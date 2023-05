MORA DA JE ČUKUNDEDIN: Srbin predao "prangiju" iz vremena Miloša Obrenovića?! Ovo je najstariji komad oružja dat MUP-u

Akcija dobrovoljne predaje oružja premašila sve takve prethodne, do 8. juna neće biti nikakve pravne odgovornosti ni za legalno ni za nelegalno predato oružje

BEOGRAD - Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je danas da su se među oružjem, čija je dobrovoljna predaja počela pre dve nedelje, našli i primerci stari više od sto godina, kao i da je do subote uveče ukupno predato 33.427 komada.

Bojana Otović Pjanović iz MUP-a je rekla, za Radio televiziju Srbije (RTS), da su od vrsta oružja u legalnom posedu najčešće predati pištolji dok je kod nelegalnog bilo čak i ono iz dva svetska rata, ali i starije.

"Tu je bilo i oružja iz 1847. i 1907. godine, engleski revolveri, sistem za navođenje protivtenkovskih raketa, štapin na koji je prikačeno 4,6 kilograma eksploziva", navela je Otović Pjanovićeva.

Kako je precizirala, do subote, u 19 časova, predato 33.427 komada oružja od čega je 26.094 vatreno oruže oko 6.333 su minsko-eksplozivna sredstva i više od 1.319.000 komada municije.

Ona je istakla da je ova akcija dobrovoljne predaje oružja premašila sve takve prethodne i ponovila da do 8. juna neće biti bilo kakve pravne odgovornosti za one koji to učine, a imaju nelegalno oružje.

