"GAZILI SU NAS IZNUTRA I RADUJU SE KAD SMO PODELJENI" Sagovornici Kurira apeluju na zdrav razum pred najavljene skupova u Beogradu

Dani pred nama donose sudar pet velikih događaja koji bi mogli da značajno promene dinamiku političkih i društvenih odnosa, ali i oblikuju budućnost zemljle.

U svega nekoliko dana, počev od petka, 26. maja, za kada je zakazan veliki narodni skup Srpske napredne stranke, konstituisaće se i izborna skupština ove stranke, kao i početak stvaranja novog političkog aktera, najavljenog kao nadstranaki narodni pokret.

Ulični protesti opozicije protiv nasilja nastavljaju se najverovanije u subotu. Istog dana će legati SNS birati novo rukovodstvo. Uz sve to, ili kako kažu sagovornici Kurira, izna svega ovoga stoji Kosovo i Metohija, gde je situacija posle nelegitimnih izbora na ivici.

Kako će ovi događaji uticati na budućnost Srbije voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Olja Lazarević razgovarala je s gostima Srđanom Barcem iz Centra za društvenu stabilnost i prof. dr Zoranom Milosavljevićem sa Instituta za političke studije.

foto: Kurir TV

- Naša svakodnevica u južnoj pokrajini je da smo svedeni na statističku grešku. Ne znam koliko dugo će odgovorni odobravati sve što se dešava. Retorički se slažemo s njima, zalažu se za formiranje ZSO, sve to zvuči lepo, ali se nikako ne sprovodi u delo, a maltretiranje našeg življa se nastavlja. Pitam Međunarodnu zajednicu šta misle kako će se ponašati prema njima ako se zalažu za prijem tzv. Kosova u institucije - kaže Milosavljević.

I drugi sagovornik jutarnjeg programa saglasan je da je faktičko stanje na Kosovu i Metohiji na granici izdržljivog.

foto: Kurir TV

- Izbori su ogolili istinu o zbivanjima na Kosmetu i nastojanje srpskog naroda da nekako preživi. Sada dolazi do završne faze preuzimanja severnog dela Kosova gde suštinski i faktički Albanci nisu imali vlast. Iako smo čuli ambasadora SAD u Prištini da će to biti tehničko vršenje vlasti, čuli smo i da će stavljati zastave lažne države Kosovo što će dizati tenzije u srspkom narodu s ciljem da se izazovu incidenti i uđu u fazu zaokruživanja priče, a to je suštinsko vršenje vlasti na celoj teritoriji KiM - smatra Barac.

Razgovor je nastavljen na temu političkih turbulencija u Srbiji i najavljenih skupova krajem nedelje u Beogradu.

06:39 GAZILI SU NAS IZNUTRA I RADUJU SE KAD SMO PODELJENI Sagovornici Kurira apeluju na zdrav razum pred najavljene skupova u Beogradu

- Imali smo strašne zločine početkom maja koji su nas duboko uznemirili, a čini mi se da se sad stvaraju tenzije, kako bi se još više uneo nemir među ljude. Prisutan je osećaj nebezbednosti i nesigurnosti, dobar deo društva pokušava da odreaguje na takvo stanje tako što izlazi na ulice. Taj deo naroda nije politički motivisan, vođen je svojom nesigurnosti i moramo da ih razumemo. Država je izašla s konkretnim merama kako da se prevaziđe situacija, a tenzije koje se prave čine da taj deo društva ima osećaj veće nesigurnosti. Veliki deo stanovništva šeta bi na oba skupa i najvažnije je da ostanemo mirni, kako bismo izbegli narativ koji nam se nameće - mišljenja je Barac.

Profesor Milošević takođe je dao svoj sud na najavljena dešavanja u glavnom gradu.

- Naredni period će pokazati šta se zapravo desilo. Vi posadite jedno seme, ono raste i ne znate kad će da eksplodira. To su specijalne operacije u koje je jako teško poverovati ako ste običan građanin. Naše društvo je izloženo jednoj vrsti mogućnosti da jednu negativu prebacimo u pozitivu i budemo jedinstveni. Da li se slažemo s nekim političkim akrrterima, ostavimo to za izbore. Nas su iznutra u prošlosti gazili i rušili i naše političke nesuglasice ne traba da odlaze u međunarodni etar. Dajte da pokažemo jednu vrstu političkog sazrevanja - istakao je Milosavljević.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs