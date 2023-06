"DVA KLJUČNA DOGAĐAJA KOJA POTPUNO MENJAJU ODNOS VELIKIH PREMA KOSMETU" Stojanović: SAD ne žele da slušaju NEPOSLUŠNOG KURTIJA

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, koji se juče u Beogradu sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom, poručio je da želi da veruje da deo međunarodne zajednice koji ima najveći uticaj na Prištinu, ima i mehanizme koji mogu da dovedu do konačne realizacije obaveza koje je Priština prihvatila i potpisala pre više od jedne decenije.

Predsednik Vučić podsetio je na sastanku da je Srbija od prvog dana bila konstruktivan, dosledan i pouzdan partner u svim procesima koji bi vodili očuvanju stabilnosti celog regiona.

Sastanku su prisustvovali i šef delegacije EU u Beogradu Emanuele Žiofre kao i ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil.

Prethodno su Lajčak i Eskobar posetili Prištinu gde su o situaciji na KiM razgovarali sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem. Lajčak izjavio je nakon razgovora sa Kurtijem da su Prištini izneta tri zahteva - deeskalacija situacije na severu KiM, brzo održavanje novih izbora i povratak dijalogu.

A da li će se Kurti do petka izjasniti o pitanju izbora na severu, pošto po rečima Eskobara i Lajčaka-Ohrid nema plan B i sporazum mora biti primenjen, voditeljka jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija Olja Lazarević pitala je svoje goste, Miroslava Stojanovića, novinara i publicistu i Nemanju Zavišića iz Centra za društvenu stabilnost.

- To je još jedna rundi u drami koja dugo traje i koja će se očiglčedno nastaviti. Nisam preveliki optimista bez obzira na što su izrečeni novi tonovi i neke rezolutnije poruke poslate Prištini. Taj ultimativni rok koji im je postavljen, ističe u petak, pa ćemo videti koliko će se Kurti uopte pomeriti - započinje Stojanović.

Istakao je par ključnih faktora u rešavanju aktuelne krize na Kosovu i Metohiji.

- Bitka je s vremenom jer međunarodnoj zajednici oličenoj u SAD i EU se žuri da pošalju poruku da pomažu efikasnije Kosovu. Kurti im sad odmaže i to iritira Ameriku jer nije voljna da sluša neposlušnog. S druge strane, Amerika ostaje veliki zaštitnik Kosova, ali ne voli što im Kurti kvari račune i problem je kako ga zameniti i to je ključno. Kurti je u prvom mandatu brzo sklonjen zbog onih taksi. Grenel je to lako uzveo, ali se Amerika opekla iz dva razloga. Kurti ima jaku podršku u biračkoj masi, a kad je to nagovestio Eskobar, malo je teže učiniti jer bi se izgubilo mnogo vremena s novim izborima - ističe Stojanović.

Konačno, napominje i dva važna politička događaja koja očekuju zemlje zapada u bliskoj budućnosti.

- Bitka s vremenom je motivisana činjenicom da su dogodine izbori za Evropski parlament, menjaće se struktura, možda Lajčak više ne bude na ovoj poziciji. A što je važnije, dolaze američki izbori unutar stranaka za predsedničke kandidate. I onda će tema Kosova potpuno da se pomeri. Od 1. jula u EU predsedava Španija koja sasvim sigurno neće isturati tu temu u prvi plan. Kurti je napravio medveđu uslugu samom sebi jer je čitava garnitura američkih političara ljuta na njega. Skeptik sam da će to bilo šta u funckonalnom smislu pomeriti - smatra Stojanović.

06:21 DVA KLJUČNA DOGAĐAJA KOJA POTPUNO MENJAJU ODNOS VELIKIH PREMA KOSMETU Stojanović: SAD ne žele da slušaju NEPOSLUŠNOG KURTIJA

I pored ultimatuma i dalje ne vidimo dela. U kom pravcu će se sve odvijati prema Prištini.

- Ne očekujem da će Kurti pozitivno odgovoriti na zahteve, čak i da prihvati to će biti njegova varka. U jednom momentu će prihvatiti nove izbore, ali sledeći korak koji se odnosi na formiranje ZSO neće prihvatiti. Krajnje je vreme da politički zapad pređe s reči na dela - kaže Nemanja Zavišić.

Dodaje i da Kurti u očima zapada mnogo više koristi dok je na vlasti nego da opet bude smenjen.

- Dobro je da smo čuli drugačije tonove, za razliku od ranijih formulacija da pozivaju obe strane na uzdržanost. Sad su oštrijim tonom osudili Prištinu za izazivanje tenzija i oni imaju političke instrumente da dovedu Kurtija u izuzetno težak položaj. Pitanje je kolika je njihova politička volja i spremnost da do toga dođu. Kurtiju još nije istekao rok trajanja u očima političkog zapada i ne žele da ga sruše. Najjači razlog u ptilog tome je veliko Kurtijevo uporšte među biračima, stalnim napadima na Srbe. Kurti je mnogo nezgodniji kad je u opoziciji nego kad je na vlasti - kaže Zavišić

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs