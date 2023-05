PETAR PETKOVIĆ: Zabrinuti smo za dalji razvoj situacije na KiM, Kurti ne želi mir

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da je, nakon jučerašnjeg sastanka u Briselu i odbijanja kosovskog premijera Aljbina Kurtija da razgovara o ZSO, zabrinut kako će se dalje razvijati situacija na Kosovu.

Petković je naveo da je to bio i prvi utisak predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i visokog predstavnika EU Đuzepa Borelja koji je rekao da brine na su na severu KiM otvoreni putevi za nove krize.

Dodao je da normalizacija odnosa i razgovori o tome gotovo da ne postoje.

"Sa Prištinske strane postoji negiranje svega što je dogovoreno kada je reč o sporazumima o ZSO. Čuli smo Kurtija da juče kaže da za njega ne postoji Upravljački tim, i da on nema nikakvu ulogu, iako postoji poseban sporazum o njegovom mandatu. Upravljački tim ima četiri člana, na sastanku su bile dve dame koje su profesionalno predstavile nacrt Statuta koji je nastao pre gotovo pet godina. Sve vreme tokom njihovog izlaganja Kurti se sa Bisljimijem podsmevao, ometao tok izlaganja, pokušavao da nipodaštava te dve divne dame. Tolika mržnja prema svemu što je srpsko je neverovatna. On nije spreman da se dogovara ni oko čega, nije zainteresovan da se formira ZSO", istakao je Petković.

Kako je dodao, Upravljački tim je 2018. godine imao četiri meseca da izradi dokument, koji je odrađen marljivo, a koji se bazira se na četiri sporazuma iz Brisela.

"Naša strana se drži potpisanih dokumenata. Vidite vrstu licemerja, oni od nas traže da poštujemo nešto što nije potpisano, iako je predsednik jasno stavio do znanja koje su naše crvene linije, a sa druge srane imamo četiri potpisana sporazuma na koje se obavezala Priština, a oni to neće da sprovedu, a da ne govorim da je i potpis EU stavljen na Briselski sporazum", rekao je Petković.

Istakao je da Kurti ne želi mir, nove dogovore, kao ni ZSO.

"Od kada je došao na vlast ponavlja kako ne želi formiranje ZSO. Ona je nama neophodna jer predstavlja mehanizam za zaštitu kolektivnih i individualnih prava Srba na KiM. Kurti želi da protera srpski narod, zbog čega ulazimo iz krize u krizu", naveo je Petković.

Prema njegovim rečima, Srbija neće dozvoliti da ZSO bude na nivou nevladine organizacije, dodajući da se 10 godina bori za njeno formiranje.

Petković ističe da se treća tačka jučerašnjih razgovara ticala upravo situacije na terenu nakon antidemokratskih izbora na severu Kosova.

"Imali smo izbore na kojima je izašlo 3,4 odsto ljudi, 1.500 Albanaca i 13 Srba, i sada je situacija takva da su Albanci izabrani za nekakve gradonačelnike. Sada postoji rok do 28. maja, od trenutka kada je CIK proglasio izborne rezultate do momenta kada oni treba da preduzmu dužnost. To su sve situacije koje sada otvraju nova pitanja, nove bezbednosne dileme se javljalju pred nama. Sa te strane, EU je prodložila svoj predlog kao prelazno rešenje, što je Kurti odbio, a naša strana prihvatila, jer nam je važno da sačuvamo mir i stabilnost", kazao je Petković.

On je poručio građanima Srbije i narodu na Kosovu da, koliko god da je teško i mučno razugovarati sa Kurtijem, mora da se sačiva mir i životi Srba na Kosovu.

"To je važno, sve drugo nema smisla, nema budućnosti, a ako nemamo dijalog, ako smo u slepoj ulici u koju nas je uveo Aljbin Kurti, kako da pričamo o budućnosti i o kompromisu" upitao je Petković.

Istakao je da je na EU i međunarodnoj zajednici da izvrši pritisak na Prištinu.

"Pa da vidimo da li će on drugačije sagledavati stavri, jer bez razgovora i sa ovakvim represivnim ponašenjem Aljbina Kurtija ja ne vidm kako možemo dalje, i ne vdim na koji način mi možemo da govorimo o kompromisu, jer je to zabranjenja reč u Prištini", zaključio je Petković.

(Kurir.rs/Kosovo Online)