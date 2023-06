VREME JE ZA DIPLOMATSKU OFANZIVU: Beograd i Vašington posle mnogo vremena imaju isti interes!

Kriza na severu Kosova i Metohije i ponašanje Beograda i Prištine u njoj stvorili su sasvim novi, potpuno drugačiji i za mnoge nezamisliv ambijent u kojem je Srbiji odato javno priznanje da je za SAD i EU konstruktivniji i bolji partner od Kosova u zajedničkim naporima da se dođe do deeskalacije sukoba. Ovaj bezbednosno i politički izazovan trenutak jeste tačka u kojoj se prvi put posle dugog niza godina interes Beograda u nekim pitanjima poklopio sa interesima EU i SAD i mogao bi biti prilika za jačanje srpsko-američkih odnosa i, dugoročno gledano, nametanje Srbije kao najznačajnijeg partnera SAD na Zapadnom Balkanu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Strpljivo do poverenja

Bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže za Kurir da Srbija strpljivo gradi poverenje tako što poštuje i sprovodi potpisane sporazume. To izaziva pozitivnu pažnju, pre svega u Vašingtonu.

- U više navrata zvaničnici američke administracije, pa čak i državni sekretar Entoni Blinken, javno su davali izjave koje idu u smeru poboljšanja odnosa Beograda i Vašingtona, ali isto tako su prvi put Kurtija stavili pred izbor: deeskalacija sukoba na severu ili sankcije prema Kosovu. Znajući Kurtija kao izrazito ekstremnog političara, može se očekivati da će ostati na istom kursu u insistiranju upravo na eskalaciji, za šta bi okrivio Srbe i Srbiju. S druge strane, srpska zajednica i zvanični Beograd treba da učine upravo suprotno, ako treba čak i gandijevski da izbegavaju svaki sukob koji bi nas doveo u loš položaj. Utisak je da i Beograd, ali i Srbi na Kosovu, u ovom trenutku vode upravo takvu politiku - ocenio je Šutanovac.

Naš sagovornik podseća da Kurti od dolaska na poziciju kosovskog premijera pokušava da dobije podršku za svoje ekstremne stavove prema srpskoj zajednici na Kosovu.

- Kao lider opozicione partije, koristio je sve moguće ekstremne načine da se politički nametne, pri čemu sve vreme gaji otvorenu netrpeljivost kako prema Srbima na KiM, tako i prema Beogradu. Sad je svima jasno da Kurti i međunarodna zajednica nemaju isti interes na Kosovu. S druge strane, prvi put posle niza godina interes Beograda se u vezi s nekim pitanjima poklopio sa interesima EU i SAD, a tu pre svega mislim na mir, stabilnost, ali i vraćanje međusobnog poverenja, kako u regionu, tako i na Kosovu. Konačno, posle više neprimerenih poteza koje je Kurti povukao u poslednjih pet-šest meseci, a posebno nakon policijskog maltretiranja Srba na Kosovu, on postaje faktor nestabilnosti koji prvi put dovodi u pitanje odnos zapadnih sila prema vladi Kosova i njemu lično - objašnjava Šutanovac.

Ubrzanje evrointegracija

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da je jasno da je Beograd, kad je reč o kosovskom rešenju, u ovom trenutku mnogo konstruktivniji partner i da to već nagoveštava pozitivne efekte.

- To je naglašeno nekoliko puta od različitih međunarodnih predstavnika. To znači da bi Srbija mogla da popravi pregovaračku poziciju u odnosu na Prištinu pred odlučujuće runde dijaloga. Dugoročno, to može pozitivno da utiče na odnose Srbije i SAD, koji su poslednjih decenija bili turbulentni, i možemo da se profilišemo kao njihov najznačajniji partner na prostoru Zapadnog Balkana. Tu pre svega mislim da će Srbija sigurno trpeti manje pritiske da definitivno usmeri svoju spoljnu politiku, blagonaklonije bi se posmatrala politika neutralnosti za koju se Srbija opredelila i želja da ne uvodi sankcije Rusiji. Direktno u vezi s tim, SAD bi mogle da utiču i na EU da se proces evrointegracija Srbije ubrza. Uz to, mogao bi se očekivati i dolazak različitih privrednih subjekata iz SAD, što bi imalo pozitivne efekte na srpsku ekonomiju - zaključuje Perišić.

Šutanovac upozorava Ima faktora kojima odgovara kriza na Kosovu Šutanovac skreće pažnju da postoje i drugi zainteresovani "igrači" kojima odgovara da Kosovo bude novo žarište sukoba, kako bi se makar malo skrenula pažnja sa ruske invazije na Ukrajinu. - Nema sumnje da je situacija izuzetno teška i sa puno izazova, ali ukoliko Beograd bude u stanju da utiče na smirivanje situacije i na deeskalaciju, nema sumnje da će se naš položaj poboljšavati i da će odnos sa EU, a posebno sa SAD, ići uzlaznom putanjom.

Aljbin Kurti Nepravedni pritisci SAD i EU Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da su "pritisci SAD i EU na njega nepravedni" i da prvi korak u smirivanju situacije na severu Kosova mora da povuče Beograd. foto: BETAPHOTO/STA/Nebojsa Tejic/DS - Srbija mora da prekine podršku miliciji koja je izazvala proteste na severu Kosova i odgovorni moraju biti krivično gonjeni pre nego što vlada razmotri ublažavanje njenog prisustva tamo. Nije dobro maltretirati Kosovo. Svaki put kada od nas SAD nešto zatraže, mi ne pitamo zašto, već samo kada i kako - izjavio je Kurti, a prenosi list Reporteri.

