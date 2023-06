POSLANIK BUNDESTAGA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV! Peter Bajer: ZSO mora da se formira, Priština je odgovorna za bezbednost svih na KIM

Ekskluzivno u jutarnjem programu Kurir TV ovog jutra gost je bio poslanik nemačkog Bundestaga Peter Bajer.

NOVI IZBORI NA KIM? Na Samitu Evropske političke zajednice u Kišinjevu Francuska i Nemačka su pozvali na nove izbore na severu KiM, međutim, Priština smatra da je to moguće ukoliko dovoljan broj građana potpiše peticiju za izbore. Bajer, koji je bio u centru pažnje na Samitu Evropske političke zajednice, izneo je svoje oštro mišljenje o nedavnim događajima: "Nemačka i Francuska su pozvale na nove izbore na severu KiM, ali Priština želi da uslovi potpisivanje peticije. To je samo izgovor da se izbegne promena statusa quo."

Bajer je istakao neophodnost deeskalacije.

- Poslednji događaji kojem smo bili svedoci, proteklog petka, mislim da bi to moglo da izazove nazadovanje odnosa. Vlada u Prištini i Vlada u Beogradu, svi moraju imati u vidu da moraju da deeskaliraju situaciju. Bili su izbori i bili su bojkotovani, nije bilo podrške građana, a odziv je bio između 3 i 4 odsto. Srbi nisu učestvovali i zbog toga je Međunarodna zajednica pozvala na ponovne izbore - rekao je.

Francusko-nemački predlog u Kišinjevu je, kako kaže Bajer nešto što bi trebalo biti ozbiljno razmotreno.

- Francusko-nemački predlog u Kišinjevu u Moldaviji, kada je nemački kancelar seo da razgovara sa Aleksandrom Vučićem i Vjosom Osmani, tu je bio i predsednik Francuske Makron, oni su pokušali da posreduju u ovoj situaciji, predloživši da dođe do drugog kruga izbora na severu Kosova i Metohije. I to bi trebalo da bude ozbiljno razmotreno i izvršeno - smatra Bajer.

Voditeljka Olja Lazarević ističe da je jedan od razloga takve reakcije našeg naroda formiranje Zajednice srpskih opština koje Priština nije realizovala, prema prethodnim obavezama.

Bajer podseća na desetogodišnji sporazum iz Brisela.

- Imamo desetogodišnjicu tzv. briselskog sporazuma koji je potpisan u aprilu. U tom sporazumu, tadašnja vlada Kosova imala je obavezu da počne formiranje te zajednice na severu Kosova. Kada oni kažu gde je ZSO? Zašto prištinske vlasti to ne izvršavaju? Tu je odluka ustavnog suda na Kosovu, koja kaže da ne može da se formira. Čujem da će biti sastanak radne grupe, jer se to mora formirati - istakao je Bajer.

Kako se to ne dešava, a situacija je veoma teška za Srbe na Kosovu i Metohiji, Bajer nepotrebnim naziva celokupna dešavanja u proteklom periodu na prostoru Kosmeta, podvukavši da je bezbednost ljudi najbitnija.

- Vlasti u Prištini moraju da shvate da su odgovorne i za bezbednost ljudi koji žive dole, posebno na severu. Pozvao bih sve na deeskalaciju i trezvenost, da omoguće da se situacija smiri, da se specijalna policija povuče i to je ključno, da se pošalje znak da shvataju da to nije dobro - kaže Bajer.

Prokomentarisao je koje su posledice po "Kosovo".

- Videli ste da je Kosovo izbačeno sa vojne vežbe Defender, najvaljene su sankcije protiv "Kosova", i oni kažu nije trebalo da dozvole Beogradu da definišu šta je to provokacija. To pokazuje da postoji potpuni nesporazum i pogrešna percepcija sa obe strane, prema mom mišljenju oni u Prištini počinju da razumeju da to nije bilo dobro. Tu su bili i Amerikanci, Francuzi i EU koji ih podržavaju i pokušavaju da srede situaciju i da je dovedu u red, ali Aljbin Kurti nije želeo da sluša - rekao je Bajer.

Od političara iz čitavog sveta, postoje izjave da su obe strane odgovorne za ono što se dešava na KiM. Bilo je mnogo situacija koje su bile izuzetno opasne po naš narodu na KiM.

Bajden je oslikao situaciju iz perspektive EU.

- Beograd i Priština moraju da prestanu da jedni druge krive, u toj konkretnoj situaciji prošlog petka, koja je omogućena zbog jedne pogrešne odluke Prištine. Ako me pitate da li to nešto menja u međunarodnoj zajednici, Nemačka, na primer, ovaj deo sveta uvek pominje kada se nešto loše dešava. Kada se budem vratio danas pobodne, ljudi će me pitati da li je tamo rat, da li je bilo bezbedno uopšte ići tamo. Ja ću im reći jeste bilo loše, ali sve to nadgleda EU. U našem interesu je da se situacija stabilizuje - rekao je i dodao:

- Želim da se dođe do toga da se percepcija ovog dela sveta promeni i da se ne priča samo o korupciji, nasilju i organizovanom kriminalu. Priština i Beograd moraju da shvate da oni doprinose u tom ostvarenju.

Saglasan je sa voditeljkinom primedbom da EU nije bila dovoljno angažovana kada je reč o Kosovu i Metohiji.

- Ovo je dijalog koji pomaže EU u procesu normaliizacije. To je evropsko pitanje. Postoji saradnja sa Amerikancima. Ne bih bio iskren kada ne bih priznao da EU u proteklih 10 godina, nije uvek igrala snažnu i konstruktivnu ulogu. Postoji još pet zemalja koje ne priznaju "Kosovo" kao nezavisnu državu. Politika EU nije usklađena - kazao je.

Istakao je da je bezbednost ljudi na KiM najbitnija.

- Izneli su predlog o tome u Moldaviji, a stav zvaničnog Berlina je da žele te izbore. Ne smemo imati bojkot sprske liste. Naravno, postoji istorija, povukli su se iz opština, ja to shvatam, ali taj predlog koji je iznet u Kišinjevu, sada svi moraju da stupe jedni sa drugima u kontakt i da razgovaraju pre izbora. Niko ne želi da se ponovo desi ono što smo videli u petak i ponedeljak. Bilo je 50 povređenih Srba i pripadnika Kfora. Radi se o obezbeđenju. Biće tu mnogo posla - rekao je Bajer.

