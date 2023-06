UŽIVO VUČIĆ O SITUACIJI U RIBNIKARU: Ja sam razumeo manjinu roditelja, kao što razumem i većinu koja traži da deca idu u školu

Predsednik Aleksandar Vučić gostuje na TV Prva, u emisiji "Prva tema" gde govori o najaktuelnijim temama.

Ovo je prvo obraćanje predsednika nakon jučerašnjeg učešća na Samitu evropske političke zajednice u Kišinjevu gde je imao niz važnih sastanaka sa svetskim zvaničnicima.

"Prelazne Vlade neće biti"

- Predsednik kaže da je dovoljno da opozicija samo kaže da traži izbore, i da će ih dobiti.

- Oni neće izbore, znaju oni dobro to. A prelazne Vlade neće biti dok sam živ. Ako meni nešto zdravstveno bude, e tada mogu da misle o tome. Suviše volim Srbiju i znam šta je Vlada da bi se sa tim tako igrali. Ko je taj ko odlučuje o tome ko u prelaznu Vladu ulazi? To je neko ko je smislio da to može tako što je nekoliko stakala polomio.

O rijalitijima u Srbiji

Predsednik kaže da ne misli da su rijalitiji ključni uzrok nasilja, ali da ako jedan deo populacije misli tako, njihov glas mora da se čuje.

- Znate li kakve političke emisije imate, i kakve se vrednosti tamo prezentuju javnosti. Deset puta gore od bilo kog rijalitija. U Skupštini gledate rijaliti gori od bilo kog, a ja cenim Skupštinu. Šta ćemo sa time. Jel to znači da treba da ukinemo skupštinski prenos. Šta da radite kada neko tamo laže svaki dan. Jel treba da ukinemo sve filmove? Rambo, Roki, Kum? Jel sve to treba da ukinemo? Kada tako nešto radite jasno je da tražite dovoljan razlog. Evo zamolio sam gospodina Mitrovića, i tog rijalitija nema više za tri dana.

On ističe da će REM regulisati u budućnosti to pitanje, i kaže da su se neke televizije koje su se hvalile poštenjem dobile upozorenje iz inostranstva zbog svog programa. Predsednik je ponovio da je razgovorao sa Željkom Mitrovićem i da je on prihvatio da to uradi.

- I to se ukida. Za tri ili četiri dana više ga neće biti - istakao je Vučić.

Tokom emisije prikazan je insert gde Srđan Milivojević i Marinika Tepić ukazuju da je Vučić učestvovao u emisiji "Plesom do snova", što su nazvali rijalitijem, predsednik kaže da je izrečeno mnogo laži.

- Mene je zvao tada Mitrović, njemu je dobro zbog rejtinga. Ja sam rekao da ne umem da igram, ali on kaže da se time pomaže deci. Tri porodice sam pomogao. Kod Srđana Verbovića u Lazarevcu sam bio, on je paralizovan mladić. To je bio humanitarni pristup, gde je novac koji je prikupljen išao na pomoć. Ja tamo nisam ni igrao ni đuskao, to je zabavljalo ljude koliko sam bio nespretan. Ali sam prihvatio da budem predmet sprdnje da bih nekome pomogao. Nije bilo ni psovki ni nasilja, već igrate da nekome pomognete. Pogledajte još jednu laž. Milivojević kaže da stojim tu sa Ksenijom Pajčin. To nije ona, to je devojka koja se zove Ljubica Arsenijević, nikada Kseniju Pajčin nisam upoznao. Vidite kakvi su to lažovi - rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Prva TV

- Da vam dam jedan podatak, pošto ste pomenuli Kseniju Pajčin. Ona je ubijena, a ubio ju je učesnik njihovog rijalitija. Velikog brata. Filip Kapisoda. Dobio treće mesto. I niko se nije setio da ih podseti na to. Niko to ne pominje danas, zato što je u ovoj zemlji zabranjeno da se kaže istina. Istina je samo da se Vučiću opsuje majka. Jel ih neko gonio za ubistvo Ksenije Pajčin. To je kao kada kažem da nisam držao pušku kod Sarajeva. Za Jovanjicu 1000 dana lažu. Nisu rekli izvinite. I šta ćemo sada sa ovime. Imamo čoveka koji je dobitnik trećeg mesta u Velikom bratu, ubio devojku. Jel neko odgovarao zbog toga?! Ja nemam vremena svakoga dana da demantujem hiljadu njihovih laži.

O tragediji na Vračaru

- Oni koji zloupotrebljavaju tragične događaje, šta su uradili i tražili za decu? Šta su tražili za roditelje? Znate li ijedan zahtev za decu i roditelje? Kakve veze imaju njihovi zahtevi, za prelaznu vladu i ostavku Vučića. Sve što je njima potrebno, a ništa za decu i roditelje.

Vučić je prokomentarisao i to što nije obavestio javnost da je posetio OŠ Vladislav Ribnikar.

- Zašto bih? Smatrao sam da je neukusno i neumesno. Otišao sam u ranim jutarnjim satima, mislio sam da neću zateći nikog osim direktorke, zatekao sam nekoliko nastavnika, upisao se u knjigu žalosti. Tada sam rekao neku stvar i sad ću da objasnim zašto su donete neke odluke. Ja sam razumeo manjinu roditelja, kao što razumem i većinu koji bi da se deca druže, da idu u školu. Ja sam razumeo ove druge.

foto: Printscreen/Prva TV

- Ja ne mogu da se odbranim od tog užasnog razmišljanja kako je dečak ubica to uspeo da uradi. To nije lako, kada ulazite u tu školu imate dvoja vrata pa stepenike. On je iz donjeg rakursa upucao čuvara, vrlo tešak pogodak. Sa mnom su bili najbolji specijalci Srbije i rekli su da ovo pojedini od njih ne mogu da izvedu. I onda gledate i neverujete. Tamo su sedele dve devojčice, to je razdaljina od 9-11 metara, to pogoditi. Ja razumem ljude i roditelje koji neće da šalju decu u školu. Morate da pokažete poštovanje, a istovremeno drugi žele da se nastavi školska godina. U školi su bili najbolji specijalci Srbije koji su rekli da oni to ne bi mogli da izvedu sve i da hoće. Onda su tamo sedele dve devojčice, razdaljina između 9 i 11 metara, to pogoditi. Razumem roditelje koji neće više decu da vrate u tu školu. Morate da poštujete roditelje dece iz tog odeljenja.

Vučić ističe da je razgovarao i sa roditeljima ubijene dece.

- Svi su zadovoljni time, ja bih voleo da su ljudi iz Vlade malo više posvetili objašnjenju. Oni koji žele mogu da poprave ocene, da idu na nastavne i vannastavne aktivnosti. I da kažem, nikakvog vršnjačkog nasilja nije bilo nad dečakom. To je laž, uvek ljudi traže krivca za sve. To je užasna optužba, zamislite kako se osećaju roditelji dece iz tog odeljenja. I zamolio sam medije da ne pišu o ubici, nego da pišu o divnoj deci. A sutradan tri naslovne strane sa ubicom. Još jednom apelujem, ja znam imena svih žrtava i iz Ribnikara, i iz Dubone, i iz Orašja. Zvali su me ljudi iz Dubone, zabrinuli su se kada su videli tim advokata ubice. Ja sam se trudio sa svima da pričam na racionalan način. Ja mogu da plačem sa njima minut, dva ili tri, a posle moram da donosim odluke - kaže predsednik i dodaje:

On kaže da se nažalost nije desilo da se napravi jedna kolona protiv nasilja, da su se svi skupili i da je milion ljudi izašlo na ulice, a onda seli da donesu mere. Komentarišući da je sistem zakazao u Mladenovcu, zbog prijava protiv Uroša Blažića, kada se odustalo od gonjenja, predsednik kaže:

- Šta da radimo što je tužilac odustao od gonjenja. Jesam li ja ili vi krivi. A tužilaštvo samostalni organ. Šta ja tu da radim. Najveći deo njih su časni i odgovorni ljudi, a neki imaju i mentore u ambasadama. Ne govorim o političkim stavovima, već kada im u donošenju političkih odluka pomažu ljudi iz ambasada. Da se vratim na nasilje. Mi smo svi bili jedinstveni. Ja nikada u životu nisam bio na roditeljskom, ni kod Danila, a kod Milice sam bio samo dva puta, na priredbama. Moj otac u životu nije otišao na roditeljski sastanak. Kod Vukana nisam otišao ni do predškolske ustanove. Ponekada ga sačekam ispred škole, i sada ne razumem, da mi neko objasni, jel to moja krivica ako je on sada ovakav ili onakav. Nisam shvatio smisao. Ja sam tog dana bio pogođen i užasnut, posle dva ili tri sata, nikada se ne setim da pitam gde mi je dete, taj dan sam pitao: "Kako mi je dete". Svaki roditelj je tako reagovao, i mnogo bolji očevi od mene - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/Prva TV

- Ne možete da zadovoljite nikada ljude. Sve sam slušao kad je doneta odluka o kraju škole. Razumem roditelje koji ne mogu da pošalju decu u školu posle tragedije, o prekidu školske godine razgovarao sam sa roditeljima, oni su zadovoljni. Voleo bih da su ljudi iz Vlade malo više vremena posvetili objašnjenju. Kraj je 6. juna, ali oni koji žele na vannastavne aktivnosti to mogu i dalje. Roditelji stradalih su najodgovorniji i najrazumniji u svemu ovome. Da smo mi napravili, to bih voleo najviše, jednu kolonu protiv nasilja, da smo se skupili svi, da nas je milion izašlo na ulice da smo seli i doneli mere, ja bih bio najsrećniji. Nažalost, to nismo uradili.

Vučić kaže da je nacija tada bila ujedinjena, ali da je onda to neko pokušao da na najgori način iskoristi.

- To će ući u anale beščašća. Ja ne smem da kažem šta su mi rekli roditelji iz Dubone i Orašja. A tiče se politike i protesta. Morate da razmišljate, ja koji sebe uhvatim, trudim se da budem racionalan, a čak sam ja bio zabrinut za svoje dete. A možete da mislite kako su svi reagovali - rekao je predsednik i istakao da do večeras imamo 67 000 prikupljenih cevi plus 2.290.000 metaka različitog kalibra.

- Od toga je 18 000 minsko-eksplozivnih sredstava. To je ono što smo prikupili samo za ovo vreme. Doneli smo i odluku o zapošljavanju 156 psihologa. Dajemo podršku deci, nastavnicima i roditeljima. Sa Filozofskim fakultetom radimo na adaptaciji školskog programa, da bismo poboljšali borbu protiv nasilja. U septembru idemo u škole sa time. Država je sve uradila brzo i odgovorno, i trpela udarce. Nisam slučajno pitao koja se mera tiče dece, od ovih koji zovu na proteste. Pa nijedna.

O Samitu Evropske političke zajednice u Kišinjevu

- Trudim se na svakom mestu, u Moldaviji sam razgovarao sa 38 lidera u jednom danu. Od toga sam imao 14 bilaterala. Od toga sam imao 14 bilaterala. Samo da se rukujete sa tim brojem ljudi pa nije jednostavno, kamoli da odmeravate svaku reč i da se bavite problemima koje neko ima. Kojim niko neće da se bavi, na vama je da vadite kestenje iz vatre. Tu morate da vodite računa o rečima, da se bavite pravim problemima kojima niko neće da se bavi. I onda vama ostaje da vadite kestenje iz vatre. Da odgovorim Đorđu Trikošu, o odnosu prema narodu, ja dajem sve od sebe, i znam da postoji, imajući u vidu kakva se kampanja vodi, trenutno jedan institut radi analizu o hibridnom ratu protiv Srbije i predsednika Srbije. Podaci su zastrašujući, čime su se služili u prethodnim godinama, na koje načine su radili da me prikažu kao kriminalca. To su malo politički protivnici, malo neki spolja, malo neki tajkuni. Ta analiza je zastrašujuća. Ja se čudim kako imam i petoro ljudi koji me podržavaju pored toga. Ali ja nemam vremena da se bavim time svaki dan. Moram da se bavim svim pitanjima u zemlji, od škole, preko vojske i policije, apsolutno svega. Ponudio sam razgovore još pre sedam dana, a niko se nije javio na te razgovore. Oni se plaše reakcije na društvenim mrežama zato što su neodgovorni. Ako ne možemo da pričamo na racionalan način, šta onda ostaje. Sa jedne strane imate dobrovoljne davaoce tuđe krvi, koji neće u Rudare, ali na Autokomandi hoće. A neko treći mora da se bori i ponaša za normalnu Srbiju, za onu koja ne želi rat, ali takođe ne želi ni da preda nacionalne interese. Nažalost, u eri društvenih mreža imate dva ekstrema, i ona normalnost u sredini ostaje ogoljena, jel sve smete biti samo ne pristojni i racionalni. I šta god uradio i kako god, nikada ne bi bilo dovoljno dobro - kazao je predsednik.

foto: Printscreen/Prva TV

Predsednik je dodao i da je sa Zelenskim razgovarao nekoliko minuta.

- Rukovali smo se i u četiri minuta razmenili osnovne stavove. Korektan razgovor. Posle sat vremena dobijam poruku da ljudi pitaju šta imam da se rukujem sa Zelenskim. Ja pitam šta kažu oni kojima je Zelenski heroj? Oni ćute. Šta hoćete ustvari? Da se ne rukujem sa predsednikom velike zemlje koja Srbiji ništa nažao nije učinila. Šta hoćete od mene, i od bilo koga drugog. I onda dođem do Dučićeve rečenice: "Mi Srbi imamo tendenciju da ili ubijemo ili unizimo velike vladare, a onda ih opevamo u desetercu i proglašavamo za svetitelje". Ne mislim na sebe tu, o tome će buduće generacije da sude. Smeta i kada se rukujem sa Putinom. Pa onda pošto sam video Zelenskog dobijem pitanje hoću li uvesti sankcije Rusiji. Zato što sam stajao četiri minuta pored Zelenskog? Ne vredi, šta god da uradite, uvek je isto - rekao je Vučić i dodao da Srbija nije promenila svoje odluke za poslednjih 16 meseci po pitanju sankcija Rusiji.

Komentarišući izjavu Balše Božovića o intervjuu za CNN koji tvrdi da je predsednik krao vreme da ga ne bi pitali o protestima, Vučić je rekao sledeće:

- Povod za proteste masakr, koji se često dešavaju u Americi, skoro svakog dana. Tamo niko nije koristio dane žalosti da protestuje. Ali, ponosan sam na činjenicu da čak i kada blokiraju auto-puteve nema policije da bilo koga maltretira. Ništa ne radimo od onoga što rade demonstrantima na Zapadu, ubiju Boga u njima u Parizu, Roterdamu, Njujorku. Nisam ni očekivao pitanje o protestima, samo sam rekao sada šta bih odgovorio. Neki ljudi žive za Srbiju, a neki samo za ono što njih zanima.

O intervjuu na američkoj CNN televiziji

Govoreći o intervjuu za CNN rekao je da je to za njega bio tehnički težak intervju, jer nije video voditelja, već je samo preko zvučnika mogao da čuje pitanja.

- Bio je komplikovan intervju u tehničkom smislu, ali ono što sam mogao da čujem je bilo mnogo korektnije nego ranije. Razgovarao sam sa četvoricom američkih zvaničnika. Dakle sa zamenikom Džejka Salivena, jednog od najvažnijih ljudi u Americi. Sa Derekom Šoleom, Krisom Hilom, sa Finerom i trebalo je sa Krisom Marfijem. To je samo sa američkim zvaničnicima, koliko je teška i važna situacija na KiM. Ja znam koliko se opasnosti krije iza toga i zato se trudimo da sačuvamo mir i naš narod, celu našu zemlju.

O trenutnoj situaciji i dešavanjima na KiM

Predsednik je na početku svog izlaganja prokomentarisao aktuelnu situaciju na KiM i istakao da da mu je drago što ljudi u Srbiji vide rezultate ozbiljne i odgovorne politike.

- Drago mi je da su ljudi u Srbiji zadovoljni, ali ja nisam optimističan. Pred emisiju mi je petoro savetnika, čija je obaveza da mi ukažu na greške, reklo nemoj da budeš mrgud i da si pesimističan. Sukob na KiM je započela tzv. kosovska policija, iza leđa NATO-a. Kosovska policija je pucala na Dragišu Galjaka, on ima suprugu, dvoje dece, unuku je dobio pre tri nedelje. Lekari su mu se borili za život zbog krvarenja, a svi se pravo da se to nije dogodilo. Žao nam je i NATO vojnika koji su povređeni, ali jedino ko je upucan je Galjak, i sutra ću ići da ga obiđem. Kada je reč o opštoj situaciji, da znaju svi na Zapadu da je Priština kriva. I Kurti.

foto: Printscreen/Prva TV

Predsednik je rekao da mi nemamo ništa od toga što svi govore da je Kurti kriv.

- On zna šta god da uradi da će Amerikanci, Englezi i Nemci, čvrtsto i tvrdo, ostali malo manje, ali uz, biti za to da se čuva takozvana kosovska nezavisnost. Da ne sme da se ugrozi teritorijalni integritet i suverenitet Kosova. Da se nikako ne dozvoli do 1000 srpskih vojnika i policajaca da se vrate na KiM, da se ne dozvoli autonomija već neki NVO za Zajednicu sprskih opština. Za sve su im krivi Srbi! Sada, kada je jasno da on izaziva sukobe kao što to radi svaki dan, svi smo to znali. To su znali svi u zapadnim ambasadama ovde. I danas je EU izašla sa saopštenjem obe strane. Čemu da pristupe obe strane. Da Srbi izađu na izbore i da dobiju šta? Ništa. A oni da vladaju sa tri odsto. A kada pitate za ZSO, oni kažu mora da se radi. Nema šta da se radi, sve je dogovoreno, kao Boga vas molim urazumite se ljudi. Ovaj neće da prestane da šalje specijalce. Danas je jedan Albanac napisao dobar tekst: "Kurti mašta o ratu". On hoće da bude Zelenski! Sada kažu svaka ti čast kako si ih udario. Znate li kakve će probleme ti ljudi dole da imaju. Kada treba da pomognemo narodu vičemo "Idite na Kosovo", a ne "Idemo na Kosovo". Situacija je komplikovana!

Predsednik je istakao i da je imao težak razgovor sa Makronom i Šolcom i dodao da oni ne žele sukob na tlu Evrope.

foto: Printscreen/Prva TV

- To je do sada bio moj najtvrđi nastup. Svašta sam im rekao u granicama dozvoljenog. Poštujem obojicu, za Makrona mogu da kažem da mi je pomalo prijatelj, sa njim se često čujem, sa Šolcom manje, tek od ponedeljka, utorka kad vidim Lajčaka i Eskobara, onda ću pozvati Srbe sa KiM da se sa njima konsultujem. Ja ne razumem kako je to neko smislio da izađemo iz ovoga Znam da bi Srbima odgovaralo da imamo lokalnu vlast i da se spuste tenzije. Još uvek ne znam da li ću prihvatiti predlog o održavanju novih izbora. Moram da razgovaram sa njima narednih dana i da vidim šta je to što će naš narod da dobije, kakvu sigurnost. Divim se svima vama koji mislite da na svako pitanje možete da dobijete odgovor u roku od 30 sekudni. Ja moram da o tome razmišljam danima, da merim sve, jer se zna ko će biti odgovoran i kriv. Sve sam naučio da trpim, ali postaje mi teško da trpim sve ovo oko KiM. Predstoje nam teški dani, spremni smo da razgovaramo, da se zalažemo za mir.

Kurir.rs