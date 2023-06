KURTI SATERAN UZA ZID: Ignoriše ultimatum Amerike zbog ZSO, jedini izlaz vidi u opštim izborima!

Neposlušnost Prištine i ignorisanje ultimatuma koji je, zbog izazivanja tenzija na severu KiM, dobila od Amerike, proizvode sve napetiju situaciju i guraju kosovskog premijera Aljbina Kurtija u još jedno kockanje sa sopstvenom političkom sudbinom. Razlaz aktuelnog kosovskog premijera i Amerike nagovestio je Kurtijev savetnik Elvis Hodža, koji je, umesto svog šefa, odgovorio specijalnom izaslaniku SAD za Zapadni Balkan Gabrijelu Eskobaru.

- Premijera bira narod. Neko postavlja izaslanika. Narod se ne potčinjava izaslaniku - naveo je Hodža na Fejsbuku.

S njim ili bez njega

Eskobar je i juče, nekoliko sati pred istek roka koji je dat Kurtiju, poručio da mora odmah doći do deeskalacije situacije na severu Kosova, a to znači da novoizabrani albanski gradonačelnici ne obavljaju svoju funkciju iz opštinskih zgrada, da se iz njih povuku pripadnici kosovske policije i da se obustave protesti građana. Eskobar je u obraćanju medijima u američkoj ambasadi u Beogradu rekao da se SAD i EU nadaju i novim izborima i da žele da Srbi na njima učestvuju.

- Najveći izazov za Srbiju je da ubedi Srbe da se vrate u institucije. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će iskoristiti uticaj kako bi Srbi učestvovali na izborima - rekao je on.

foto: screenshot Video Plus

Kako je naglasio, Zajednice srpskih opština će biti, "samo je pitanje da li sa ovom kosovskom vladom ili nekom budućom".

- ZSO je zahtev koji vlada Kosova treba da ispuni. On stoji u Briselskom sporazumu, u zaključcima Saveta EU i u Ohridskom sporazumu. To nije sporazum između Kurtija i Srbije, već između Kosova i Srbije... Želimo da dve strane sednu zajedno i da se fokusiraju na implementacioni plan i formiranje ZSO. Mislim da možemo da imamo većinu elemenata postignutih do kraja godine - rekao je Eskobar.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da je Kurti konačno sateran uza zid i da jedini izlaz iz ovog ultimatuma vidi u opštim izborima.

- I pre ovog ultimatuma Amerike imali smo jedinstven stav svih međunarodnih aktera da je Kurti kriv za eskalaciju situacije. Izazivanje sukoba i okrivljavanje Srba za to je bio njegov očajnički potez da izbegne obavezu formiranja ZSO. Međutim, Zapad nije naseo na njegove trikove i ono što je za nas najvažnije - ZSO je vraćen u fokus. Pošto je Kurti decidirano protiv toga, njemu je jedino ostalo da spremi teren za izbore, da učvrsti svoju poziciju kod birača pričom da je on lider kog ne mogu da slome ni Srbija ni Amerika. Mislim da ćemo biti svedoci ponovnog pokretanja američkog mehanizma za rušenje Kurtija, što je on već jednom iskusio - objašnjava naš sagovornik.

Sankcije

Graovac smatra da će eventualne sankcije za neposlušnost Prištine, što je pretnja koja dolazi iz SAD i EU, biti usmerene pre svega na Kurtija, a ne na Kosovo.

foto: Kurir TV

- Sve izvesniji ulazak Kosova u izborni proces produžava agoniju Srba na KiM jer će svi procesi usmereni na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine biti usporeni, odnosno odloženi, a to se odnosi i na ZSO - upozorava Graovac.

Sankcije kao oblik pritiska na Kurtija da ne uvlači region u sukob sve češće se pominju. Pozivajući se na dokument američke administracije, Juronjuz Albanija juče je objavio da SAD i EU razmatraju mogućnost mera protiv Kosova u slučaju da ono ne ispuni svoje obaveze i ne smiri situaciju na severu, uključujući sankcije premijeru Aljbinu Kurtiju i ministru unutrašnjih poslova Dželjalju Svečlji, koji bi mogli biti proglašeni i personama non grata "na osnovu toga što predstavljaju pretnju bezbednosti i miru".

Prva faza sankcija Kosovu uključivala bi zamrzavanje svih fondova EU, zaustavljanje procesa liberalizacije viznog režima, procesa članstva u Savetu Evrope, kao i zamrzavanje američkih fondova i drugih projekata koje finansira Zapad. Druga faza bi bio pasivan odnos kosovskih saveznika prema kampanji Srbije za nepriznavanje Kosova, reorganizacija međunarodnog vojnog prisustva i masovno smanjenje američkog kontingenta na Kosovu, kao i isključenje Kosova iz određenih međunarodnih organizacija.

Danijel Frid Kurti zloupotrebio poverenje SAD Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara i stručnjak nevladinog Atlantskog saveta Danijel Frid poručio je da SAD nikad nisu bile toliko ljute na vladu Kosova i da je tako nešto prilično uznemiravajuće. - Premijer Aljbin Kurti i njegov tim shvatili su američku podršku zdravo za gotovo. Oni su zloupotrebili američko poverenje i biće teško da to poprave, ali bolje da počnu s tim. Jasno je da Kosovo ignoriše zabrinutost SAD i da se ponaša na način koji mi ne ohrabrujemo. Nikada nisam video američku administraciju tako ljutu na vladu Kosova, nijednom za 15 godina nezavisnosti. Američka vlada je savetovala kosovske vlasti da ne prave ovaj problem na severu, a oni su nas ignorisali. A rezultati su upravo ono na šta smo ih upozorili - izjavio je Frid, prenosi Radio Slobodna Evropa na albanskom.

