NAPETO NA KiM: Albanci prete ratom, hoće da pale srpske škole!

I Miroslav Lajčak je zabrinut, on je video odlučnost Srba da se suprotstave Kurtijevom teroru, rekao je predsednik Srbije posle sastanka sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine

Situacija na Kosovu i Metohiji zahuktava se iz dana u dan, a Srbi se osećaju sve ugroženije. Nakon pretnji ratom koje su stigle iz partije Hašima Tačija, pa pokušaja paljenja osnovne škole u Kosovskoj Kamenici, planova za oduzimanja srpske zemlje eksproprijacijom i neizvesnosti hoće li Albanci uopšte uspeti da ustoliče svoje ljude na čelo opština na severu, tenzije sve više rastu.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je izrazio zabrinutost zbog situacije na KiM, posebno na severu.

- Ta moja zabrinutost potiče iz strastvene potrebe (kosovskog premijera Aljbina) Kurtija da podstiče sukobe i želje da izbije nekakav rat u kojem bi on bio veliki albanski heroj. Ovo poslednje što je uradio sa eksproprijacijom toliko je loše da nemam reči. Zabrinut sam što misle da mogu nasilno da preuzimaju prostorije. Sve što rade toliko je loše... Zabrinut sam zbog planova da nasilno preuzimaju pojedine prostorije, a u Kvinti se prave naivni i nevešti, ponekad im je tri odsto dovoljno za legitimne izbore, a nekada im 50 odsto nije ni blizu legitimiteta koji traže. Toliko o principima - naveo je predsednik.

foto: Beta Milos Miskov

Mnogo razloga

Vučić je kazao da je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, s kojim se juče sastao u Beogradu, razgovarao sa Srbima sa severa KiM i da se uverio u odlučnost Srba da se suprotstave Kurtijevom teroru.

- Lajčak je zabrinut. On je razgovarao sa ljudima sa severa, sa ljudima iz nevladinih organizacija, iz Srpske liste i sa ljudima iz drugih partija - i svi su mi rekli isto. On je video odlučnost Srba da se suprotstave Kurtijevom teroru - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da je teška pozicija zvaničnog Beograda da sačuva mir i stabilnost u dijalogu kada Priština želi sukobe.

A razloga za zabrinutost je napretek. Podsetimo, poslanik DPK Hisen Beriša poručio je da je Kosovo spremno za rat ukoliko se naruši njegov integritet i suverenitet, te da će se u slučaju sukoba sa Srbijom boriti i za Niš, Kuršumliju, Rašku i Sandžak.

foto: Kancelarija Za Kim

Istovremeno, preksinoć su nepoznate osobe obile školu, izdvojeno odeljenje OŠ "Desanka Maksimović" u naselju Bosce, u opštini Kosovska Kamenica, i pokušale da izazovu požar pomoću plinske boce. Policija i vatrogasci izašli su na mesto događaja da izvrše uviđaj, a napad na školu je prijavljen policiji.

Rastu tenzije

Tenzije će pak u narednom periodu samo dodatno da rastu, imajući u vidu da ističe rok za postavljanje gradonačelnika na čelo srpskih opština na severu koji su izabrani na nelegalno održanim izborima, na koje je izašlo tek oko tri odsto birača. I po tom pitanju Priština preti silom, poručujući da će svoje ljude postaviti po svaku cenu.

Kako kaže za Kurir Milan Ivanović, nekadašnji direktor KBC Kosovska Mitrovica, Srbi na KiM samo iščekuju nove napade.

foto: Beta Saša Đorđević, AP Visar Kryeziu

- Politički Gargamel Kurti samo smišlja nove i nove zločine nad Srbima. On se ne bavi ni ekonomijom, ni zdravstvom, ni obrazovanjem, koji su u rasulu, već mu je samo jedno bitno, da maltretiraju Srbe i zastrašuju ih. Iako i sami Albanci na Kosovu žive loše, Kurti i njegovi se bave samo mržnjom prema Srbima i tako zapravo i održavaju vlast. To je velika opasnost, jer je zato konstantno nasilje nad Srbima, hapšenja, pucanje na decu, otvaranje nekih optužnica... Živimo samo u iščekivanju novih napada jer bezumlju i nasilju nema kraja - kaže on.

Predsednik Vučić Ne idem na samit Saveta Evrope Predsednik Vučić je rekao da neće ići na samit Saveta Evrope u Rejkjaviku 16. i 17. maja. Dodao je da je doneo odluku da će Srbija na samitu SE na Islandu biti predstavljena na nižem nivou, zato što je dobio signale da amandman Srbije o teritorijalnom integritetu svih članica saveta Evrope neće biti prihvaćen, i da je spreman da podnese posledice te odluke. - Mi smo podneli amandman da piše između dva zareza da se, kada se govori o teritorijalnom integritetu Ukrajine, Gruzije ili Moldavije, doda i "kod svih drugih članica SE", što je principijelno, ništa više nismo tražili. Ono što smo shvatili, posebno na insistiranje Nemačke, naročito u poslednjih 48 sati, da teritorijalni integritet postoji samo za one zemlje koje priznaju oni, a ne UN - rekao je Vučić.

Suzana Trajković, supruga uhapšenog Srbina Neizdrživo je Suzana Trajković, supruga uhapšenog bivšeg policajca Slađana Trajkovića, kojeg kosovsko pravosuđe tereti za ratne zločine iz 1999. u Vučitrnu, za Kurir poručuje da je porodica očajna jer ne zna šta ih čeka. - Slađan je čitava 24 dana bez terapije, otvorile su mu se rane! Uopšte nije dobro, ne dobija terapiju ni za šećer, ni za bolove, a nisu mu čak ni mast dali za opekotine, rane su mu se inficirale. Ne znamo više ni na koga da apelujemo da mu se pomogne. Svakim danom je sve gora i gora situacija po Srbe na KiM i svakodnevno strepimo šta nas sutra čeka - rekla nam je ona.

I. Žigić/