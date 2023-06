BEZ SRBA NEMA REŠENJA ZA KOSOVO! Zaoštreni odnosi SAD i Prištine proširuju Srbiji manevarski prostor

Priština je izazivanjem krize na severu Kosova i Metohije stvorila ozbiljan bezbednosni problem u regionu, a zbog upornog odbijanja da povuče specijalne policijske snage iz zgrada opština dobila je nepodeljenu osudu, pa čak i kažnjavanje od Amerike i EU. Tako je stvoren sasvim novi ambijent, u kojem je Srbija od svih međunarodnih faktora dobila podršku za konstruktivan pristup u deeskalaciji situacije, a Kosovo je, sa nikad lošijim odnosima sa SAD, ušlo u crvenu zonu, u kojoj se iz dana u dan prema kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju šalju sve oštrije poruke međunarodne zajednice i preti sankcijama. SAD su zadale direktan udarac u temelje Kurtijeve politike, a Srbija je dobila širi manevarski prostor i potvrdu da se bez nje i Srba koji žive na KiM ne može rešiti kosovsko pitanje, ocenjuju sagovornici Kurira.

Dugoročno pozicioniranje

Svojevrsna potvrda ovakve procene došla je od američkog ambasadora u Srbiji Kristofera Hila, koji je jasno stavio do znanja da Zapad ima problem sa Kurtijem, koji ne želi da prihvati predloge za deeskalaciju situacije na KiM. On je u intervjuu za Glas Amerike rekao da je "pitanje da li SAD mogu da računaju na Kurtija kao partnera" i da sa njim postoji suštinski problem jer nije voljan da prihvati predloge SAD i EU.

- Ne sećam se da sam ikada video tako duboke podele u odnosima Prištine i Vašingtona - ocenio je Hil i naglasio da je formiranje ZSO važno, "jer iz činjenice da nema ZSO proizlazi nedostatak poverenja u međunarodnu zajednicu".

Hil je rekao i da SAD na predsednika Srbije Aleksandra Vučića računaju kao na dobrog partnera, te da su u ovom procesu on i njegova vlada to i bili.

- Veoma smo zainteresovani da unapredimo odnose sa Srbijom, barem onoliko koliko su za to zainteresovani narod i vlast u Srbiji. Osećamo da nam Srbija postaje sve bolji i bolji partner - izjavio je Hil.

Istraživač Centra za strateške analize Darko Obradović kaže za Kurir da su američke sankcije prema Kurtiju direktan udarac u temelje njegove politike.

- Te sankcije su vrlo strukturalne i uništavaju Kurtijevu politiku iz temelja. Amerikanci su saopštili da neće raditi na međunarodnoj afirmaciji Kosova, da neće lobirati za Kosovo u međunarodnim organizacijama, a to je jedino što Kurtijevu politiku drži u životu. On će posledično krenuti da gubi podršku. Povoljan odnos Srbije i SAD rezultat je srpskog strateškog pozicioniranja u odnosima prema regionalnoj bezbednosti i stabilnosti, dugoročnoj strategiji Beograda, koja se ne menja iz dana u dan, i odnosa prema regionalnim multietničkim integracijama. Takvo strateško strpljenje prema provokacijama koje su dolazile iz Prištine rezultovalo je američkim oštrim stavom prema Kurtiju. Danas vidimo da pozicija predsednika Vučića prema najtežim pitanjima daje dugoročno povoljne ishode za Srbiju. Odnosi sa SAD se odvijaju u nekoliko dimenzija, a najvažnije su vojnobezbednosna saradnja i inicijativa Otvoreni Balkan. Pozitivan odnos Srbije prema pitanjima u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i BiH direktno je proporcionalan jačanju ove saradnje - objašnjava naš sagovornik.

Strateški ciljevi

Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da zaoštreni odnosi Amerike prema Kosovu šire manevarski prostor Srbiji.

- Svađa Amerikanaca s Kurtijem pokazala je da maksimalistička politika Prištine ne može da da rezultat. Srbiji je to donelo tri važne stvari. Prvo, da američka strana shvata da na terenu treba uvažiti real politiku, da se bez Srba ne može ništa rešiti jer su oni ključni faktor u rešavanju kosovskog pitanja. Drugo, da samo dijalog i političko rešenje mogu da daju rezultat, i treće, da se moraju uvažiti srpski zahtevi, a to znači da se mora ispuniti Briselski sporazum i formirati ZSO i onda nastaviti dijalog o normalizaciji. To je ono što proizlazi iz američkog stava i što Srbiji daje bolji i širi manevarski prostor u ova tri segmenta. Amerikanci su očigledno razumeli da s Kurtijevom politikom nema nikakve šanse da realizuju ni svoje strateške ciljeve. Način na koji su reagovali pokazuje da su uložili ozbiljan politički kredibilitet i kredit u celu ovu priču i u situaciji su da moraju da preduzmu i neke konkretne mere. Ovo je prvi put da nas situacija vodi prema onome što smo davno govorili, a to je da se s reči pređe na dela - izjavio je naš sagovornik.

