OVO JE NEMANJA, HEROJ IZ MRČAJEVACA: Kao na filmu jurio po putu da spasi pun autobus ljudi! Nikoga ne čudi što je baš ON bio junak

Nemanja Bogosavljević (38) iz Mrčajevaca sprečio je neminovnu nesreću usled rušenja mosta na Zapadnoj Moravi, na putu Mrčajevci-Slatina. Heroj iz najopevanije srpske varošice, pretičući automobile jurio je za punim autobusom, ne bi li im svima preprečio put da ne pređu preko mosta kome su tokom noći oslabili stubovi. Pola minuta, kakon što je zaustavio turske radnike koji su se zaputili na gradilište, most je pao.

A iza Nemanje je ništa manje zanimljivija prošlost.

-"Srednju elektrotehničku školu sam završio u Kraljevu, a ubrzo potom otišao u Beograd. Tamo sam završio razne obuke i više od 15 godina radio kao terapeut. Prepoznaće me mnoge poznate ličnosti koje su prošle fizijatrijski tretman u jednom poznatom maserskom studiju", priča Nemanja.

Pola minuta nakon što je preprečio put mini-busu i koloni vozila za njim, spustio se do reke da snimi posrnuli most, kako bi policajcu pokazao ozbiljnost situacije. Čim je uključio snimanje, most je počeo da se ruši.

"Sa suprugom i dva sina sam do 2019. živeo u Beogradu. Kada je krenula korona, odlučili smo da se vratimo u Mrčajevce i sa ocem nastavim da se bavim povrtarstvom. Kiseli kupus iz vakumiranog pakovanja koje srećete po mega marketima je iz naše bašte", priča Nemanja dodajući da pod zasadima kupusa ove sezone ima oko 10 hektara.

Nemanja sa suprugom, dva sina i roditeljima živi u Mrčajevcima, a vredni Bogosavljevići obrađuju oko 20 hektara pod krompirom, kupusom, pšenicom i drugim kulturama. Živi isključivo od poljoprivrede i njegov radni dan počinje u svanuće. Tako je bilo i zamalo kobnog jutra, kada je sigurne katastrofe spasao ljude koji su, da bi došli do radnog mesta, morali da pređu most.

"U blizini Morave imam nekoliko parcela, pa sam prethodne večeri s meštanima obilazio imanje strahujući od izlivanja reke. Već to veče smo uočili da je voda potkopala stubove. Ustao sam rano i ponovo obilazeći njive, video da je most nakrenut, a ispod fali jedan stub. Najvažnije je da se sve dobro završilo, sagradićemo novi most. U autobusu je bilo 30-ak građevinaca, turskih državljana. Eto, zahvalio mi se turski ambasador u Beogradu", dodaje Nemanja.

Mrčajevčane ne čudi njegov poduhvat, jer je čitava porodica na dobrom glasu, te da je reč o poštenim, radnim ljudima, koji su vrlo odgovorni i domaćinski se odnose prema svemu što rade.

"Nemanja s ocem ima veliki pogon za proizvodnju i preradu povrća, vrlo su uspešni i odgovorni u poslovanju, u kraju svi rado sarađuju s njima jer njihova reč ima težinu, a to je u selu od presudnog značaja. Pošteni domaćini, jednom rečju komšije za ponos", kaže Mrčajevčanin Momčilo Vujović.

