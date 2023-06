"OBILAZNICOM SADA MOŽETE BEOGRAD DA PROĐETE ZA 23 MINUTA!" Ministar Goran Vesić o značaju novog puta i BUDUĆIM PLANOVIMA SRBIJE

Prve ideje o obilaznici oko Beograda rodile su se pre pola veka, sedamdesetih godina za vreme Josipa Broza Tita, a 1991. tačno pre 32 godine, otpočela je gradnja dok je na vlasti bio Slobodan Milošević. Obećavao je tada da će biti završena za pet godina. Vlast DOS-a je takođe sanjala snove o obilaznici, ali su je gradili u sporom ritmu -kilometar godišnje.

Radovi su postali brzi i efikasni tek 2018. i od tada do danas je urađena duža trasa nego za prethodnih 27 godina.

Juče je sektor B obilaznice svečano otvoren, a jutros u devet zvanično je pušten saobraćaj. Čak 20.000 vozila dnevno će prolaziti obilaznicom, a najvažnije je što će teretnjaci kamioni da se izmeste iz centra Beograda. Već za koji dan očekuje se smanjenje gužvi u centru grada, a zahvaljujući novoj trasi od Batajnice do Bubanj potoka stizaće se za 23 minuta.

foto: Danilo Janković

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić gostovao je u emisiji Usijanje gde otkrio više o značaju novog puta, ali i o budućima planovima.

Vesić je podsetio na značajne infrastrukturne projekte koji su realizovani pre pola veka, u vreme gradonačelnika Branka Pešića, uključujući Terazijski tunel, Mostarsku petlju i Gazelu. On je istakao da je Pešić bio vizionar i predvideo i druge projekte.

- Mi smo pre pola veka imali na čelu Beograda, Branka Pešića, najboljeg našeg gradonačelnika u modernoj istoriji koga niko nije dostigao i niko ga neće dostići. Pešić je tada mnoge stvari pokrenuo u Beogradu, pa tako je 1980. godine je uradio Terazijski tunel i sproveo je autoput kroz Beograd. Izgradio je Mostarsku petlju i Gazelu. Danas ne možete da zamislite da u Beogradu ne postoji Terazijski tunel, Mostarska petlja i Gazela, a to je bilo do pre pola veka. To su bili veliki Beograda u to vreme jer se on razvijao u svetsku metropolu. Branko Pešić je osim toga predvideo još neke stvari poput metroa, a sve te stvari se dešavaju poslednjih godina - naveo je Vesić.

foto: Kurir televizija

- Jedna od tih ideja je bila obilaznica oko Beograda. To je bilo vreme kada je pešić razumeo da sam autoput kroz centar grada generiše ogroman broj automobila. Inače, tada je bilo mnogo manje automobila i tada je Branko Pešić išao na saslušanje zašto gradi most od šest traka jer tada Beogradu nije trebalo šest traka. Obilaznica je počela da se realizuje dvadesetak godina kasnije, ali je to bilo veoma nesrećno vreme jer je to bilo vreme raspada Jugoslavije i početak građanskih ratova. To nije bilo vreme za velike investicije, ali i pored toga tadašnja vlast je uspela da završi desetak kilometara obilaznice - istakao je Vesić.

foto: Danilo Janković

- Sada mi imamo kompletan autoput od Batajnice do Bubanj Potoka što znači da svi automobili koji dolaze iz pravca Novog Sada ili Šida, a idu prema Nišu, ne moraju da prolaze kroz Beograd već imaju blizu obilaznicu kojom se prolazi za 23 minuta. Pokušajte da idete u špicu od Aerodroma Nikola Tesla do Bubanj Potoka, mislim da bi vam za to bilo potrebno više od sat. To vam govori koliko je obilaznica brža i to će pomoći da se veći broj stranih putnika odluči za naše puteve - rekao je Vesić.

Voditeljku Silviju Slamnig interesovalo je kako će se nastaviti izgradnja sektora "C" i podsetila da je sada izgrađen sektor "B".

foto: Danilo Janković

- To će biti veoma značajno za građane Pančeva, celokupnog Banata, Vršca, Zrenjanina i ljude koji dolaze iz Rumunije. Mi sada imamo obilaznicu koja ide do Bubanj Potoka. Međutim, imamo jedan deo gde bi oni koji žele da odu na obilaznicu morali da idu preko mosta Mihajlo Pupin. Tako da nama sada predstoji izgradnja 31 km autoputa koji je najzahtevnija. To je između Bubanj Potoka i Pančeva. To nije samo drumska obilaznica, jer su ovo bile drumske. Ovo je i železnička obilaznica, dakle mi istovremeno sa drumskom obilaznicom radimo i prugu. Imamo i most preko Dunava kod Vinče. To je drumsko železnički most koji je veoma zahtevan. Mora da ima 6 traka za automobile, 2 koloseka za železnički saobraćaj, biciklističke staze, trotoare. Dužina tog mosta je skoro 2 kilometara. Gradimo takođe i 2 tunela, tunel Bubanj Potok koji je oko 1,6 km i tunel Leštane koji je nešto manji od kilometar. Tako da je to jedna veoma zahtevna deonica - rekao je Vesić.

Ostatak gostovanja Gorana Vesića i više o budućima planovima možete videti u videu ispod:

12:10 Ministar Goran Vesić o značaju obilaznice i budućim planovima

