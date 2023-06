ESKOBAR PORUČIO PRIŠTINI: Čak iako to Kurti ne želi, ZSO će biti formirana

Specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar poručio je, u intervjuu bečkom dnevniku Prese, da Zajednica srpskih opština mora biti formirana i da je samo pitanje da li tzv. Kosovo želi da čeka na evroatlantske integracije dok premijer Aljbin Kurti ne ispuni svoju obavezu.

Eskobar je naglasio da "Kosovo sada mora pod hitno da se pomeri", i naznačio da je osnivanje ZSO međunarodna, pravna, preuzeta obaveza.

"To ne zavisi od njega. To nije pitanje između Kurtija i Srbije. To je pitanje izmedju Kosova i Srbije. Čak iako Aljbin Kurti to ne želi, biće formirana ZSO", naglasio je Eskobar upitan za otpor kosovskog premijera Aljbina Kurtija formiranju ZSO.

On je istakao da je pitanje samo da li tzv. Kosovo želi da čeka na evroatlantske integracije dok premijer ne ispuni svoje obaveze.

Kako kaže, ako tzv. Kosovo ne želi novu Republiku Srpsku kao u BiH, onda mora da iznese svoj predlog šta želi.

"Oni su nam rekli šta ne žele. Sada moraju da nam kažu šta žele, na to čekamo", poručio je Eskobar.

Nespremnost Prištine da se pomeri po ovom pitanju, prema njegovim rečima, pokazuje "nespremnost na pomirenje u sopstvenoj zemlji".

"Naša poruka Kosovu i Srbiji je - sve dok obe strane ne primene važne dogovore iz sporazuma o normalizaciji, nije vreme za ‘business as usual’", podvukao je Eskobar.

On je rekao i da Srbija treba da uputi jasnu poruku da ne toleriše nasilje, kako protiv mirovnih snaga Kfor, tako ni protiv Kosovske policije.

Kurir.rs/KosovoOnline