PROTEST DELA OPOZICIJE: Analitičari: Potpuno je nejasno šta žele da postignu blokadom puteva i mostova

Deo opozicije radikalizacijom protesta i najavom novih blokada auto-puteva pokušava da privuče građane da ih podrže jer nemaju šta drugo da im ponude. Oni ukazuju, međutim, da će na taj način postići upravo suprotno jer je deo demonstranata i bio na protestima baš zato što nisu bili nasilni. Istovremeno, ovakvim delovanjem opozicionari samo nanose štetu Srbiji i stvaraju probleme svima koji putuju kroz našu zemlju.

Srbija neće stati

Nakon nekoliko nedelja, tokom kojih su demonstranti blokirali centralne ulice Beograda, za ovu subotu najavili su ponovo blokadu mosta Gazela i auto-puta, a blokade saobraćajnica najavljene su i u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da je jedini cilj dela opozicije da radikalizacijom protesta pokuša da aktivira dodatni broj ljudi da ih podrži, ali da na taj način mogu samo da ih od toga odvrate.

- Kao što obično biva, protesti gube na intenzitetu ako nemate nešto da ponudite građanima kako biste ih mobilisali. Budući da opozicija nije ponudila adekvatna rešenja, već je pokušala da iskoristi proteste bez predloženih rešenja za problem nasilja, narod je postao nezainteresovan. Zato je kao odgovor stigao pokušaj da radikalizacijom ponovo aktiviraju ljude. Ali protesti su i imali podršku određenog broja ljudi baš zato što nisu bili nasilni, a najavljena radikalizacija će samo da odvrati deo ljudi da u njima učestvuju - smatra Graovac.

On dodaje i da zatvaranje auto-puteva neće zaustaviti Srbiju, ali ukazuje na štetnost toga.

- Blokada će stvoriti veliki problem ljudima koj putuju, kao i onima koji imaju hitne poslove, a biće sprečeni da ih obave - konstatovao je on.

Bez izlazne strategije

Sociolog Vladimir Vuletić takođe smatra da je problem opozicije taj što im je teško da nađu izlaznu strategiju jer su, ukazuje, pokrenuli proteste na talasu nečega što su pokušali da iskoriste, pa žele da zadrže podršku.

- Sada će pak radikalizacijom protesta da izgube podršku značajnog dela ljudi koji su se dosad mirno okupljali. Neće ništa postići u smislu ispunjenja zahteva, čak će umanjiti svoju pregovaračku poziciju kakvu su imali kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušao da im pruži ruku da se ide ka razgovoru i dogovoru. Samo će naneti štetu građanima i uneti dodatnu nervozu. Potpuno je nejasno šta žele da postignu i jasno je jedino da nisu dovoljno osmislili sve to - kazao je Vuletić za Kurir.

Šta će biti blokirano Objavljena mapa protesta

Organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" saopštili su da će se protest održati u subotu, 17. juna, s početkom u 18 časova. Skup će početi ispred Skupštine Srbije, a potom će demonstranti krenuti u šetnju Bulevarom kralja Aleksandra, Beogradskom do Slavije, napraviti krug oko fontane na Slaviji, pa nastaviti u Bulevar oslobođenja do Autokomande, a onda auto-putem do Mostarske petlje. Predviđeno je da protest traje do 21 čas, kao i da se ispred Skupštine okupljenima obrate javne ličnosti i "žrtve režima".