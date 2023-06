IVICA DAČIĆ PONOSNO POKAZAO SVOJU PRELEPU SUPRUGU: Danas slave veliki jubilej, ministar spremio IZNENAĐENJE za slavlje! (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić danas slavi 30 godina braka sa suprugom Sanjom.

Ministar i lider SPS u srećnom braku ima dvoje dece, sina Luku i ćerku Andreu.

Ivica je danas na svom Instagramu ponosno pokazao svoju šarmantnu suprugu i spremio "slatko iznenađenje". Sem osmeha, slikali su se i sa tortom u obliku broja trideset.

- Prvih 30 godina braka…ljubavi, podrške, roditeljstva, ima li šta lepše? - napisao je Dačić uz slavljeničku fotografiju.

Ivica u intervjuima ne štedi superlative za svoju ljubav.

- Ima otpor da bude prisutna u medijima, nikada nije htela nigde da gostuje i ja to poštujem. I supruga i ja smo tradicionalno vaspitani. To znači da je porodica na prvom mestu, i kad je dobro i kad je teško. Iz svojih porodica poneli smo veru da se i najveći izazovi mogu rešiti uz podršku najbližih, baš kao što su i najlepši trenuci kada smo zajedno. Greši svako ko na nekoj drugoj strani traži sreću ili podršku. To smo naučili od naših roditelja i to se trudimo da prenesemo na našu decu - pričao je svojevremeno Ivica.

(Kurir.rs)