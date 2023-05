VUČIĆ ZA CNN: Od početka godine upucano 6 srpskih civila, od čega dvoje dece! Srbija želi mir, ne treba nam eskalacija

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je na CNN televiziji o aktuelnoj situaciji i dešavanjima na Kosovu i Metohiji.

Na početku uključenja, predsednik Vučić je odgovorio na izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

- Samo želim da kažem da njegove reči, sve što smo čuli nisu samo jake optužbe, već i kletve od strane Aljbina Kurtija. Njegov gest govori o neimplementaciji ranijeg dogovora. Srbi žele zaštitu za sebe i svoje bližnje.

- Da budesmo jasni. Postoje dve stvari koje su jasne. Vaš gost je pričao o neimplementaciji, a Srbi su sve implementirali, od prvog sporazuma 2013. A Priština je imala samo jedan zadatak, da omoguće ZSO, nisu to uradili, i neće to da urade", rekao je Vučić.

Predsednik je, govoreći o "izborima" koje je organizovao Kurti, na koje je izašlo 3 odsto stanovništva severa, upitao voditeljku da li je ikada čula za druge "legitimne i legalne" izbore sa tako malom izlaznošću.

- On 97 odsto ljudi na severu zove fašistima, kriminalcima, ekstremnim nacionalistima, ucenjenim ili podmićenim ljudima.

Predsednik je rekao da Srbi na severu traže bezbednost za sebe i svoje porodice.

- Otkako je Kurti došao na vlast, zabeležili smo na stotine etnički motivisanih napada, 353 napada. Samo od početka ove godine bilo je pet pucnjava na srpski narod gde su žrtve bile Srbi. Šest uključujući i onu juče. U to uključujem i dvoje dece koji su ranjeni. To su najveći napadi na Srbe od 2008. godine - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da je Kurtijeve psovke i uvrede nemoguće kvantifikovati, ali da se činjenice lako mogu izmeriti.

Predsednik je negirao optužbe Aljbina Kurtija da je ucenjivao Srbe da ne izlaze na lokalne izbore na severu KiM.

On je jasno naglasio da Beograd nikoga nije ucenjivao i pritiskao da ne glasa, podsetivši da Srbi pre 2013. godine nikada nisu učestvovali na izborima na tzv. Kosovu.

- Onda smo se dogovorili, pa su ljudi četiri puta glasali. Nikada nije bilo problema. A kada je Kurti došao na vlast, zabranio je Srbima da glasaju na referendumu i na izborima. Ali još važnije, on nije formirao ZSO, što je glavni uslov za Srbe da uopšte učestvuju na lokalnim i parlamentarnim izborima - kazao je predsednik.

Predsednik Vučić je, na pitanje kako da dođe do deeskalacije, istakao da stalno poziva Srbe da budu mirni, kao i da je učinio sve da se situacija stabilizuje.

- Mi žalimo i što su povređeni vojnici Kfora, i jasno smo to rekli. I pored svega što se dogodilo pre dva dana, kada je jedan Srbin ranjen sa dva metka i još ne znamo kako će proći. Priznali smo da je bilo i povređenih vojnika, odmah smo to rekli. Srbi mirno protestuju. Doktori, medicinske sestre, profesori svi mirno protestuju. Da li je te ljude neko ucenio? Ne, oni samo hoće da se ROSU povuče, i da se povuku ilegalni gradonačelnici - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da Beograd ne kontroliše Srbe koji demonstriraju, ali je istakao da je uveren da će ti ljudi uvek poštovati odluku svoje zemlje.

- Ono što mi možemo da uradimo sa našim međunarodnim partnerima, je da postignemo stabilnost u regionu. Srbija je 50 odsto ekonomije zapadnog Balkana. Nama ne treba nikakva eskalacija, nama treba mir. Zato sam i pokrenuo inicijativu Otvoreni Balkan - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je jasno istakao da nezavisnost nije na stolu, i da se na Ohridu i u Briselu nije govorilo o priznanju, već o normalizaciji odnosa.

- Mi priznajemo samo Povelju UN, i to je sve što priznajemo. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima. I to smo uvek radili. Pravo pitanje je zašto neko želi da eskalira situaciju. Čuo sam da ste govorili u raznim medijima kako će Srbija po Putinovom nalogu napasti nekoga. I naravno, to se nije desilo - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da je veoma zadovoljan izjavama Entonija Blinkena, istakavši da je Makronova izjava takođe dobra ocena situacije.

- Kada govorimo o obavezama Srbije, mi se ponašamo 100 odsto u skladu sa Kumanovskim sporazumom, i u skladu sa Rezolucijom 1244. Mi nismo poslali nijednog vojnika na KiM niti smo kršili sporazume. Jako to poštujemo i imamo odličnu saradnju sa NATO trupama na terenu. Juče smo pričali sa komandantima na terenu i do sada sam imao mnogo konsultacija sa Stoltenbergom, i nadam se da ćemo očuvati taj nivo komunikacije - rekao je predsednik Srbije.

Predsednik Vučić je poslao poruku srpskom narodu da na miran način protestuje, istakavši i da je bratstvo manastira Dečani pohvalilo italijanski kontingent Kfora, koji je štitio veliku svetinju gotovo 20 godina.

- Moja poruka Srbima koji protestuju, znam da su odlučni da se bore za svoja osnovna prava. Oni samo hoće da prežive, pravo da sačuvaju svoje ime i prezime i svoju veru. Da žive tamo gde su oduvek živeli. Moj savet i molba njima jeste da to čine na miran način, da očuvaju mir i stabilnost za sve - rekao je predsednik i dodao:

- Moramo da razgovaramo sa Albancima, kako bismo postigli dogovore koji će biti implementirani u budućnosti. Ali, još jednom pozivam međunarodnu zajednicu da preduzmu ozbiljne korake protiv onih koji su tvrdoglavi i koji eskaliraju situaciju na terenu i narušavaju mir i stabilnost svih nas - zaključio je predsednik Vučić.

