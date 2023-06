HOĆEMO LI NA PROLEĆE IMATI PARLAMENTARNE I BEOGRADSKE IZBORE UZ POKRAJINSKE I LOKALNE? Analitičari o najrealnijim opcijama

Politički akteri u Srbiji sve češće pominju vanredne izbore kao izlaz iz trenutne situacije, a u kojoj i dalje ne uspeva da se uspostavi komunikacija vlasti i opozicije. Poslednja poruka predsednika Aleksandra Vučića da opozicija može da dobije prevremene beogradske izbore, ali i neke druge uz njih, podgrejala je one procene koje govore da će Srbija na proleće, uz pokrajinske i lokalne izbore, imati i glasanje za novi beogradski i novi republički parlament. Ovakav rasplet bio bi najrealniji, ali i najjednostavniji i za građane i za stranke, ocenjuju sagovornici Kurira. Oni napominju i da period do proleća 2024, iako relativno kratak, pruža dosta prostora za raznovrsnu kombinatoriku o nivoima na kojima se može glasati.

Mnogo mogućnosti

Direktor agencije "Faktor plus" Vladimir Pejić kaže za Kurir da su izbori najjači argument Vučiću i da je to teren u kojem on najbolje pliva i najbolje stoji.

- To pogotovo važi za njega lično, po rejtingu, ali i po uspehu u nizu izbora iza nas. Naravno, nisu svi izbori isti, pa tako nije ista situacija u Beogradu kao u unutrašnjosti ili Vojvodini. To je uvek tako bilo, ali je sada izraženije. Meni se čini da Vučić može da da upravo beogradske izbore, na kojima je pretpostavka da je ostvario najlošiji rezultat i gde opozicija možda ima najveće uporište, da tu hoće da napravi dobar rezultat. I u slučaju da ne osvoji te izbore, to bi ga rasteretilo i u političkoj borbi bi znao ko je s njim, a ko nije. Realnije je očekivati da se ti izbori na proleće spoje sa pokrajinskim i lokalnim izborima, a tada ne možemo isključiti i parlamentarne - ocenjuje naš sagovornik.

foto: Medija Centar Beograd

Pejić kaže da do proleća postoji mnogo mogućnosti za izbore i mnogo kombinatorike o tome koji izbori će biti raspisani.

- Kada imamo političku krizu, koju sada više vidim kao krizu društva, izbori su uvek najbolje rešenje. Vučić je na temi izbora na svom terenu i ne vidim razlog da žuri. Sa svojim koalicionim partnerima ima komotnu većinu u Skupštini Srbije, a opozicija je prilično razjedinjena. Imamo apsurd da opozicija sada vrši pritisak i vidi svoju šansu, ali ne žuri sa izborima jer u ovom trenutku niko od njih nema procenat koji bi im garantovao ono što oni hoće. Niko u opoziciji nema usamljenu snagu da želi izbore i zato oni pokušavaju da preko prelazne vlade stvore drugačiji ambijent u kojem bi se onda izborili kako s Vučićem, tako i između sebe - objašnjava Pejić.

Smirivanje strasti

I politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže za Kurir da je objedinjavanje republičkih i beogradskih izbora sa redovnim pokrajinskim i lokalnim izborima najjednostavnije rešenje i za građane i za političke stranke.

foto: Kurir Televizija

- To je i najrealnije. Onoliko koliko je to pitanje političkog dogovora, toliko je to pitanje odnosa snaga i zakona. S obzirom na to da opozicija ima zahteve na protestu, koji su u suštini zahtevi za izborima, mogli bi da se organizuju i na proleće, kada je zakonski termin za pokrajinske i lokalne. Ne vidim da postoji nedostatak legitimiteta vlasti u Beogradu, jer većina je, naravno, tesna, ali je operativna. Najjednostavnije bi bilo da se održe svi izbori u isto vreme. Za političku klimu u Srbiji bilo bi dobro da dođe do smirivanja političkih strasti. Za to u ovom trenutku nema nagoveštaja, imajući u vidu želju opozicije da rabi do maksimuma ideju protesta na ulici, a s druge strane, želju vlasti da ipak upravlja tim procesom u potpunosti - objašnjava naš sagovornik.

On podseća da vlast, sa dvotrećinskom većinom u parlamentu i većinom u Beogradu, ne mora da ide na izbore.

- Izbori su neka vrsta političkog ustupka zarad smirivanja strasti, a koje mogu da budu smirene i bez izlaska na birališta. Jasno je da vlast ne može i neće biti smenjena na ulici i neće biti prelazne vlade. I kad se pogleda priroda zahteva na protestima, jasno je da se oni odnose na Skupštinu, dakle, hoće izbore.

Veći cenzus za veću pravičnost Stranke da više cene mandat Govoreći o promeni cenzusa, Dejan Vuk Stanković kaže da bi to bilo dobro za politički sistem Srbije. - Stranke treba teže da dolaze do poverenja građana, odnosno mandata i da ih više cene. Takođe, treba na različit način tretirati stranke i koalicije, odnosno primeniti pravično pravilo, jer nije isto kad nastupate kao stranka i kad nastupate kao koalicija. Srbija je trebalo odavno da uvede ove promene. Treba to implementirati što pre - naglašava Stanković.

Novi učesnik na izborima Pokret će homogenizovati stranke i birače, ali i proveriti partnere Novi narodni pokret, koji je u osnivanju i čiji stožer će biti SNS, nemoguće je sada izmeriti, ali Pejić kaže da je prilično jasno šta je njegova ideja. foto: screenshot Pink tv - Ideja s pokretom je da se homogenizuju političke stranke i biračko telo, da se zbiju redovi i okupe različiti akteri, pre svega oko nacionalne ideje, ali i oko politike koju sada vode predsednik i Vlada Srbije. To će biti prilika da se vidi ko je za tu politiku, a ko nije. Jer, ono što je Vučiću možda opasnije od opozicije jesu kalkulacije unutar njegove koalicije, a i same stranke. S druge strane, Vučiću će u političkoj borbi sa opozicijom biti potrebna veća pomoć i saradnika, koja u ovom trenutku nije na naročitom nivou - ocenjuje Pejić.

Kurir.rs