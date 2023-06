STIŽU "VEOMA INTENZIVNE PADAVINE UZ GRAD" RHMZ izdao upozorenje: Očekuje se i grmljavina, na snazi meteo alarm

danas do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada naročito u drugom delu dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

Duvaće slab vetar, promenljiv, u košavskom području slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura će se kretati od 13 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 23 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i nestabilno, pre podne suvo, od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni. Najniža temperatura će biti oko 17 stepeni, a najviša oko 25 stepena.

I dalje na snazi upozorenje na vremenske nepogode

foto: Printscreen/RHMZ

"Nastavlјa se period nestabilnog vremena sa čestom kišom, plјuskovima i grmlјavinom. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti veoma intenzivne uz grad (gde je procenjena ukupna 10-dnevna prosečna količina padavina od 40 do 70 mm, u brdsko-planinskim predelima i do 100 mm). Plјuskovite padavine su vrlo neujednačene po intenzitetu i neravnomerno raspoređene u prostoru, čak i na malim udalјenostima", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji na snazi je meteo alarm zbog grmljavina i kiše. U većem delu naše države upaljen je narandžasti meteo alarm, izuzev Pomoravlja i istočne Srbije, gde je na snazi žuto upozorenje.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno.

"Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme narednih dana

U petak toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskove sa grmljavinom. Moguće su lokalne nepogode. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a maksimalna od 25°C do 29°C. Uveče je moguća ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura u 22h od 16°C do 19°C.

U petak i za vikend se nastavlja promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i povremenom kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

