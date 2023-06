OPOZICIJA REGISTRUJE POKRET SRBIJA PROTIV NASILJA! Analitičari: Od početka jasno da su zahtevi politički

Deo opozicije otvoreno radi na tome da protest "Srbija protiv nasilja" preraste u politički pokret! Naime, takvu mogućnost najavili su i pojedini opozicionari, ne otkrivajući pritom koje bi sve stranke bile u nekom novom pokretu. Analitičari ukazuju na to da je od početka protesta, koji je navodno građanski, bilo jasno da iza njega zapravo stoje političari koji bi da iz svega izvuku korist, kao i da su zahtevi koji se iznose na skupovima - politički.

Nema dileme

Sociolog Vladimir Vuletić kaže da je od početka jasno da je protest politički, kao i zahtevi izneti na njemu.

- Čudi me što to već nije artikulisano, jer su svi elementi bili prisutni od samog početka protesta. Pitanje je samo kako će se to tačno izvesti i na koji način će građani koji na protest izlaze reagovati na to. Jednostavno, opoziciji je jasno da stranke ne mogu daleko da doguraju jer su izgubile podršku građana, pa sada hoće da se okoriste i da od protesta i zvanično naprave politički pokret. Ne treba uopšte dovoditi u pitanje je li to od početka i bio cilj dela opozicije - kazao je Vuletić.

foto: Nemanja Nikolić

Ukazuje i da se zahtevi koji su izneti na protestima ne razlikuju mnogo od onih koje je isto tako deo opozicije iznosio na protestu "1 od 5 miliona", koji je takođe nakon kratkog vremena postao politički pokret.

- Tu su razlike samo u finesama, poput imena ministara čije se smene sada traže. Takođe, da je sve stvar politike koju pokušava da vodi deo opozicije, govori i činjenica da ti zahtevi nemaju vezu s neposrednim povodom za proteste, a to su dva tragična događaja. Zato je nedvosmisleno jasno da je u pitanju dnevnopolitička agenda iza koje stoji sračunata strategija za potkopavanje glavnih ili nekih od temeljnih stubova vlasti - smatra Vuletić.

Pale maske

Analitičar Marko Matić kaže za Kurir da je jasno da su maske pale i da je tačno ono na šta su pojedini upozoravali - da je od početka namera dela opozicije da energiju građana iskoristi za lične i partijske interese.

foto: Kurir televizija

- Biće zanimljivo videti kako će reagovati građani koji protestuju, a može se očekivati da će se u narednom periodu njihov broj na protestima drastično smanjivati jer su oni izašli od starta na građanski, a ne politički protest. Ovakvo licemerno ponašanje dela opozicije i pokušaj političkog šibicarenja na jednoj od najtežih tema, a to je stradanje dece, vratiće im se kao bumerang i ne samo da neće uspeti da ukradu energiju građana već će izgubiti i dobar deo svojih političkih pristalica - smatra Matić.

Šta će sve biti blokirano Novi protest u subotu Naredni protest "Srbija protiv nasilja" održaće se sutra u 18 časova, a organizatori su najavili da će se održati u ukupno 20 gradova Srbije, kao i da će blokade saobraćajnica izvršiti u deset gradova. Trasa protesta u Beogradu, kako su najavili, biće: Narodna skupština - Ulica kneza Miloša - zgrada Vlade Srbije - Slavija - Autokomanda.

Kurir.rs