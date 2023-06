PREDSEDNIK VUČIĆ: Isuviše volim Srbiju i možete samo da maštate o prelaznim vladama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da opozicija može da zaboravi na prelaznu vladu.

- Prelazne vlade neće biti dok sam ja predsednik ili dok sam živ. Ili može moj mandat da bude prekinut onako kako je to juče predloženo ispred skupštine. Dakle, da ponovim, prelazne vlade neće biti. Neće je biti zato što to ne bi bila vlada Srbije, već bi bila vlada interesnih grupa, tajkuna i stranaca. Ova vlada bi za šest meseci uništila Srbiju, sedam ili osam puta brže nego DOS što je to uradio. Ja isuviše volim Srbiju i možete samo da maštate o prelaznim vladama.

O zahtevima protesta, predsednik podseća da je Ružić podneo ostavku, da će od ove nedelje rijaliti na TV Pink biti ugašen i da mu treći zahtev oko REM-a nije najjasniji.

- Da li hoće da Šolak vodi REM ili Milivojević ili Aleksić. Ponavljač, a fakultet je video samo kada je prolazio tramvajem. Ajde da razgovaramo, možda i oni mogu da budu u REM. Šolaku da damo malo para, da namiri svoj dug. Šta ste mislili, da će moj duh da slome, zato što mi prete ubistvom. Nasekirali mog sina, pa je gramatički pogrešio kada je odgovarao na to. Ne može da trpi kada mu ocu prete ubistvom. Ako hoće neko da razgovara, može. Ali mora da se čuje njihova strana, ali i naša strana. Ako hoće izbore u Beogradu, imaće izbore u Beogradu. Niste vi jedini učesnik političkog života u Srbiji, ali sve što želite mi ćemo vam ispuniti, ali ne baš u formi u kojoj vi želite. Biće izbora u Beogradu, ali biće i nekih drugih izbora. I da im učinim još jednu uslugu, kažu da im je teško zbog smanjenja cenzusa, da kršim evropske norme. Evo možemo na pet odsto da vratimo, na sedam za koalicije, pa idemo pred građane Srbije - zaključio je Vučić i još jednom čestitao pripadnicima MUP-a njihov dan.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas manifestaciji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

(Kurir.rs)