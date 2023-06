EU PRVI PUT UVELA MERE PROTIV PRIŠTINE! Ako ne budu dovoljne, pritisak na Kurtija biće još jači!

Pošto su iscrpljene uobičajene diplomatske metode i potrošeno ogromno strpljenje SAD i EU, međunarodni faktori spremili su novu strategiju protiv samovolje kosovskih vlasti koje uporno odbijaju da otklone uzroke eskalacije situacije na severu Kosova i Metohije. U Briselu je spreman čitav paket sankcija, čija primena bi nedvosmisleno odvela Prištinu u izolaciju.

Spektar mera

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj predstavio je zemljama članicama mere koje treba uvesti ukoliko premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne bude preduzeo korake za deeskalaciju situacije na severu KiM, upozorio je portparol Evropske komisije Peter Stano.

foto: EPA / OLIVIER HOSLEt

- Nema sankcija protiv Kosova već ima serija mera ili predloga za seriju mera, i neke su odmah primenjene i o nekim se dalje raspravlja, i članice će raspravljati i odlučivati o tome idemo li na sledeći korak. Spektar mera je relativno širok, ali one se mogu opozvati i privremene su i uvodiće se u skladu sa razvojem situacije na terenu - izjavio je juče Stano.

Pozivajući se na diplomatske izvore, Radio Slobodna Evropa otkriva da je među predloženim merama obustavljanje slanja pozivnica na događaje na visokom nivou i bilateralne posete, osim onih koje su usmerene na rešavanje krize na severu KiM. Uz to, predlaže se smanjenje prisustva na javnim događajima vezanim za finansijsku saradnju EU, koji uključuju članove vlade u Prištini. Predlaže se i obustava značajnog finansiranja EU, počev od suspenzije odobravanja i implementacije predloga koje su predstavnici vlasti u Prištini podneli na poslednjoj rundi Investicionog fonda za Zapadni Balkan, kao i suspenzija nekih pododbora u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Strpljenje potrošeno

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže za Kurir da su ovo prve mere ikada koje je EU usmerila protiv Prištine.

foto: Damir Dervišagić

- Mere koje je sačinio kabinet visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost jesu značajne i ne treba ih potcenjivati ili trivijalizovati, jer su to prve mere ikada donete protiv Kosova od strane EU. Zahtevi EU i SAD su identični i koordinirani, ali nema naznaka da je Kurti spreman da ih ispuni, a to su povlačenje specijalaca, rad na formiranju Zajednice srpskih opština i organizovanje izbora na severu KiM uz učešće Srba. Ako ove mere ne budu dovoljne, verovatno će se pritisak na Kurtija dodatno pojačati od strane EU, a naročito SAD - ocenjuje naša sagovornica.

Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da smo na ivici potpune eskalacijei da je pitanje koliko će strpljenje srpskog naroda da traje.

foto: Marina Lopičić

- Aljbin Kurti nema nameru da promeni svoju politiku i mere koje preduzima na severu KiM. U njegovom planu nema ničega od čega zavisi deeskalacija, niti onoga što je Kvinta od njega zahtevala, još manje što Srbi očekuju, što bi moglo da vodi do smirivanja. Kurti je dao jasno do znanja da neće odustati od svoje politike i za to je vezao svoju političku sudbinu. Trenutak je da Zapad preduzme konkretne mere koje bi sprečile ponašanje privremenih vlasti u Prištini - izjavio je on za RTS.

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost podseća da Kurti nije odgovorio na zahteve SAD i EU i ocenjuje da će on neograničeno da ignoriše to sve dok ga politički Zapad ne disciplinuje.

- SAD neke robusne mere protiv privremenih prištinskih institucija neće preduzimati. A dok se to ne desi, Kurti će se ovako ponašati. Stalo je SAD, i možda jedino njima od velikih sila, da dođe do deeskalacije prilika na severu KiM. Oni ne žele da ove tenzije koje produkuju privremene prištinske institucije prerastu u neki lokalni ili regionalni rat, odnosno da se prošire. Oni to ne žele i očigledno i oni imaju neke svoje crvene linije. Kurti taj vakuum kod političkog Zapada i nesaglasja između Berlina i Vašingtona u vezi sa podrškom njemu lično i njegovoj političkoj opciji, obilato koristi - objasnio je Karanović za Kosovo onlajn.

Oštre poruke iz SAD Kurti pokazao srednji prst Americi i EU Američki senator iz redova demokrata Kris Marfi izjavio je da akcije Aljbina Kurtija nepotrebno ugrožavaju američke trupe i druge snage Natoa na KiM. On je upozorio da to neće doneti ništa dobro Prištini u vezi s međunarodnim fondovima, kao i sa finansijskom pomoći američkog Kongresa. foto: Nenad Kostić Stav Kurtija u aktuelnoj situaciji plastično je objasnio Ričard Grenel, izaslanik za dijalog iz administracije bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa. On je rekao da da je Kurti "pokazao srednji prst" i tako odgovorio na zahteve SAD i EU.

Smetnje na vezama između Tirane i Prištine Rama odjavio Kurtija Zajednička sednica kosovske i albanske vlade naprasno je otkazana i to je direktno uzrokovano aktuelnom situacijom na severu KiM. Premijer Albanije Edi Rama je poručio da sednica ne može da bude održana u predviđenom formatu, jer nije trenutak da se pravi sastanak kao da se ništa ne dešava, usled pogoršanja odnosa Kosova i čitave evroatlantske zajednice. On je upozorio da je međunarodna zajednica na ivici da izgubi strpljenje, te da bi brzo mogle da uslede kazne, pa čak i sankcije za Prištinu. foto: RTS Printscreen - Odnosi Albanije i Kosova su bratski, ali Albanija je zemlja koja je neodvojivi deo evroatlantske zajednice, koja je članica Natoa i nema šanse da će se Albanija udaljiti od evroatlantske zajednice - poručio je Rama.

Kurir.rs