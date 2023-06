ŽELJKO MITROVIĆ O NAJAVLJENOM PROTESTU: Privatna svojina pa i Pink, je u Srbiji neprikosnovena, ali i spremna da se odupre nasilju

Povodom najava da će se u subotu deo opozicije koja protestuje pojaviti ispred zgrade Pinka, Željko Mitrović oglasio se na svom Instagram nalogu.

- U subotu 1. 7. 2023. organizatori protesta, zakazali su protest ispred Pinka, ja lično nemam ništa protiv i svakako u zgradu neću moći da primim sve, ali organizatori Đilas, Aleksić, Ćuta, Zelenović… mogu svakako doći do moje kancelarije, znaju dobro gde me mogu naći, jer za ovih 30 godina, neki od njih nisu iz nje izlazili... i nije im smetao ni rijaliti ni bilo koji drugi program, takođe, tom prilikom, mogu da mi pojasne šta još mogu uraditi za decu, posebno za decu bez roditeljskog staranja, a i voleo bih da me upoznaju sa tim šta su oni uradili za one koji ce svakako naslediti sve nas! - napisao je Željko i dodao:

- Što se tiče uređivanja programa televizije Pink, to ne može biti tema jer program najgledanije televizije u Srbiji uređujem ja, a ne Đilas, Aleksić i Ćuta, ali ni ulica…a ako je bilo šta sporno programski, Republika Srbija ima institucije koje bi me svakako upozorile na bilo koju nepravilnost koja je u sukobu sa postojećim zakonima i propisima! Još jednom da ponovim, privatna svojina pa i Pink, je u Srbiji neprikosnovena ali i spremna da se odupre svakoj vrsti nasilja i terora! Vidimo se! - napisao je Mitrović u objavi.

Podsetimo, predstavnici opozicije objavili su da se do kraja nedelje održavaju protesti i blokade puteva u 29 gradova u Srbiji. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, deveti po redu protest "Srbija protiv nasilja" u Beogradu biće održan u subotu, a u petak će biti organizovane blokade autoputa. U planu je odlazak pred zgradu TV Pink, ali i blokade dve međunarodne pruge.

Kurir.rs