"ZAHTEVI PROTESTA IMAJU JEDAN ZAJEDNIČKI IMENITELJ" Matić: Treba razdvojiti građane i one koji ih politički zloupotrebljavaju

Tragedije koje su zadesile Srbiju od borbe proitiv nasilja, želje za konstruktivnom prevencijom nasilja pretvorile su se u spisak političkih zahteva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, komentarišući izjavu poslanika Aleksandra Jovanovića da treba postaviti zahtev za održavanje izbora u Beogradu, da mogu da se organizuju beogradski izbori, ali da će se onda organizovati i neki drugi.

O zahtevima protesta, predsednik podseća da je Branko Ružić podneo ostavku, da će od ove nedelje rijaliti na TV Pink biti ugašen i da mu treći zahtev oko REM-a nije najjasniji.

Na poziv predsednika Vučića do današnjeg dana niko se od opzicionih lidera nije javio na konstruktivan razgovor sa političkim vrhom Srbije.

Da li će ove nedelje biti doneta odluka o raspisivanju novih izbora, rekonstrukciji Vlade ili smeni pojedinih ministara? Da li će census biti vraćen na 5 posto? Da li će opozicija ponovo bojkotovati izbore?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Đorđe Milićević,ministar u Vladi Srbije i član Glavnog odbora SPS i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

foto: Kurir televizija

- Ovde smo imali nekakv protest pod nazivom "Protest protiv nasilja". To je bilo sve osim borbe protiv nasilja. Prve poruke koje smo čuli su bile su monstruozne. Pozivalo se na ubistvo predsednika i na to da mladi treba da puškama da reše stvar. Čuli smo da hoće da nas jure po ulicama, što je rekao jedan intelektualac, pa je još jedan intelektualac rekao da je i Čaušesku imao 150.000 na protestu pa je završio kako je završio. Vi organizujete protest Srbija protiv nasilja, a prizivate još monstruoznije zločine - rekao je Milićević i dodao:

- Ja bih razumeo da vi organizujete proteste i ponudite odgovarajuće konkretne mere za dobro Srbije. Ovo je zloupotreba ljudskih osećanja. To se nikad nije dešavalo u istoriji Srbije i ovo je jedan novi modalitet političkog živote u Srbiji.

Komentarisao je zahtev za smenu ministra Bratislava Gašića:

- O toj smeni se razgovara unutar Narodne skupštine republike Srbije. Vi za to morate imati demokratsko sučeljavanje mišljenja. Ja ne mislim da je sistem uopšte odgovoran. Smena se zahteva na čisto političkom osnovu, misleći da ako imate jednog ministra koji je podneo neopozvu ostavku, pa vi mislite da možete da srušite i vladu republike Srbije. To je konačan cilj, ali neće u tome uspeti.

Matić je ocenio da zahtevi protesta imaju jedan zajednički imenitelj.

foto: Kurir televizija

- Ja ne bih da upadnemo u zamku razmatranja svakog zajteva pokedinačno. Mi prvo ne znamo ko je pisao takve zahteve. Zahtevi su formulisani tako da će svaki zahtev da izvede dodatni broj ljudi na protest. Njihov zajednički imenitelj je da svi oni imaju političku pozadinu. Naravno da ministar prosvete nije odgovoran za tragedije, jer je to jedan patološki slučaj koji se dešava jednom u milijardu slučajeva.. To nije moglo da bude sprečeno, iako je Ružić kao odgovoran polirtičar dao ostavku kao odgovoran čovek. Zahtev za smenom ministra Gašića morali bi da prate taksativno navedeni propusti koje je policija napravila, a koji nisu navedeni. Izabrano je to ministarstvo prosvete i policije, jer to je nešto što je moglo da prođe kod masa - rekao je Matić i dodao:

- Mislim da se značaj rijaliti programa preuveličava. Moramo da imamo ozbiljne sociološke studije koje bu utvrdile posledice takvih pojava, a ne da dajete paušalne političke procene. Mislim da počinilac zločina u Ribnikaru nije ni došao u dodir sa takvim programom ikada. On uopte nije ciljna grupa takvog sadraja kojeg uglavnom gledaju penzioneri.

06:33 ZAHTEVI PROTESTA IMAJU JEDAN ZAJEDNIČKI IMENITELJ Matić: Treba razdvojiti građane i one koji ih politički zloupotrebljavaju

Istakao je da je važno razdvojiti građane koji su na protestima iz iskrenog ličnog nezadovoljstva i političku zloupotrebu protesta.

- Razdvojio bih ljude koji protestuju iz ličnog nezadovoljstva što je legitimno. Jako je važno da identifikujemo koji su uzroci tog nezadovoljstva da bi ih otklonili. A onda postoje te političke strukture koje žele da ukradu te proteste. Suštinski ti protesti pripadaju građanima koji su izašli na ulice - ocenio je Matić.

