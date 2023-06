"KURTIJU TREBA UČEŠĆE U RATU ZA BIOGRAFIJU?!" Todorov: Taj "nedostatak" se u albanskom društvu percipira kao OZBILJNA MANA LIDERA!

Evropska Unija očekuje od Aljbina Kurtija da hitno sprovede neophodne korake za deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiji. U Briselu govore o potencijalnim kaznenim merama prema Prištini, koje uključuju odlaganje zvaničnih poseta, odbora ili događaja koji su planirani, kao i finansijsku saradnju.

Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je predstavnike zemalja Kvinte da učine sve što je u njihovoj moći i spreče Kurtija da izazove novi rat na Balkanu".

Na ovu temu govorili su u jutarjem programu Kurir televizije Miroslav Španović, pukovnik u penziji i Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost

foto: Kurir televizija

- Gospodon Peter Stano, prtparol EU je rekao kako oni pažljivo prate situaciju. Oni zaista već dugi niz godina samo prate situaciju i ne preduzimaju nekakve mere. Po pitanju srpskih opština Evropa je nemoćna. Kurti ništa ne sluša Evropu. On je sad u takvom položaju da mu Evropa niti radi niti može išta dok Amerika nešto ne preduzme. To što je STano izjavio je uvredljivo! To slušamo već deset godine i ne mogu više tako da nam pričaju - rekao je Španović.

foto: Kurir televizija

Todorov je istakao da je Kurtiju potrebna ratna biografije, jer se kako kaže, neučešće u rata u albanskom drtuštvu smatra manom lidera:

- Evropa ništa neće preduzeti značajno bez obzira na to koliko taj ekstremizam rastao. Kurtijeva želja jeste očigledno da izazove rat. Činjenica je da on nema u biografiji učešće u ratu. U albanskom društvu se to nažalost percipira kao ozbiljna mana lidera i on pokušava to nadomesti. Mi više ne znamo gde je kraj ekstremizmu. Srbija je, s druge strane imala povećanje borbene gotovosti. Videli smo briljantnu akciju hapšenja njihovih specijalaca.

Kurir.rs

