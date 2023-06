DANILO VUČIĆ JASNO ODBIO ZAHTEV TZV. KOSOVSKE POLICIJE: "Majicu vam ne dam nikada i ni po koju cenu!"

Takozvana kosovska policija maltretirala je Danila Vučića, sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zbog majice sa natpisom "Predaja nije opcija". Oni su čak tri puta zaustavljali vozilo u kom je bio sin predsednika.

Kurtijeva policija tražila je od Danila Vučića da skine majicu koju je nosio, ali im je sin predsednika Srbije rekao da majicu neće skinuti nikada i ni po koju cenu, saznaju "Novosti".

- Tri puta su zaustavljali, pretresali, maltretirali. Samo nek nastave. Čestitam Kurtiju na hrabrosti. Nije toliko hrabar u mom društvu, kad pošalje neke druge da se iživljavaju na tuđoj deci onda je to ok, samo nek nastavi. Nije Danilo mali, malo je hrabriji od Kurtija. On je kroz sred Prištine prošao sa majicom "Predaja nije opcija", i otišao na liturgiju u Gračanicu, da se pomoli - rekao je danas predsednik Vučić.

00:38 Vučić o zaustavljanju Danila Vučića na KiM

Podsetimo, Danilo je danas bio na Kosovu i Metohiji kako bi veliki srpski praznik Vidovdan proveo u Gračanici sa našim sunarodnicima.

