate da nastavite da radite na rešenju. Razišli smo se u nadi da možemo da pronađemo odgovora u narednom periodu".

Vučić je o predlogu EU rekao:

"To je predlog koji se tiče situacije posle izbora. Znate da ćemo se suočiti sa teškom situacijom u narednim danima. Do 28. bi trebalo oni koji su dobili 3,4% posto glasova, treba neko da upada u kancelarije i da zauzuima taj prostor, da skida zastave jedne i da postavlja neke druge. Vi znate kakav je to rizik i kakve probleme nosi. To znaju i ljudi u EU, zato su ponudili rešenje. Možda ću da govorim o tome za dva ili tri dana, ja sam to prihvatio, Priština nije".

Na konstataciju novinara na engleskom da Kurti očekuje priznanje lažne države, predsednik Vučić je rekao:

"Srbija je već prihvatila mnoge stvari. Šta očekujete od nas da uradimo? Ja sam očekivao da sretnem Demi Mur pre 25 godina, ali se to nije desilo. Tako se stvari razvijaju".

"Potreban nam je odgovoran pristup. Moramo da poštujemo bar ono što smo potpisali, i to dva puta".

Kako kaže pozitivna stvar sa današnjeg sastanka je što se razgovaralo i što je usvojena Deklaracija o nestalim osobama.

"Očekujemo od vas da ispunite naše zahteve vezano za iskopavanje lokacija na kojima mislimo da su zakopani naši ljudi".

"Ja ne mislim da je interes bilo koga od nas da sakrije sudbinu bilo kog čoveka. Vi dođite i recite 'ima ono brdo tamo i tamo, tu su tela Albanaca ubijenih', u roku od 24 časa vaši ekperti dolaze zajedno sa našim, kopamo da vidimo da li je to istina ili nije. Ali, to isto mi tražimo za Srbe koji su ubijeni na KiM, jer mi mislimo da znamo za neke od lokacija na kojima su Srbi sahranjeni. Samo što nam niko do sada nije dozvolio da otkopamo ta mesta i da se uverimo da li srpska tela leže na tim mestima ili ne. To važi i za jedne i za druge, jer nestalih je i Albanaca i Srba".

"Govorili smo o trenutnoj situaciji posle izbora, to je bila treća tema. Kako da to držimo pod kontrolom. Samo se nadam da će biti dovoljno razuma i i želim da verujem da da se neće nastavljati onakve provokacije kakve smo imali pre izbora, sa ranjavanjem ljudi zato što su nosili šerpe na pijacu, sa maltretiranjem Srba samo zato što su Srbi, i sa pričom o tome da "volim Srbe, ali samo one koji su mi poslušni", a to je njih 13, pa valjda će da biraju od tih 13 umesto od 43.000 Srba koliko živi na severu KiM".

"Zna se obaveza - morate da ispunite ZSO, a Srbija će da učestvuje u implementaciji najvećeg dela koji tamo piše. I jasno sam stavio do znanja šta je ono što možemo i šta je ono što ne možemo. Kao što sam ja znao od prvog trenutka da Kurti ne namerava da učini ništa po pitanju Zajednice srpskih opština. Samo što je to neko trebalo da nam kaže, a ne da se sva predstava odigrava. Ja nikada nikog nisam lagao i ono što sam vama rekao ja sam rekao i Šolcu, i Makronu i Blinkenu i svim drugima. Međutim, to je danas prihvaćeni okvir i za Srbiju i za Prištinu na našem evropskom putu. To je postao deo pregovaračkog okvira, što je za nas nešto povoljnije nego pre devet godina, ali i dalje svakako nije povoljno. Moramo to da razumemo kao nešto što je EU stavila kao pregovarački okvir".

"Nemojte da bilo ko traži izvinjavajući razlog u tome što ne primenjuje nešto što je potpisano i dogovoreno jpoš pre 10 godina u tome šta ću ja da kažem ili neću. Naš je problem što mi nemamo proces normalizacije, što mi ne razgovaramo o tome kako da rešimo probleme, šro mi ne možemo ni civilizovano da razgovaramo, ok, danas smo civilizovano razgovarali, mi ne možemo inače da razgovaramo o rešavanju problema, jer se problemi multiplikuju iz dana u dan, i zato što ih neko proizvodi, a Srbija nije proizvela nijedan problem, nijedno jedino iznenađenje. Neko samo svakodnevno razmišlja kako da napakosti našem narodu na Kosovu i Metohiji. I ničim drugim se ne bavi. Mi smo u prošlosti pravili brojne greške, plašim se ne da ništa niste naučili od nas, nego da ih pravite i činite na mnogo grublji način nego što smo mi".

