UŽIVO VANREDNO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Provešću noć sa našom vojskom, nećemo dozvoliti ubijanje našeg naroda

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji.

Odmah nakon obraćanja, predsednik Srbije zaputiće se na administrativnu liniju. On će provesti noć sa vojskom i odatle će pratiti situaciju.

Predsednik je na početku svog izlaganja rekao da je mesecima govoreno da Aljbin Kurti ima samo jednu želju - da izazove sukobe na KiM, da zazove krvoproliće.

- Iako smo mesecima govorila da Aljbin Kurti ima samo jednu želju da izazove sukobe na KiM, da dovede do krvoprolića, malo ko je želeo da čuje istinu i hteo da razume šta je suština svega što se događa. U poslednja 3 dana i politički nepismen mogao je da razume šta su pripremali, sve u organizaciji Kurtija, da dođe do sukoba Srba i NATO-a a on da pere ruke i kaže da nema nikakve veze sa tim.

foto: Printscreen/RTS

- Srbi na severu KiM u 7 jutros okupili su se ispred opština Zvečan kako bi iskazali nezadovoljstvo upadom Kurtijevih okupatora, a pripadnici KFOR-a iako su davali garancije, nisu to sprečili. Srbe su sačekali vojnici KFOR-a i bodljikava žica i "gradonačelnici" ovih opština, naknadno su otišli na sastanak američkog ambasadora.

Predsednik kaže da je KFOR pustio Kurtijeve "gradonačelnike" da uđu u zgrade Opštine, a onda su njih "štitili od Srba", umesto da su uradili obrnuto.

- Dva vozila ROSU ostala su okružena Srbima na koje je srpski naslov okačio zastavu i ispisao 4 slova S ali nikakvo nasilje nisu sprovodili. Nakon nekoliko sastanaka predstavnika Srba i KFOR-a, a išao je Dragiša Milović na te razgovore, veoma odgovoran čovek, Srbi su predložili da KFOR zameni ROSU specijalcima a da KFOR može da ostane. Srbima nije smetao KFOR. Tada je komandant KFOR-a za region istok rekao da razume spske zahteve, KFOR zatim uslovljava čitav dogovor time da Srbi puste dva vozila policije. Srbi na to nisu pristali. Govorim vam suštu istinu. I tada je KFOR krenuo u akciju.

foto: Printscreen/RTS

- 52 Srba je zatražilo lekarsku pomoć. Igora Simića i Gorana Rakića su udarali po međunožju i glavi. Udarali su i šutirali su ih, a Srbi su ga jedva odvojili. Počeli su da bacaju šok bombe po narodu. Najteže povređeni su Dragiša Galjak, operisan je, lekari su mu se borili za život, sada je na intenzivnoj nezi. Doktor Dragiša Milović, teške višestruke povrede, Časlav Sofronijević, od više udaraca u grudi, povrede od gumenih metaka takođe se nalazi na opservaciji. Ostali su svi sa lakšim povredama. Ukupno je povređen 41 pripadnik KFORA.

Predsednik je istakao da "zapuca li albanski okupator, situacija će biti drugačija".

- Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, ali poslednji put ponavljam i molim međunarodnu zajednicu da urazumi Aljbina Kurtija, ako to ne učine, plašim se da će biti kasno.

Podsetimo, Veliki broj pripadnika Kfora sa opremom za razbijanje demonstracija raspoređen je jutros u blizini opštinskih zgrada u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku.

Više stotina Srba okupilo se ispred opštinskih zgrada na severu tzv. Kosova i traže povlačenje tzv. kosovske policije i novoizabranih gradonačelnika Albanaca, Srbi na lokalnim izborima nisu učestvovali i odbijaju da prihvate albanske predstavnike na vlasti u opštinama gde Srbi čine više od 95 odsto stanovništva.

Doktor Zlatan Elek, direktor KBC u Kosovskoj Mitrovici izjavio je da se u ovoj zdravstvenoj ustanovi javilo više od 50 građana sa povredama od šok bombi, gumenih metaka i bojeve municije, nakon što je došlo do haosa na severu KiM.

- Jedan muškarac je trenuno u operacionoj sali i lekari mu se bore za život. On, prema našim informacijama, ima prostrelnu ranu u predelu karlice. Jedna osoba koja je teško povređena za sada je u fazi dijagnostike. A, među povređenima je i doktor Dragiša Milović, predsednik opštine Zvečan koji je zadobio udarce u predelu grudi, ali ne zna se od čega.

Misija Kfor predvođena NATO-om saopštila je da je jutros povećala prisustvo u sve četiri opštine na severu KiM i pozvala sve strane da se uzdrže od poteza koji bi mogli da rasplamsaju tenzije i da izazovu eskalaciju.

