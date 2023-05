REKONSTRUKCIJA Analitičari: Zamena ministara izvesnija od novih izbora, iz Vlade bi mogla da ode trećina ministara!

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić otkrio je da je moguća rekonstrukcija Vlade, a u opciji su i vanredni izbori. Analitičari ocenjuju da je izvesniji scenario da se ide na zamenu nekoliko ministara.

Predsednik je preksinoć ocenio da Vlada Ane Brnabić funkcioniše kao raštimovani orkestar.

- Rekao sam Ani Brnabić da zameram Vladi što, uprkos tome što ima veliki broj dobrih ministara, funkcioniše kao raštimovani orkestar. Jedni su za sankcije Rusiji, drugi imaju mišljenje o ovom pitanju, treći o onome. To ćemo morati da menjamo. Da li ćemo da idemo na rekonstrukciju, pa na izbore ili odmah na izbore, videćemo - rekao je Vučić.

Vladimir Pejić, programski direktor agencije za istraživanje javnog mnjenja "Faktor plus", ocenjuje za Kurir da je praktičnije da se izvrši rekonstrukcija.

- Više mi liči da će biti rekonstrukcije Vlade nego izbora, to je najrealnije i najpraktičnije. Ali verujem da će rekonstrukcija biti kratkog daha, da će potrajati do proleća, kada očekujem sve izbore osim predsedničkih, mada su mi i beogradski upitni. No, parlamentarne i lokalne svakako - naveo je Pejić.

Upitan ko bi od ministara uskoro mogao da se pozdravi s funkcijom u Nemanjinoj 11, Pejić kaže da je teško govoriti o personalnim rešenjima.

- Predsednik Vučić ima bolji pregled igre. Svakako ne bih mogao sa sigurnošću da kažem, ali sam siguran da makar 30 odsto ministara neće biti na svojim mestima nakon rekonstrukcije - ocenjuje Pejić.

Možda bude još ostavki

Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli (NSPM), smatra da bi oko polovine ministara moglo da ode sa aktuelnih funkcija nakon rekonstrukcije.

- Imajući u vidu da izbori mogu da budu u decembru ili početkom sledeće godine, neka rekonstrukcija Vlade je moguća pre toga, ali ona ne rešava problem, već bi poslužila samo da se premosti period do zime ili pak marta. Kako je ministar prosvete Branko Ružić već podneo ostavku nakon ovih tragičnih događaja, može još neka ostavka da se desi u narednom periodu. Sve u svemu, iako imenima ne bih spekulisao, ima ih dosta za smenu, skoro polovina ministara, a verujem da to misli i Vučić - navodi Vukadinović.

Najnovija istraživanja javnog mnjenja SNS ubedljivo najjači, PSG najslabiji Prema poslednjem istraživanju agencije "Faktor plus", ubedljivo najveću podršku ima SNS, za koji bi glasalo čak 46 odsto birača. Isto istraživanje pokazalo je da SPS podržava 10,8 procenata građana, a zatim sledi SSP s podrškom od 7,1 odsto. Sledi koalicija NADA (Novi DSS plus POKS), za koju bi glasalo 4,7 odsto birača, potom Zavetnici sa 4,3 procenta, Dveri sa 3,3 odsto građana, koliki je i rejting pokreta Ne davimo Beograd. Narodna stranka je na 2,7 odsto, dok pokret Srce i stranka Zajedno imaju podršku od po 2,2 odsto birača, a SDS 2,1 odsto. DS je na dva procenta, a PSG na 1,1 odsto.

Ivica Dačić Ne podržavam ostavku Vlade Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je juče da poštuje ostavku ministra prosvete Branka Ružića, ali da ne podržava ostavku ostatka Vlade: - Poslednji sam čovek na svetu kog to treba da pitate, ja nikad nisam za podnošenje ostavke, uvek sam za borbu. Ne vidim Ružićevu individualnu odgovornost, šta je doprineo ili pogrešio, ali uvažavam njegovu odluku zbog objektivne odgovornosti.

