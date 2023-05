VUČIĆ OŠTRO ZA CNN: Priština imala samo jedan zadatak, da formira ZSO, i to nije uradila! NEMA RAZGOVORA O PRIZNANJU KOSOVA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za CNN da reči Aljbina Kurtija predstavljaju klevete, te da Priština nije ispunila svoju obavezu - formiranje Zajednice srpskih opština, i jasno poručio da nema razgovora o priznanju Kosova.

Odgovarajući na izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, predsednik Vučić je rekao:

"Samo želim da kažem da njegove reči, sve što smo čuli, nisu samo jake optužbe, već i uvrede od strane Aljbina Kurtija. Njegov gest govori o neimplementaciji ranijeg dogovora. Srbi žele zaštitu za sebe i svoje bližnje. Da budemo jasni. Postoje dve stvari koje su jasne. Vaš gost je pričao o neimplementaciji, a Srbi su sve implementirali, od prvog sporazuma 2013. A Priština je imala samo jedan zadatak, da formira ZSO, nisu to uradili, i neće to da urade".

Vučić je naglasio da nema razgovora o priznanju Kosova, već o normalizaciji odnosa.

"Mi priznajemo samo Povelju UN, i to je sve što priznajemo. Ali smo uvek spremni da razgovaramo o kompromisnim rešenjima. I to smo uvek radili. Pravo pitanje je zašto neko želi da eskalira situaciju. Čuo sam da ste govorili u raznim medijima kako će Srbija po Putinovom nalogu napasti nekoga. I naravno, to se nije desilo", rekao je Vučić.

