NOVE FOTOGRAFIJE MINISTARKE SA IZABRANIKOM: Đedovićka i Handanović se upoznali sasvim slučajno, odmah joj izmamio osmeh (FOTO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i kompozitor i direktor CEBEF-a, Damir Handanović već neko vreme su u emotivnoj vezi, ljubav ne kriju, a ovog leta planiraju i venčanje.

Kako prenosi "Hello", par se upoznao na sportskoj manifestaciji Serbian open. Susret je bio slučajan, a upućeni kažu da je to bila ljubav na prvi pogled. Posle samo nekoliko dana poznanstva, Damir joj je rekao da će jednog dana živeti zajedno, čemu se ona tada smejala. No, ispostavilo se da je bio u pravu.

Susret se desio mnogo pre nego što je Dubravka stupila na funkciju ministarstva rudarstva i energetike, a njihova veza nema veze sa političkim krugovima, iako se oboje bave politikom.

Oni se čak i nisu krili kao par, a sada je sve obelodanjeno. Damir i Dubravka najviše vole da putuju po Srbiji, s obzirom da je ministarka dugo živela u inostranstvu.

Damir je poznat u javnosti kao neko ko je zaslužan za veliki broj hitova i sa saradnjom sa najvećim izvođačima sa prostora bivše SFRJ. On je kompozitor, aranžer i producent, a iza sebe ima preko 460 autorskih dela.

Handanović godinama sarađuje sa velikim zvezdama kao što su Svetlana Ceca Ražnatović, Haris Džinović, Lepa Brena, Saša Matić i mnogi drugi. Takođe, Damir se direktor CEBEF-a, ustanove kulture Grada Beograda koja organizuje manifestacije od značaja za grad.

