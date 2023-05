PETKOVIĆ: Za sve što se juče desilo na severu Kosova odgovornost snosi Aljbin Kurti! Proterivanje našeg naroda nećemo dozvoliti

Za sve što se juče dogodilo u Zvečanu odgovornost snosi Aljbin Kurti, istakao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, ponavljajući da će i danas najvažnija poruka predstavnicima Kvinte biti da "urazumi Kurtija i to njihovo čedo koje se zove Kosovo" jer, kako ukazuje, u suprotnom sve stvari mogu da odu u nepovratnom pravcu i da zapale ceo region.

"Balkanski piroman Aljbin Kurti juče je hteo da zapali ceo region i rezultat tog sukoba jeste taj da su na srpskoj strani povređena 52 civila, od čega troje teže, pre svega Dragiša Galjak, koji je primio dva metka kada ga je upucao s leđa specijalni policajac ROSU i to kada je trčao da se skloni od suzavca kao i većina Srba", kazao je Petković na RTS.

Dodao je da su teže povređeni i Časlav Sofronijević, kao i lekar Dragiša Milović i da je povređen i 41 pripadnik Kfora, od čega troje teže.

"Svima želimo brz oporavak, nadamo se da nema životno ugroženih i nemamo problem to da kažemo. Srbi nikada nisu želeli sukob sa Kforom, onaj koji je to želeo je Aljbin Kurti i kada pogledate sve njegove akcije za vikend i u petak svima je jasno bilo da on želi sukobe. On želi da izazove rat, jer je to jedini način da izbegne ispunjavanje svojih obaveza, prvenstveno formiranje Zajednice srpskih opština. Rukovodstvo Srbije i predstavnici Srpske liste dobili ozbiljne garancije od Zapada, pre svega od Kfora da neće dozvoliti ulazak 'gaulajterskim okupatorima' u srpske zgrade.", kazao je Petković.

Međutim, kako dodaje, videlo se juče da su postavili bodljikavu žicu, kordone kako bi, kako navodi, očigledno asistirali albanskim gradonačelnicima da mogi da uđu u srpske zgrade.

"Trebalo je da budu prisutni u petak i trebalo je da spreče ulazak onih koji su doveli do nemira i sukoba. Kandidati PDK - stranke Hašima Tačija, gradonačelnici Zubinog Potoka i Zvečana, su doneli odluku da ne ulaze u zgrade u te dve opštine, ali to nije slučaj sa Kurtijevim gradonačelnicima u Leposaviću i Severnoj Mitrovici, šta više ovaj njihov u Leposaviću nije još izašao", ističe Petković.

Naglašava da to nisu legitimni gradonačelnici i da je Kurti direktno odgovoaran za sve što se juče dešavalo.

Ukazuje da su Srbi imali miran protest, na kom su bili i predstavnici Srpske liste, među kojima i Igor Simić, Goran Rakić, koji su kao i ostali Srbi mirno sedeli na platou.

Ističući da je svaki protest Srba i do sada bio miran, Petković kaže da ih je u trenutku kada su sedeli, Kfor nasilno pomerao da bi došli do dva vozila ROSU.

"Do svega ne bi došlo da Kfor nije reagovao i nije bacio suzavac. Tada je narod prvo krenuo da se suprotstavlja pesnicima, ali ne zaboravimo da je mandat Kfora da zaštiti srpski narod, a bili su tamo da zaštite gaulajterske okupatore", kazao je Petković i dodao da je Kfor maltene asistirao jedinicama ROSU.

Prema njegovim rečima, juče je iz Beograda povedena ozbiljna diplomatska ofanziva, a nastavlja se i danas i da je trenutno u toku sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Kvinte.

Podseća da se Vučić juče čuo i sa ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajanijem, kao i sa visokim predstavnikom EU Đuzepom Boreljom i navodi da će se nastaviti razgovori.

"Pre svega, insistiramo da Priština pusti dvoje naših privedenih - Radoša Petrovića i Dušana Obrenovića. Odveli su ih u Južnu Mitrovicu, terete ih za huliganstvo, a oni su mirno sedeli u prvim redovima. Naš narod mirno protestuje, ne može da se pomiri sa okupacijom severa, sa krpama - zastavama Kosova istaknutim. Srbi žele da žive tako što će štiti svoje institucije", naglasio je Petković.

Ponovio je reči Vučića da "ako zapuca albanski okupator, dobiće i odgovor".

"Tražili smo od Kfora da raguje, ali ako ne reaguje, ima ko će da zaštiti naš narod", kazao je Petković i dodao da se vojska Srbije nalazi u najvišem stepenu borbene gotovosti, a da su sinoć raspoređeni na dodatnim mestima.

"Državno rukovodstvo je obišlo vojnike, Vojska Srbije radi svoj posao, a to je zaštita svog naroda i države.. Mi ne želimo sukobe, to je učinio Kurti sukobljavajući se sa narodom, a na kraju krajeva kada pogledate saopštenja nekih ambasadora dosta je izbalansirano saoopštenje gde nema pozivanja odgovornosti srpske strane. Nadam se da su mnogi uvideli juče da je odgovornost Kurtijeva", rekao je Petković.

Najvažnija poruka i danas predstavnicima Kvinte je, kako kaže Petković, "da urazume Kurtija".

"I to njihovo čedo zvano Kosovo, jer sve stvari mogu da odu u nepovratnom pravcu i da se zapali ceo regoion. Kurti želi da se predstavi kao mali Zelenski, a u stvari je mali Hilter koji želi da protera srpski narod. To mu nećemo dozvoliti, to mu neće dozvoliti Srbija i predsednik Aleksandar Vučić", poručio je Petković.

(Kurir.rs/RTS)