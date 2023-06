U 7 MESECI PODNETO 208 PRIJAVA PROTIV NASILNIH OČEVA! Major policije upozorila: Prijavljuju nasilje tek kad SA NJIH PREĐU NA DECU

Major policije Bojana Otović Pjanović iz Službe za suzbijanje kriminala i prof. dr Zorica Mršević, istraživačica fenomenologije nasilja, sa Fakulteta za evropsko-političke studije gostovale su u jutarenjm programu povodom tragičnog trostrukog ubistva u Pančevu (otac je monstruozno ubio ženu i dete, pa presudio sebi) i razgovarale o situaciji u Srbiji sa voditeljkom Oljom Lazarević.

Ako se osvrnemo na dešavanja u prethodnih par godina u Srbiji, a samo u poslednjih sedam meseci desila su se tribrutalna ubistva dece, primetićemo da je sve veći broj očeva koji su surovi prema svojoj deci.

Kakvo je realno stanje, da li je porodično nasilje u porastu, posebno ono nad decom?

- U primeni zakona o suzbijanju nasilja u porodicu nasilje je u opadanju. Imali smo situacije gde je ubijen veći broj žena, ako govorimo o period od prvog juna ove godine možemo govoriti o opadanju krivičnog nasilja u porodici. Od početka godine je 208 krivičnih prijava podneto protiv očeva koji su vršili nasilje nad svojom decom. Suština je ako je dete prisutno i ako je nasilje vršeno nad majkom, onda treba i deci majci da se pruži podrška, jer oni prolaze kroz traumatičan period, nezavisno od toga da li je dete obuhvaćeno u tom procesu - rekla je Pjanović.

Prisetila se konkretnih događaja i primera kada okolina zna da se nešto dešava unutar porodice, ali ne žele da reaguju.

- U preventivnom modelu zakona žene su ohrabrene da govore o nasilju i javljaju. Kada je ubijena dvoipogodišnja beba, bilo je jasno da je otac imao višestruki poremećaj ličnosti, ali iskoristila bih ovu emisiju kao apel ženama i svim građanima koji imaju priliku da čuju da se dešava bilo kakvo nasilje, jer nasilje nije privatna stvar! Svakog trenutka možete se javite na mejlove i preduzećemo sve da zaštitimo onog koji je prijavio. Ali žene se odvažuju da prijave, tek kada nasilje sa njih pređe i na decu, to su činjenice - kaže Pjanović.

foto: Kurri tv

Mršević pojašnjava šta koči žrtve da prijave nasilnika.

- Postoji sećanje na stara dobra vremena, nije on uvek bio nasilnik, sve manje je to stid i sramota, ali u pitanju je najelementarniji strah. Posle treba danima da živi sa njim pod istim krovom. Nasilje kome se ne stane na put, dalje se širi. Jedino ko ima pravo da silom reaguje je policija! Istintucionalni lanac mora da se pusti u pogon. Nasilnik neće sam od sebe odustatI - upozorava Mršević.

Pojasnila je i koji su motivi brutalnosti muškaraca prema deci.

- To je vid vršenja nasilja prema ženi, zapravo. On joj se sveti na način koji je za nju bolniji od udaraca koje ona sama dobije. To je bezobziran vid nasilja i jako pozdravljam inicijativu Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, koji traže strože kažnjavanje za ovo i da se ubistvo deteta kvalifikuje kao teži oblik ubistva. A ne kao ovaj koji olako kaže pa "malo sam se zaneo". Ogorčena sam svim ovim dešavanjima. Žena može da zove u pomoć, da se odbrani, a dete ne može, dete je bespomoćno! Nad decom može i mora da bude vrlo oštro sankcionisano. Treba da se pošalje poruka onima koji misle da je moguće da se "zanesu" - istakla je Mršević.

foto: Kurri tv

Pjanović smatra da Srbija ima izvanredne zakone o ovom nasilju.

- Kada smo govorili šta je ono što žene osporava da prijave nasilje upravo je iz tog egzistencijalnog pitanja. Šta će nakon toga, nasilnik će se vratiti, nema izvor prihoda, kako će izdržavati decu, gde će živeti? Imamo institut u parničnom odeljenju, koji se zove habitacio i to je princip koji daje svakoj ženi da boravi u stanu nasilnika dok dete ne napuni 18 godina. Naša obaveza je da da edukujemo žene, da one znaju koja su njihova prava i da šaljemo poruku da ćemo biti uz njih i da izađemo sa dobrim prilozima prakse! Sada, kada me gleda 1001 žena kojima sam pružala mehanizme za zaštitu, da im pošaljemo poruku da ćemo biti uz njih, i sporovoditi sve. Ovo nije mesto da govorimo da je sistem zakazao. Zdravstvo nam je tu ključno. Sistem tačno propisuje šta ko treba da radi. U televizijskim emisijama treba da govorimo o primerima dobre prakse, i da izađemo da pošaljemo svim nasilnicima šta će im se desiti ako pomisle na nasilje - upozorava Pjanović.

02:12 Major policije Pjanović: Prijavljuju nasilje tek kad SA NJIH PREĐU NA DECU

Voditeljka podseća na priče žena žrtava koje kažu da su prijavile nasilje i da se ništa nije desilo, da policija nije reagovala, a nasilnik je ponovo pušten.

- Apel na žene da ne prijavljuju i ne odustaju od postupka. Ukoliko se desi da su prijavile nasilje, odgovorno kažem ispred MUP, da takvu informaciju proslede na dostupne mejlove info@mup, a svaki policijski službenik koji nije postupio kako treba snosiće odgovornost - rekla je i pojasnila aspekt "nepreduzimanja ničega".

- Nije svaka radnja krivično delo. Mi kao policijski službenici postupamo prema odluci sudskog tužioca. Svaki slučaj nasilja u porodici bar kroz preventivni model se analizira sa predstavnicima policije i krivičnih tužioca na grupi. Ali ne možemo za svaku radnju uhapsiti! - kaže Pjanović.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.