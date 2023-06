PETKOVIĆ O KRIZI: Luneta hapsili sa 8 blindiranih vozila, komandant Kfora sutra kod predsednika Vučića NAJTEŽA SITUACIJA DOSAD

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković obratio se javnosti na vanrednoj konferenciji za medije povodom nove krize na severu Kosmeta.

Petković je osudio hapšenje Miluna Milenkovića Luneta, kao i upiranje oružja tzv. kosovske policije u građane. Takođe, naveo je da potezi premijera lažne države Aljbina Kurtija jasno ukazuju da on želi sukob i rat na KiM, a ne deeskalaciju kako od njega traži međunarodna zajednica.

Direktor Kancelarije za KiM je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas obavio više razgovora sa Miroslavom Lajčakom i drugim stranim zvaničnicima i najavio da će komandant Kfora sutra doći u Beograd kako bi se sreo sa Vučićem i načelnikom Generalštaba, generalnom Mojsilovićem.

"Po Kurtijevom nalogu danas je uhapšen Milun Milenković Lune, koga je mesecima jurila kosovska policija, zato što je istaknuti borac za prava Srba na severu KiM. Luneta su uhapsili u centru Kosovske Mitrovice u frizerskom salonu koji je bio opkoljen sa 8 blindiranih vozila. Kurti je bukvalno napravio opsadno stanje", počeo je Petković.

"Rosu je građane držala na nišanu. Sramota Kurtijeve policije", dodao je Petković pokazujući sliku.

"Lune nije kriminalac, već istaknuti sportista, koji je osvajao medalje. On je i trener kik-boks kluba gde treniraju mnoga deca".

foto: Printscreen

"Umesto da povuče okupatore sa severa KiM i ide u pravcu deeskalacije, što od Kurtija traži cela međunarodna zajednica, on dovlači nove snage kosovske policije. Objasnite mi kako onda možemo da idemo u pravcu deeskalacije?"

"Beograd i Srbija daće sve od sebe da sačuvamo mir, ali moram da kažem da se nalazimo u najtežoj situaciji do sada. Predsednik Vučić je više puta tokom dana razgovarao sa Lajčakom, ali i sa drugim stranim zvaničnicima".

"Pozivamo Kfor da hitno interveniše, da ukloni policijske snage Rosu sa severa KiM, te okupatore koji napadaju goloruki srpski narod. Sve dok su oni prisutni na severu, neće biti mira za srpski narod".

"Kurti na sve načine želi da isprovocira sukobe i rat. Mi ćemo učiniti sve, kao i do sada, da sačuvamo mir, ali niko ne zna šta je u Kurtijevoj glavi. Umesto da oslobodi ranije uhapšene Srbe, on hapsi još jednog Srbina. On sada dovlači nove snage, nova oklopna vozila, nove Rosu policajce koji na nišanu drže obične građane".

"Danas je na Kurtijevoj konferenciji za medije nismo mogli da vidimo nikakav plan za deeskalaciju niti plan koji je poslao Kvinti. Hapšenje Luneta i držanje naroda na nišanu nije nikakav plan za deeskalaciju. Jutros je krenuo sa provokacijama, kada je svog lažnog ministra poslao da uđe u zgradu opštine Leposavić. To je i Kfor osudio".

"Sutra u Beograd dolazi komandant Kfora sa kojim će razgovarati predsednik Vučić i general Mojsilović".

(Kurir.rs)