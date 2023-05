UŽIVO! POČEO SASTANAK U BRISELU Predsednik Vučić nastavlja borbu za KiM: Usvojena Deklaracija o nestalima

Dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou nastavlja se danas u Briselu razgovorima u kojima učestvuju predsednik Aleksandar Vučić i premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti, kao i predstavnici Evropske unije, Đozep Borelj i Miroslav Lajčak.

Tema razgovora su nacrt statuta Zajednice srpskih opština i Deklaracija o nestalim licima.

Ovo je treći sastanak na visokom nivou za nešto više od dva meseca, a prvi posle 45 dana, kada je u Ohridu postignut usmeni dogovor o implementacionom aneksu evropskog sporazuma za normalizaciju odnosa.

18.40 - Usvojena Deklaracija o nestalima

Kako je saopšteno iz Evropske službe za spoljne poslove, prva tema na agendi bila je Deklaracija o nestalima koja je već usvojena. Uskoro bi tekst deklaracije trebalo da bude objavljen na sajtu spoljnopolitičke službe EU.

foto: Kurir televizija

18.30 - Počeo sastanak

Sastanak predsednika Vučića sa Kurtijem, uz posredstvo Borelja i Lajčaka, počeo je nešto posle 18 sati.

18.15 - Borelj dočekao Vučića

Predsednika Vučića u zgradi EEAS dočekao je Đozep Borelj.

"Uoči početka još jednog teškog sastanka u Briselu. Interesi Srbije i srpskog naroda na KiM su uvek i zauvek iznad svega", napisano je Vučić na Instagramu pre početka sastanka.

foto: Kurir televizija

foto: Kurir televizija

Delegacija Beograda stigla u zgradu EU

Delegacija Beograda, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, stigla je u zgradu EU u Briselu, gde će biti održana nova runda dijaloga na visokom nivou. Malo ranije u zgradu je stigla i delegacija Prištine na čelu sa premijerom lažne države Aljbinom Kurtijem. Na sastanku, koji je sazvao Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đozep Borelj, trebalo bi da se razgovara o statutu ZSO i Deklaraciji o nestalim licima.

foto: Kurir TV

"Pravo i pravda na našoj strani"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu uoči puta u Brisel:

"Već nekoliko dana, posebno juče i danas, Aljbin Kurti vodi kampanju protiv Srbije, brutalnu i priljavu i on i svi njegovi pomagači.Priključili su sve i Šaipa Kamberija do Azema Vlasija, svih analitičara, svih političara, prete Srbiji, govore o svojoj borbi za slobodu zaboravljajući da su se baš Srbi borili za slobodu, ne samo protiv terorista već i protiv NATO agresora i baš kao što on reče prolivena krv se ne vraća, prolivena krv za slobodu ne može da se, zaboravi. Imaću to u vidu večeras. Živela Srbija, nema predaje", poručio je predsednik.

