SIŠLI S UMA: Kako su vojvode Ćuta i Zelenović surduknule Turcima do balčaka

Duže od šest vekova zaklinju se Srbi da će osvetiti Kosovo, ali sve su to bile prazne reči. Do danas, do ovog Vidovdana, kad su Nebojša Zelenović i Aleksandar Jovanović Ćuta, narodni poslanici, umalo ne napisasmo „narodne vojvode“, stvar uzeli u svoje ruke i Turcima ga surduknuli do balčaka: u petak, „u vreme kada se dešava najveći tranzit na prelomu između juna i jula“ (njihove reči, iz njihovog strateškog plana, prepisano sa Nova.rs) turskih i ostalih gastarbajtera, blokiraće auto-put E-75. A u subotu će šetati od Narodne skupštine do Pinka.

Prosto čovek da se zapita gde su uspeli ovih kišnih dana da dobiju sunčanicu!

Ili je to ipak od lošeg pića?

Svako ko je lično bio ili ima internet i ume da uključi kamere koje snimaju prostor ispred Skupštine zna da je na prošlom protestu bilo tri četvrtine ljudi manje nego na onom ranijem. Uostalom, i sami lideri dela opozicije koji organizuju ove šetnje posredno to priznaju, pominjući onako usput da je „Beograd prazan zbog godišnjih odmora“. Prazan ili pun, tek protesti brzo jenjavaju, venu kao ruže u celofanu, i nije pitanje kada će se ugasiti, nego kad će Dragan Šolak, njihov inspirator i nalogodavac, pomenutim opozicionim liderima dozvoliti da se skinu sa aparata.

Ovo što Ćuta i Zelenović najavljenim akcijama za petak i subotu rade već smo gledali u lošim komedijama: glavni junak stane iza mrtvaca i maše njegovim rukama, pokušavajući publiku da uveri da je živ.

Ali nikome od onih koji će u petak da zaglave u višečasovnoj blokadi na užarenom auto-putu neće biti smešno. Zašto je dvojac koji je ostalima ukrao šou (Aleksić se ovih dana primirio, jer je ukrao celu stranku svom dojučerašnjem šefu) izabrao baš putnike kroz Srbiju da na njima demonstrira svu nemoć srpske opozicije, nije nam jasno. Jedino ako u pitanju nije nezadovoljstvo što je Evropa ravnodušna prema svemu što su ovi opozicionari uradili. Valjda računaju da se za njih u belom svetu nije dovoljno čulo. Pa će sad, pošto prođu kroz blokade, kad dođu svojim kućama na Kosovo, u Severnu Makedoniju i Tursku, tamo podići svest o opravdanosti zahteva dela srpske opozicije da se smene REM i Kristijan Golubović. Predlažemo Zelenoviću, kao pismenijem od njih dvojice, da na turskom i albanskom štampa letke u tom smislu i da ih deli svojim taocima u petak, uz napomenu da će, kad se ukinu Hepi i Pink, turske serije emitovati Nova...

Šalu na stranu, ova dvojica imaju ozbiljan moralni problem, ili uopšte nemaju osećanje odgovornosti jer planiraju usporenu vožnju na auto-putu između Šimanovaca i Bubanj potoka. Kako će knjižiti eventualne žrtve naletanja i lančanih sudara: kao kolateralnu štetu ili kao pale za demokratiju?

(Kurir.rs)