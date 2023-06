PREDSEDNIK VUČIĆ SA SAMITA U MOLDAVIJI: Srbija je samostalna zemlja koja donosi svoje odluke

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas sa Samita, koji se održava u Kišinjevu.

- Kosovo i Metohija je nažalost uz Ukrajinu postalo glavna tema. Priština nije želela susret sa srpskom delegacijom, iako mi uvek želimo razgovor, ali zna se ko je odgovoran za probleme na KiM. Mislim da stvari sada postaju sve očiglednije i jasnije za ljude koji se ne slažu uvek s nama. Imao sam veoma važne sastanke danas. Pričao sam sa mnogo važnih ljudi, i svima je glavna tema, uz energetiku i ekonomski napredak, situacija na KiM - poručio je Vučić.

foto: Printscreen Pink Tv

Predsednik ističe da će zemlje iz inicijative Otvoreni Balkan tražiti veći pristup fondovima EU.

Kaže da je uputio danas poziv zvaničnicima, da jedan od naredna dva sastanka bude održan u Beogradu.

Objašnjava da se kratko sreo i sa Zelenskim.

- Odluku o sankcijama donose građani Srbije preko svog rukodovstva, mi smo svoju odluku doneli u martu 2022. i dali svoju politiku. Srbija ima svoju politiku, poštuje Ukrajinu. Nastavićemo da vodimo svoju politiku u interesu svoje zemlje.

Kako kaže, razgovarali o teritorijalnom integritetu dve zemlje i međusobnoj podršci.

On je nemačkom novinaru odgovorio i da je ovaj samit važan zbog mnogih pitanja, ali i zbog situacije na KiM.

- Za sat ili dva ću imati veliki sastanak sa Šolcom, Makronom i Boreljom. Uradićemo sve što možemo da deeskaliramo situaciju. Mi radimo na tome da se situacija smiri, i da izbegnemo provokacije u budućnosti - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je naglasio da ne može da priča o "planu puta", pošto druga strana uvek poremeti sve planove.

- Moramo da očuvamo mir u regionu, ne samo zbog nas, već i zbog cele Evrope - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik je dodao da je Ksavijer Betel hteo da ostvari kontakt između Beograda i Prištine u Kišinjevu, ali da Vjosa Osmani nije želela da razgovara.

– Šta je loše u dijalogu, kompromisu? Mi smo uvek spremni da pričamo sa svima, ali ona nije želela da govori. Neki ljudi su bili iznenađeni time, mi nismo iznenađeni. Reč je o pitanju stabilnosti i budućnosti cele Evrope, ne samo našeg regiona, i zato sam uvek spreman za diskusiju - istakao je Vučić.

Predsednik Vučić je pitao da li je u istoriji izbora u svetu bilo ijednog koji je bio legitiman i demokratičan, a da je izlaznost bila samo 3 odsto.

- Onda su izazvali tenzije, i insistiraju da implementiraju ove lažne izbore. Svi insistiraju na tome, ne samo mi. To je sramota za evropsku demokratiju, ne samo za nas već za sve. Svi su shvatili šta se dešavalo - naglasio je Vučić.

foto: Printscreen Pink Tv

Vučić je istakao da je odvojeno razgovarao sa Makronom i Šolcom, a da će uskoro uslediti veliki sastanak.

Predsednik Srbije je potom rekao stranim novinarima da je sa Zelenskim razgovarao o teritorijalnom integritetu Srbije i Ukrajine.

- Ne mogu da otkrijem više o tome - rekao je Vučić.

O situaciji na KiM, predsednik Vučič istakao je da nije pitanje pritiska već rešenja.

- Zamislite, sada su skočili što sam pričao sa Zelenskim. Pa šta, da se ne sastanem sa čovekom koji ne priznaje KiM. Svi bi da se Srbija ponaša ekstremistički, a da ne priznaje svoje interese. Ako treba ja jedini da branim naše interese, ostaću jedini to da radim. Da ne smem da pružim ruku čoveku koji ne priznaje Kosovo? Ja to neću da radim - rekao je predsednik Srbije.

foto: Printscreen Pink Tv

Predsednik je rekao da je sutra sednica parlamenta u Prištini, kako bi još jače naglasili svoju antisrpsku poziciju.

- Danas su imali neki skup u Mitrovici, besmisleni i glupi skup, ništa ne razumem zašto to rade. Možda misle da im ide dobro u međunarodnoj zajednici. Šolca i Makrona ću danas videti ovde, a očekujem uskoro Mateuša Moravjeckog u Beogradu. Očekujem i trojku Beneluksa u Beogradu, indijskog predsednika, slovenačku predsednicu. U narednih mesec dana imaćemo bezbroj poseta Beogradu, biće ih baš dosta - rekao je Vučić.

On ističe da ćemo za interese Srbije morati da radimo još mnogo više i napornije.

- Čekam važan sastanak, pa ću onda da govorim o očekivanjima velikih sila - kazao je Vučić.

On je rekao stranim novinarima da je pravo pitanje kako da se deeskalira situacija.

- To je broj jedan, o tome ću pričati sa Makronom i Šolcom. Drugo pitanje je kako da izbegnemo provokacije u budućnosti. I broj tri je formiranje ZSO, koje je dogovoreno pre 10 godina, a nije sprovedeno. To je veoma jednostavno, i mislim da se svi slažemo oko toga. Ljudi sada imaju pravu sliku o tome šta se dešava na Balkanu, bez obzira na to ko je priznao a ko nije priznao Kosovo i Metohiju. Uvek smo mi bili označeni kao krivci, ali mislim da sada svi vide da stvari nisu tako jednostavne - rekao je Vučić.

foto: Printscreen Pink Tv

On je istakao da ne želi da govori o vremenskim okvirima, zato što je neophodno naći dugoročno rešenje.

- Ne trebaju nam lepe želje, već da ljudi na Balkanu shvate da kompromis nije loša reč. Svi su radikalizovani, čak i u vašim zemljama. Moramo da pronađemo kompromisna rešenja - istakao je Vučić i dodao da su zemlje Zapadnog Balkana tražile veću energetsku pomoć, ali da nije siguran da će do toga doći.

- Mi imamo pare i rezerve, ne moraju građani da brinu. Ako stvari ostanu ovakve, nama neće biti potrebno novo poskupljenje struje, koje je dogovoreno sa MMF-om. To da drugima stvaramo priliku da privlače investitore zbog nižih cena energenata, to nećemo dozvoliti. To je ono što pravi prednost Srbiji u odnosu na sve druge na Balkanu - zaključio je svoje obraćanje predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu evropske političke zajednice u Kišinjevu gde je imao niz važnih sastanaka.

(Kurir.rs)