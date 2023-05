Pored političke pozadine i blokiranja saobraćaja, skraćenja radnih obaveza i pomeranja privatnih obaveza, nameće se pitanje i kolika je ekonomska cena blokade jedne od najvažnijih saobraćajnica i protesta koje svakog petka organizuje deo opozicije.

Na ovu temu Predrag Žambok razgovarao je sa profesorom dr Mihajlom Rabrenovićem.

foto: Kurir Televizija

- Ovo je jedno vrlo teško vreme gledano sa međunarodnog aspekta. To je vreme kad mi kao građani treba da pokažemo jedinstvo i slogu bar po nekim krupnim državnim pitanjima. Kada govorimo o protestima možemo reći da je to jedna delatnost koja odvlači energiju od drugih delatnosti. Svaki čovek ima određenu energiju koja mu je potrebna da bi obavljao određene poslove. Ako se on previše bavi protestima posebno ako postoje institucije za raspravu i dijalog onda to može da nanese različite vrste štete. Da ne govorimo o tome, kako ti protesti izgledaju u Nemačkoj i Francuskoj gde se gubi ogromna društevena energija. - rekao je Rabrenović.

04:02 OVO JE VREME KADA KAO NAROD TREBA DA POKAŽEMO JEDINSTVO! Rabrenović: Protest je građansko pravo, ali mora se uvažiti volja većine

Istakao je da je protest demokratsko pravo ali da je tanka linija između prava i kako kaže terora manjine nad većinom:

- Protest jeste jedno demokratsko pravo. Moramo voditi računa zato što je tanka linija između prava manjine i većine koja možda ne želi da protestuje. Ako ovde desetak hiljada ljude protestuje, a 100 hiljada ne želi da protestuje nego želi recimo da dođe i čuva gazelu, da li to znači da ćemo onda imati građanske sukobe, širih razmera. Treba imati meru u svemu. Na čelo tih protesta se instalirao deo opozicije, deo bivšeg režima koji je uništavao privredu i ekonomiju ove zemlje. Imali su priliku da pokažu šta znaju i šta umeju.

Kurir.rs

