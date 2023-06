U TOKU PETI PROTEST DELA OPOZICIJE: Počela šetnja, kolona krenula Bulevarom ka Pravnom fakultetu

Počeo je peti protest dela opozicije - "Srbija protiv nasilja". Demonstranti su se okupili ispred Narodne skupštine u Beogradu.

19.19 - Počela šetnja

Posle obraćanja govornika ispred Narodne skupštine, protestna kolona je krenula u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra u pravcu Pravnog fakulteta.

19.04 - Obratio se i Dragan Bjelogrlić

19.01 - Političari na protestu

Od opozicionih političara na današnji protest su došli poslanik DS Srđan Milivojević, lider Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta, predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas, potpredsednica te stranke Marinika Tepić, predsednik DS Zoran Lutovac, poslanik Zeleno-levog kluba Radomir Lazović, poslanica tog kluba Biljana Đorđević, kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović, predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić...

18.52 - Voditelji Ivan Ivanović i Zoran Kesić održali govore

18.40 - Sin Stanike Gligorijević i rudar iz Žagubice obratili se prisutnima

Okupljenima su se obratili sin Stanike Gligorijević, koja je poginula u nesreći na naplatnoj rampi u Doljevcu, i rudar iz Žagubice Jovica Nikolić.

18.36 - Obraćanje Svetlane Bojković

Za govornicu je izašla proslavljena glumica Svetlana Bojković.

18.31 - Minut ćutanja

Učesnici protesta su minutom ćutanja odali počast žrtvama dva masakra.

18.27 - Stigli desničari

Grupa desničara prisustvuje protestu. Oni su za petak bili najavili protest zbog, kako su naveli, nasilja nad Srbima na Kosovu. Danas su se okupili u Pionirskom parku, ali u malom broju.

18.23 - Počelo obraćanje

Na bini ispred Narodne skupštine počela su obraćanja. Prvi je izašao Hadži Nenad Maričić.

18.00 - Zaustavljen saobraćaj

Za saobraćaj su zatvoreni deo Bulevara kralja Aleksandra, zatim obližnje Takovska i Kneza Miloša, kao i Ulica srpskih vladara.

Prema najavama, ruta šetnje će danas biti drugačija nego ranije.

Šetnja će krenuti Bulevarom kralja Aleksandra, pa Beogradskom ulicom do kružnog toka Slavija, a zatim Ulicom kralja Milana do Terazija i odatle do trga Nikole Pašića i Pionirskog parka gde će demonstranti zatvoriti krug oko Predsedništva Srbije.

Najavljeno je i da će protest trajati do 21 sat.

Protest se po drugi put održava u subotu, jer je deo opozicije koji je organizator skupa odlučio da pomeri okupljanje sa 2. na 3. jun.

