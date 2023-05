"KURTI JE POSTAVIO ALBANSKOG GRADONAČELNIKA U KOSOVSKOJ MITROVICI SA OVIM CILJEM!" Rajić siguran: Sledi nam težak period na KiM

Beograd je ponovo suočen s protestima i blokadom ulica, dok su poljoprivrednici širom Srbije blokirali saobraćajnice, uključujući raskrsnice Aradac, Pančevo, Požarevac, Bogatić, Subotica i Mrčajevce, čime su sprečili normalno odvijanje saobraćaja.

Na severu Kosova i Metohije, situacija postaje sve napetija, posebno nakon postavljanja Erdena Atića kao prvog albanskog gradonačelnika iz Samoopredeljenja Aljbina Kurtija, što je faktički legalizovalo okupaciju Severne Mitrovice.

Ove tenzije izazivaju zabrinutost među Srbima, koji sve više strahuju od represije, provokacija i mogućnosti izbijanja sukoba pod vlašću Kurtijevog režima.

Specijalni savetnik potpredsednika Vlade Miloša Vučevića, Predrag Rajić, bio je gost u emisiji "Usijanje" gde je izneo svoje stavove.

Rajić se najpre dotakao masovnog narodnog mitinga u Pančevu kome je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

foto: Damir Dervišagić

Rajić je prisustvovao ovom mitingu i istakao je da je Pančevo doživelo veliki skup sa velikim brojem ljudi, bez ikakvog incidenta ili loših poruka upućenih političkim protivnicima.

Osvrnuo se na poruke predsednika Vučića, koje su bile jasne u vezi sa suverenom politikom Srbije, otvaranjem radnih mesta i ekonomskim razvojem, umesto ulaska u bilo kakav konflikt. Takođe, naglasio je da se ne sme dozvoliti da bilo ko zlostavlja srpski narod na Kosovu i Metohiji i prisiljava državu Srbiju na promenu politike. Istakao je da je Srbija jedinstvena, uprkos radikalizovanoj manjini koja bi želela da fizički sudi predsedniku Vučiću i njegovim pristalicama. Takođe je upozorio na tendenciju medija da stvaraju utisak o potencijalnom građanskom ratu u Srbiji, ističući da to nije slučaj i ne sme da se dogodi.

foto: Kurir Televizija

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Rajić je upozorio da Kurti stalno pokušava izazvati sukob.

- Kurti u kontinuitetu želi sukob i on smatra da je ovo za njega idealan trenutak da ga izazove. Kurti misli da bi u ovoj konstelaciji snaga u Evropi on sebe mogao da predstavi kao žrtvu gde bi on svojim Zapadu kazao "eto, ja se samo borim da uspostavim ustavni pravni poredak na teritoriji svoje države. U tome me sprečavaju zvanično Beograd i njihovi eksponentni u mojoj državi i zbog toga vam tražim da mi pomognete". Dakle njegov cilj je da uđu u oružani konflikt sa Srbima na Severu Kosova i Metohije i ako je moguće da potom dobije podršku NATO-a, ako taj sukob ne krene kako je on planirao. To mu je taktika od prvog dana, odnosno od početka rusko-ukrajinskog sukoba. On će, nažalost, nastaviti sa provokacijama - istakao je Rajić.

Postavljanje albanskog gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici, koji je dobio ni 3 odsto, za desetine hiljada Srba, a Kvinta ga smatra "legalno izabranim", stvara dodatna pitanja.

08:45 KURTI JE POSTAVIO ALBANSKOG GRADONAČELNIKA SAMO U OVOM CILJU! Rajić siguran: Sledi nam težak i neizvestan period na KiM-u

Rajić postavlja pitanje kako će ta nova vlast obavljati svoje ustavne i upravne aktivnosti na severu Kosova i Metohije, kada se suočava s bojkotom Srba.

- Postavljam pitanje, kako će moći da se obavi bilo kakva ustavno upravna delatnost na Severu KiM-a sada sa ovim predsednicima opštine. Dakle sa kojim službama će oni da rade kada ih svi Srbi bojkotuju. Svaka vlast kada sprovodi neke odluke, sprovodi ih na osnovu nekih normi. Norma ima dispoziciju i ima sankciju. Ukoliko ne ispunite dispoziciju dolazi do sankcije. Kako će oni da izvedu bilo kakvu sankciju na Severu KiM-a kada nemaju službe koje ih prate i imaju narod koji ih bojkotuje. Jedino golom silom. Jedino svaki put da dovode specijalce ROSU. Mislim da Kurti ide u tom smeru. Jedino imam tračak nade da će ga u tome obuzdati. Već su ga 2 do 3 puta obuzdavali kada je bilo na ivici da to zaista eskalira. Nama zaista sledi na KIM-u jedan težak period. Mislim da ulazimo u period kada nikada nije bio neizvesniji na KiM-u i nikada se nismo suočavali sa opasnijim posledicama od '99 godine - rekao je Rajić.

