CRNOGORAC UPLATIO 3.000€ DA BI OTIŠAO NA ALJASKU DA ČISTI RIBU, OSTAO BEZ POSLA I PARA: Ovako ga prevarili, obećali zaradu 10.000$

Preko društvenih mreža našao sam oglas za posao na Aljasci. Za čišćenje ribe mi je obećano do 2.500 dolara zarade sedmično ako radim 16 sati. Samo je trebalo da uplatim novac mladiću iz Novog Sada koji sve to organizuje (ime poznato redakciji) zbog velike gužve i zainteresovanosti. Od aprila do juna sam uplatio ukupno 3.000 evra, koje sam pozajmio, a ostao sam i bez novca i bez posla, kaže za Kurir Miroslav Pavićević sa Cetinja.

- Taj mladić mi je rekao da otvara agenciju s prijateljem iz Čikaga (ime poznato redakciji), ali da još uvek nije registrovana. U aprilu sam video njegov oglas za posao. Morao sam da uplatim 500 evra kako bih obezbedio siguran polazak zbog, kako mi je rečeno, velike navale. Ja sam 28. aprila uplatio 1.000 evra jer sam hteo taj posao, privukao me je iznos koji mi je obećan, do 10.000 dolara mesečno - priča Pavićević.

- To nije bilo sve. Rekli su mi da ako želim da otputujem početkom maja, na treću osobu, ne ovu dvojicu pomenutih, uplatim 750 evra. To mi je bilo čudno, zašto uplaćujem novac na nečije ime za koga ne znam ko je i nisam se čuo s njim, ali sam ipak uplatio. Stigao je i novi zahtev da uplatim još 1.250 evra 6. maja na to isto ime za avionsku kartu i još nešto.

I to sam uradio jer me ubeđivao da je bolje da odem dva meseca ranije kako bih više zaradio. Svaki dan sam dobijao poruke i pritisak da to moram da uradim, uz pitanja zašto im ne verujem, kako imaju problema samo s nama Crnogorcima, da je to vrhunski posao...

Pavićević kaže i da je trebalo 19. maja da krene na put, ali su mu 17. maja javili da viza nije završena i da mora da čeka do kraja meseca.

- Imali su i zahtev da nađem nekoga ko će poći sa mnom. Hteo sam i to da ispoštujem, kao i svaki dogovor dotad, te sam pitao jednog druga, koji je ipak odbio zbog uplate. Ispostavilo se da je to za njih kasnije navodno bio problem, i to su mi prebacivali, jer su oni, govorili su mi, zbog toga izgubili novac. Zatim su rekli da putujem s nekom devojkom iz Niša, a onda odložili za 5. jun jer viza opet nije završena.

Tada je shvatio da je prevaren. Počeo je da se raspravlja s Novosađaninom i da traži da mu vrati pare.

- Počeo je da ignoriše poruke, a zatim su krenule i pretnje da će mi razbiti glavu, da ja ne znam ko je on i ko njega štiti. Te pretnje sam prijavio policiji, a sada ću pokrenuti i tužbu. U međuvremenu, javio mi se još jedan njegov kolega, koji je obećao da će vratiti 1.800 evra kad sakupe novac. Ja sam i na to pristao, ali nema ništa ni od toga. Svi su oni prevaranti. Čak sam čuo i da je Novosađanin prevario prijatelja iz Čikaga i da mu nije uplatio novac.

Pavićević kaže da je i crnogorsku i srpsku policiju obavestio mejlom i pozivom.

- Ja sam te pare pozajmio i hoću da mi ih oni vrate, jer od posla nema ništa, a ni oglasa više nema.

Višnja Vučićević Mesečno može da se zaradi 6.000 dolara Višnja Vučićević iz Lazarevca nedavno je ispričala za Kurir televiziju da je posao na Aljasci legalan i da srpske agencije garantuju sigurnost i bezbednost radnika. - Radila sam na "ken lajnu", odnosno na liniji koja je zadužena za konzerve. Dolaze otvorene konzerve koje se sortiraju po veličini. Potom idu na dalju preradu i zatvaranje. To je jedna od najtežih pozicija što se tiče rada na Aljasci. Teško je bilo jer nisu postojale smene, za razliku od drugih kompanija. Sva količina ribe koja dođe mora da se obradi. Na svaka dva sata ima pauza od 20 minuta, kao i ona za ručak, koja traje sat vremena - rekla je Vučićevićeva. foto: Kurir televizija - Sada je minimum 16 dolara po satu. Sve prekovremeno se naplaćuje, pa čak i preko 20 dolara. Isplata je na svake dve nedelje, naravno, odbija se PDV, što mesečno dođe zarada oko 6.000 dolara.

Pozvali smo broj koji nam je Pavićević dao, ali Novosađanin nije odgovarao na pozive. Poslali smo pitanja i policijama Crne Gore i Srbije.

