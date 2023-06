ZMIJSKA JAJA ŠOLAKA I KURTIJA: Istovremeni udar mehanizma srpskog tajkuna i albanskog lobija na Telekom!

Da li Aljbin Kurti radi u korist Dragana Šolaka, ili Šolak radi u korist Kurtija, sad je već pitanje čisto filozofsko, kao ono šta je starije: kokoška ili jaje.

To da im je zajednički cilj destabilizacija Srbije i da u tom poslu imaju zajedničkog pomagača (ili ravnopravnog partnera!) - albanski lobi u SAD, u poslednjih godinu dana pokazalo se više puta, a najvidljivije je u sinhronizovanom nastupu medijskog tajkuna kroz organizovanje protesta u Beogradu i destruktivnim akcijama premijera lažne države Kosovo, koji u Briselu ruši svaku mogućnost za postizanje sporazuma, a na KiM krši osnovna prava Srba.

Sve to praćeno je orkestriranom kampanjom albanskog lobija kroz naručene tekstove u nekim svetskim medijima, u kojima se plasiraju neistine o Srbiji, koje potom klijenti albanskih lobista koriste kao potvrđene činjenice da diktatorski režim u našoj zemlji predstavlja pretnju miru u Evropi.

Kome ovo još zvuči kao teorija zavere, neka odgovori na pitanje da li u našem društvu postoje veći i preči problemi od kadrovskog sastava REM i nacionalnih frekvencija za Novu i N1, i zbog čega je baš ovo nametnuto kao zahtev protesta građana?

Kako se nizala šetnja za šetnjom, tako su maske padale jedna za drugom, i Dragan Šolak sve je manje brige pokazivao da se sakrije iza dela opozicije. Prvo je na binu popeo svoje voditelje Ivana Ivanovića i Zorana Kesića, a sada je u subotu i za konferansijea i za govornika postavio svog radnika, sportskog komentatora Smiljana Banjca. Ako je nasilnik Ivanović obesmislio tvrdnju organizatora protesta da žele Srbiju bez nasilja, onda je Banjac poništio zahtev da Srbija bude pristojna: još se pamte njegove uvrede izrečene na Tviteru na račun tek preminulog Ivana Tasovca.

Ali protesti su već ispričana priča - odziv građana je sve manji, a topi se ubrzano i njihovo poverenje u sposobnost organizatora da bilo šta promene...

Toga je svestan i Dragan Šolak. Njegovi mediji huškaju opozicione političare na radikalizaciju, a albanski lobisti preko nekih nevladinih organizacija potpaljuju njihovu sujetu i podgrevaju im optimizam. Šetnje će se nastaviti po inerciji do potpunog gašenja...

Zato Šolak udarnu snagu svog mehanizma vraća na front svog najvećeg poslovnog konkurenta - Telekom, koji ga u tržišnoj utakmici dobija iz dana u dan.

Doslovno svakodnevno plasiranje negativnih informacija o ovom preduzeću od strateške važnosti za državu na njegovim medijima treba da bude krunisano večeras i sutra "dokumentarnim serijalom" o Telekomu. Način na koji se najavljuje emitovanje i predstavljeni sažetak sadržaja neodoljivo podsećaju na famozni serijal "Junaci doba zlog" sa Nove televizije, koji je nedavno kažnjen i u Luksemburgu od tamošnjeg regulatornog tela. N1 tako nastavlja praksu obračuna s protivnicima poslovnih interesa svog vlasnika...

A šta radi Aljbin Kurti? U danu kad se N1 sprema da zabode trn u oko Telekomu i državi, on u Leposaviću otima baš - radnika Telekoma. Šalje policajce u civilu u neoznačenom vozilu da uhapse i odvedu neznano kuda Uroša V. (28) samo zato što je prešao ulicu!

To se zove usaglašenost! "Sinhronizovana destabilizacija spolja i iznutra." To nije filozofija, to je specijalni rat.

Filozofija je ono pitanje s početka teksta, uz malu modifikaciju. Nisu u pitanju kokoške, već zmije i zmijska jaja, koja seju Šolak i Aljbin Kurti.

