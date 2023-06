GRADONAČELNIK ĐURIĆ: U ovaj objekat Grad je uložio 40 miliona dinara, u toku su i drugi radovi – glavni cilj kanalizaciona mreža

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, prisustvovao je otvaranju novoizgrađenog objekta Doma penzionera u Ledincima. Tim povodom gradonačelnik je razgovarao sa članovima Udruženja penzionera “Ledinci”.

foto: Gradske info

– Preko sedam godina traje ova borba da uradimo Dom penzionera u Ledincima. Sada smo to i ispunili. Stvarno na ponos svih nas, kada obiđemo objekat uverićemo se da je to jedan lep prostor koji će koristiti naši najstariji sugrađani. Projekat je započet 2014. godine, a obuhvata rekonstrukcije i izgradnje domova penzionera. Pri Gerontološkom centru imamo 19 klubova penzionera, koji imaju kapacitet do 1.500 ljudi. Gledano na godišnjem nivou prođe oko 3.500 korisnika. To je bio smeo potez. Izgradili smo i rekonstruisali dosta objekata. U Kaću smo izgradili potpuno novi dom, u okviru MZ “Sajlovo” penzioneri su dobili novi kutak. Takođe, rekonstruisali smo domove u Budisavi, Kovilju, Kisaču, Bukovcu, Stepanovićevu, Futogu, sedište udruženja penzionera Novog Sada u Poštanskoj ulici- rekao je gradonačelnik Đurić i dodao:

foto: Gradske info

-U ovaj objekat Grad je uložio 40 miliona dinara. Zajedno sa terasom ovaj prostor ima 150 kvadrata, neto površina bez terase iznosi 125 kvadrata. U ovom trenutku završavamo dve mesne zajednice, rekonstrukciju u Ledincima i Starim Ledincima. Završena je i rekonstrukcija crkve Svetog Nikolaja. Uradili smo izgradnju vodovodne mreže. Urađena je i sportska sala u okviru OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, nadograđeno je i zabavište. Urađena je i putna infrastruktura. Ima još da se ulaže. Moramo videti i dokle smo stigli sa izgradnjom kanalizacione mreže.

nsuzivo