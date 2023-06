BIVŠI FUNKCIONER JUL-A OTKRIO ŠTA MU JE MILOŠEVIĆ NAREDIO 5. OKTOBRA! Progovorio o ubistvima 90-tih i UMEŠANOSTI MIRE MARKOVIĆ

Jugoslovenska levica bila je krajnje levičarska politička stranka u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Na svom vrhuncu, stranka je imala 20 mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije nakon opštih izbora 1997.

Mirjana „Mira“ Marković supruga bivšeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića, bila je lider i osnivač ove političke partije. Nakon ubistva Zorana Todorovića Kundaka, generalnog sekretra jugoslovnske levice, 24. oktobra 1997, na njegovo mesto dolazi Ratko Krsmanović.

Za Miru Marković kaže da ne postoji istina o njoj, osim smrti 14. aprila 2019 godine.

Ratko Krsmanović bio je gost emisije Crna Hronika na Kurit televiziji.

foto: Kurir televizija

- Želeo bih da istaknem da je Jugoslovenska levica nastala kao izraz i potreba tadašnjih okolnosti. Levica je međusobno bila pocepana. Postojala je potreba da se razlike i raspukline svih levičara prevaziđu na način da se objedini njihovo delovanje. Tako je nastala potreba da se osnuje pokret i za one pojedince koji nisu našli motiv da se angažuju tada u okviru postojećih političkih partija. Počeli smo kao jedna svejugoslovenska partija - rekao je Krsmanović i dodao:

- To što je Jugoslaviji pretila opasnost od spoljašnjih i unutrašnjih neprijatalja bio je razlog više da se ujedinimo u okvirima tadašjih mogućnosti. Ta snaga se ruinirala vremenom i ideja je devalvirana por pritiskom onih službi koje su dugo negovane upavo za takvu svrhu.

foto: Kurir televizija

Tvrdi da je u vreme osnovanja Jugoslovenske levice postojala informacija da SAD planiraju da na prostoru Jugoslavije konstituišu svoju levicu:

- Tih godina kada je nastajala Jugoslovenska levica bili smo obavešteni o naporima Sjedinjenih Američkih država da na prostoru Jugoslavije konstituišu jednu njihovu levicu koja će služitu interesima i ciljevima nekih kolonijalnih šema. Znali smo da je Korać bio jedan od ljudi koji je bio planiran u toj projekciji. Sve ljude za koje smo, takođe znali videli smo ih na bini 5. oktobra, što govori o jednom usaglašenom projektu. To je samo ubrzalo osnivanje Jugoslovenske levice. Ni u okviru SPS-a nisu bila usaglašena stanovišta. Bilo je nacionalisitčkih struja kojima se JUL snažno protivila.

Tvrdi da je ubistvo Zorana Todorovića Kundaka najverovatnije povezano sa strukturama službi bezbednosti.

- Za to ubistvo do danas niko nije snosio odgovornost, a moje mišljenje je da bi odgovornost trebalo tražiti u strukturama tadašnjih službi bezbednosti, ali to je osmišljeno tako da se to nikad ne sazna. Bio sam sa Radetom Markovićem u komunikaciji, a mislim da bi Jovica Stanišić bio najpozvaniji da pomogne oko istrage za to ubistvo.

Odlučno je negirao bilo kakvu povezanost Mirjane Marković sa političkim ubistvima devedesetih godina:

01:39 BIVŠI FUNKCIONER JUL-A OTKRIO ŠTA MU JE MILOŠEVIĆ NAREDIO 5. OKTOBRA! Progovorio o ubistvima 90-tih i UMEŠANOSTI MIRE MARKOVIĆ

- Miru Marković dovoditi u vezu sa naručenim ubistvima je tako surova zla namera i pakost, da nemam reči kojima to mogu da opišem, ali svi smo prišli tu giljotinu. Nakon 5. oktobra Mira Marković je završila u izgnanstvu i ovde je ostalo izrazito neprijateljski raspoloženo političko rukovodstvo prema njoj. Godinama su tragali za učešćem Mire Marković u nekakvim nečistim, neljudskim poslovima. Posle 23 godine sve te optužnice bukvalno su se svele na jedan jedini momenat, a to je rešenje o nelegalnoj dodeli stana jednoj službenici vlade.

Dotakao se i ubijenog novinara Slavka Ćuruvije:

- Slavko Ćuruvija je bio čest gost u direkciji JULa. Znam da je uoči bombardovanja razgovarao sa Mirom Marković uoči bombardovanja. Da su tačne te konstrukcije o njenoj umešanosti u Ćuruvijino ubistov svakako bi Mira Marković snosila krivičnu odgovornost.

Petog oktobra je bio na vezi sa tadašjim predsednikom Slobodanom Miloševićem koji ga je tada ukorio:

- Bio sam u zgradi JUL -a sa još četri žene. Bio sam na vezi sa Slobom, a kada je rulja krenula ka zgradi, on me je ukorio rekavši: "Nemog da glumiš narodnog heroja, miči te žene odatle i sklanjate se." Posle toga smo napustil gradu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.