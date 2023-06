NASILJE JE JEDINI NAČIN DELOVANJA PRIŠTINE I NIKOGA DRUGOG! Srpska lista: "KurtI i Svečlja nastoje da kriminalizuju čitav sever"

Propagandna mašinerija Aljbina Kurtija i Dželjalja Svečlje neprestano nastoji da kriminalizuje čitav sever Kosova i Metohije sa ciljem da se pronađe alibi za prisustvo do zuba naoružanih specijalaca u našim opštinama koji mesecima unazad izazivaju incidente, saopštila je danas Srpska lista.

"U trenutku kada međunarodna javnost shvata da je Kurti spreman da izazove sukobe, i kada skoro mesec dana Srbi mirno i demokratski protestuju ispred zgrada opština, podmetanje oružja i razne vojne opreme je samo deo propagandne aktivnosti Prištine sa ciljem dalje eskalacije situacije na terenu", poručuju iz Srpske liste.

Kako se u saopštenju dodaje, sijaset jasnih dokaza "razotkrilo je laži Svečlje i ovu klasičnu podmetačinu", o čemu su, kako se dodaje, nadležni organi naše države obavestili druge inostrane organe pre nego se ova predstava odigrala.

"Laži je previše, pa da krenemo redom počev od toga da je vozilo u kome su navodno pronašli oružje i opremu ukradeno pre tri godine, da su tablice na njemu nevažeće već tri godine, te da je neverovatno da je takvo vozilo moglo da prođe neopaženo 40 kilometara, kako tvrdi Svečla, pored svih ilegalnih punktova koje je njegova policija postavila. Podsećamo građane da je naselje u kome je pronađeno to vozilo nedeljama pod nadzorom kosovske policije i međunarodnih snaga, a da je navodno oružje natovareno bez ikakve želje da se sakrije, kao i da je Dželal Svečla pre dolaska ekipe EOD i Kfor unapred znao šta se nalazi u vozilu i to objavio na društvenim mrežama, a danas pokazao toliku količinu naoružanja da se pitamo da li je to bio kamion sa oružjem ili vozilo", ističu iz Srpske liste.

Dodaju da je Svečlja takođe danas" izneo gomilu neosnovanih lažnih optužbi" protiv Aleksandra Filipovića.

"Imputirajući da je u zgradi opštine Leposavić imao kancelariju i u njoj neke radio uređaje što je notorna laž jer gospodin Filipović niti je radnik opštine, niti je imao kancelariju u njoj", poručuju iz Srpske liste.

Ocenjuju da što je prevara veća, to su laži potrebne da se ona opravda providnije.

"Na sličan način su lažima pokušali da prekriju i opravdaju gomilanje svojih vojnih trupa u južnom delu Kosovske Mitrovice. Neosnovana hapšenja i prebijanje Srba, marširanje do zuba naoružanih albanskih jedinica, patroliranje oklopnim vozilima pored srpskih majki sa decom kao da smo usred rata sve ima za cilj dodatno zaoštravanje situacije na terenu kako bi se izvršio tihi progon srpskog naroda sa svojih ognjišta, na šta međunarodna zajednica mora najhitnije da odgovori", naglašava Srpska lista.

Kažu da su uvereni da režim Aljbina Kurtija neće na ovome stati, kao što javno preti njegov ministar Svečla "i da će nastaviti sa podmetačinama, lažima i provokacijama a sve sa ciljem opravdanja svoje okupacije severa, što izaziva zabrinutost kod svih građana".

"Srpska lista odbacuje nasilje, što smo i dokazali svih ovih nedelja na mirnim i demokratskim protestima na kojima smo pozivali na mir i dijalog kako bi se stvari vratile u normalne tokove a politički problemi rešavali za stolom a ne pod institucionalnom represijom koju danas doživljava naš narod na Kosovu i Metohiji. Nasilje je jedini način delovanja Prištine i nikoga drugog, i to je međunarodnoj javnosti svakoga dana sve jasnije", navode iz Srpske liste.

Srpska lista je još jednom pozivala Kfor i Euleks, sa kojima, kako je navedeno u saopštenju, nedeljama unazad ima korektnu saradnju, da postave svoje snage na svim važnim tačkama na severu i spreče dalje pogoršanje situacije na terenu.

Kurir.rs/KosovoOnline