AKO MI NE NAĐU BRATA ZA 2 DANA MOŽDA KRENEM U GRČKU! Sestra misteriozno nestalog Srbina ne gubi nadu

Dijanu Juračić, stariju sestru nestalog Radovana Juračića (44) iz Kikinde, ne napušta nada da će ponovo videti brata koji je nestao u Grčkoj, kad se feribotom zaputio iz Atine na ostrvo Kos.

Za Kurir prenosi i poslednje informacije u vezi sa potragom u koju su i zvanično uključeni i istražni organi u Grčkoj:

- Daj Bože da sve bude u redu. U toku dana kontaktirali su nas zvaničnici Ambasade Srbije u Grčkoj i potvdili da se intenzivno traga za Radovanom. Pregledaće se sigurnosne kamere u luci, ali i na samom brodu. Kako nam je rečeno, od Atine do Rodosa ima ukupno pet ostrva. Nadam se da će prekontrolisati snimke sa kamera u svim lukama. Podsećam da je Radovanov telefon lociran, na ostrvu Rodos, u jednoj ulici. On se zaputio kod kuma, takođe Kikinđanina, na ostrvo Kos. Takođe, istražitelji su tražili odobrenje mobilnog operatera kako bi se locirao bratov telefon. To mi daje nadu da će mu ući u trag - podvlači Dijana i zahvaljuje svima koji su se upustili u potragu za njenim nestalim mlađim bratom:

- U ovim teškim trenucima, znači nam što nismo uskraćeni za ovakve informacije. U kontaktu smo sa Radovanovim kumom, ali ni on ne raspolaže novim informacijama. Ni njemu policija još ništa novo nije saopštila. Snajka Dragana ovu situaciju najteže podnosi. Ona je sa decom. Naš najmlađi brat nameravao je da se zaputi u Grčku, ali je od toga odustao jer mu je pasoš istekao, a u proceduri je dobijanja novog. Ukoliko bude potrebe i ništa se ne reši u naredna dva dana, možda ću onda ja krenuti u Grčku - kaže Dijana, starija sestra nestalog Kikinđanina.

