U SREDU VELIKE I VAŽNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE: Predsednik Vučić razgovarao sa premijerkom Brnabić i ministrom Malim (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku građanima danas sa terase zgrade Predsedništva.

Sa njim su bili i premijerka Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali.

- Prošlo je tačno 10 dana od kada sam pozvao one koji protestuju na ulicama, i koji iznose određene zahteve, da dođu da razgovaramo. Nisu se javili, nisu zainteresovani da razgovaraju - rekao je predsednik.

On dodaje da mu je žao zbog toga, i da misli da je to velika greška.

Važne vesti "U sredu velike i važne vesti za građane Srbije! I dalje čekamo one koji protestuju da dođu da razgovaramo, ali nemamo vremena da samo sedimo i čekamo, već moramo da radimo napornije nego ikada i guramo našu Srbiju napred", napisao je predsednik u opisu videa.

- U demokratskim društvima, stvari se rešavaju razgovorom. Ne rešavaju se stvari tako što ćete mene, Anu, Sinišu, bilo koga, svakoga dana nazivati nenormalnim, ludacima, ubicama, kriminalcima. Pri svemu tome, znajući koliko obmanjujete javnost. Stvari se rešavaju razgovorima i kompromisima. Pošto mi imamo svo vreme ovoga sveta da čekamo na te razgovore, nastavićemo to da činimo. Razgovori su najvažniji. - rekao je predsednik.

On kaže da veruje da će se neko ohrabriti da počne da razgovara.

- Sa druge strane, mi nemamo vremena da gubimo kada je u pitanju naša Srbija. Zato ćemo u narednim danima izaći sa novim planovima. Donosimo izvanredne vesti za naše građane, u sredu ćemo to obelodaniti. Ja pozivam sve druge da radimo, da radimo, da radimo, kao nikada do sada, još snažnije. Pozivam Srbiju da se ujedini, i u sredu pre dolaska indijske predsednice, ili po njenom dolasku, građani Srbije imaće mnogo važnih vesti, kako političkih, tako ekonomskih i svih drugih. Pozivam sve druge da radimo kao nikada do sada, još snažnije. Pozivam Srbiju da se ujedini, u sredu će građani Srbije imati mnogo važnih vesti, kako političkih tako i drugih. Živela Srbija", rekao je predsednik.

(Kurir.rs)