PRIVIDNI MIR: Kazaljka za napetost je u crvenom, dijalog mora da krene iz početka

Vojska će danas do 15 sati da završi raspoređivanje jedinica i biće na takvim pozicijama da može da izvede svaki zadatak koji se tiče bezbednosti države, a pre svega bezbednosti Srba na KiM, poručio ministar odbrane

Dijalog Beograda i Prištine nakon upada kosovske specijalne policije u petak u zgrade opština Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, kada je došlo do sukoba, u kojima je povređeno nekoliko desetina ljudi, postao je besmislen, saglasni su stručnjaci. Oni ukazuju da je potrebno stvari promeniti iz korena i pokrenuti razgovore od početka na drugačiji način.

Koliko je situacija na Kosovu uzavrela, ukazao je i ministar odbrane Miloš Vučević, koji je juče ocenio da je trenutno na KiM situacija prividno mirna, ali da može da eksplodira svakog trenutka.

Kurti želi sukobe

- Napetost je dostigla maksimum, kad bismo mogli da slikovito kažemo, kazaljka za broj obrtaja u tom spektru napetosti je u crvenom, pre svega među Srbima na severu KiM, koji su direktno ugroženi - rekao je Vučević za TV Prva i istakao da kosovski premijer Aljbin Kurti sve radi da dovede do eskalacije kako bi nastavio sa terorom sa ciljem da Srbe potpuno etnički očisti sa KiM.

On je naveo i da vojska ima zadatak da u ponedeljak do 15 sati završi raspoređivanje svojih jedinica, te da će Vojska Srbije biti na takvim pozicijama da može da izvede svaki zadatak koji se tiče bezbednosti države, pre svega bezbednosti Srba na KiM.

- Nećemo dozvoliti da neko pređe naše crvene linije, nećemo dozvoliti "Oluju", "Bljesak" ili 17. mart 2004. To je najpreciznije. Da gledamo na televiziji kako ubijaju Srbe na KiM i da ih čekamo sa toplim obrocima i ćebadima na administrativnim linijama, to se neće desiti - poručio je Vučević.

I bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović smatra da u ovakvoj situaciji apsolutno ne postoji nikakav način da se dijalog Beograda i Prištine nastavi.

- Pitanje obnavljanja dosadašnjeg dijaloga je sada besmisleno. Dijalog bi trebalo otvoriti, ali novi, da se kroz njega postigne tehnički, a ne pravno važeći sporazum između Beograda i Prištine - kategoričan je Jovanović.

On ocenjuje da bi novi dijalog trebalo da omogući normalne tokove života za obe strane, ali ne bi ni korak učinio u pravcu prihvatanja neprihvatljivog, a to je da Kosovo bude nezavisna država, a Srbija prva država u Evropi i svetu koja bi se dobrovoljno odrekla najstarijeg dela svoje državne teritorije.

Diplomatski jasan prilaz

- U tom slučaju bi Zapad hteo - ne hteo morao da promeni stav da Kosovo može biti država, ali ne može biti nezavisna država, već samo država u državi Srbiji. To bi trebalo da bude naš prilaz, jasan do tančina i teško bi mogao da bude odbijen. A nastavak na stari način bi bio samo dalje mučenje u još težim okolnostima jer Kurti očito ne radi sam, već uz pomoć i podršku tog Zapada - kazao je Jovanović za Kurir.

I nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković ocenjuje da nema apsolutno nikakvog prostora za nastavak dijaloga dve strane.

- To je bespredmetno, jer nije stvar u tome da dijalog nema smisla, već oni koji stoje iza Kurtija i guraju situaciju ka tome da do dijaloga ne dođe! Bogzna kako su se, navodno, sada zauzeli i pozivaju Kurtija da ne provocira, a on zapravo i radi na bazi njihovog scenarija. Činjenica je da dokle god se ne raščivijaju stvari u vezi sa Ukrajinom, teško da mi možemo bilo šta da očekujemo od eventualnog dijaloga - konstatovao je Branković za Kurir.

Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO Priština mora da se obuzda Jens Stoltebnerg, generalni sekretar NATO, rekao je da Kosovo i Beograd treba da se pridržavaju dijaloga pod pokroviteljstvom EU kao jedinog puta ka miru i normalizaciji. On je istakao i da Priština mora da prestane da preduzima jednostrane i destabilizujuće korake. - NATO i Kfor nastaviće da obezbeđuje bezbedno i sigurno okruženje - napisao je Stoltenberg na svom Tviter nalogu.

Adrijan Štuni, stručnjak za bezbednost Kurti prešao crvenu liniju Stručnjak za bezbednost Adrijan Štuni rekao je da Stejt department retko koristi izraz "oštro osuđujemo" i da takva retorika ukazuje na to da premijer Kosova Aljbin Kurti, izazivajući tenzije na severu, vodi Kosovo u međunarodnu izolaciju, prenosi Gazeta ekspres. Štuni smatra da su SAD poslale jasnu poruku da je Kurti prešao crvenu liniju. - Tu izjavu nije poslala međunarodna organizacija ili bilo koja nevladina organizacija, već ju je poslao Stejt department SAD. Dakle, morate da stavite prst na čelo. Takav način delovanja vodi u izolaciju - rekao je Štuni.

Kurti sa Fon Kramonovom Osnovni sporazum primeniti brzo, potpuno i bezuslovno Aljbin Kurti sastao se juče u Prištini sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Kosovo Violom fon Kramon, sa kojom je razgovarao o situaciji na severu Kosmeta, sa posebnim akcentom na dijalog Kosova i Srbije. On je rekao da bi osnovni sporazum i aneks implementacije trebalo primeniti što je pre moguće, u potpunosti i bezuslovno. Dodao je i da je posle izbora održanih 23. aprila u četiri opštine na severu Kosova potrebno da se što pre počne sa radom jer, kaže, opštine nisu funkcionisale od novembra prošle godine, kada su gradonačelnici iz redova srpske zajednice podneli ostavke.

