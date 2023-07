PODMETAČINA! Kurti nepostojeće organizacije proglasio terorističkim da bi opravdao hapšenje Srba! Dačić: OPASAN PLAN!

Odluka režima Aljbina Kurtija da nepostojeće organizacije „Civilna zaštita“ i „Severna brigada“ proglasi terorističkim deo su plana da stvaranjem izmišljenog, virtuelnog neprijatelja opravda nastavak političkog terora koji Kurti sa svojim specijalcima sprovodi na severu Kosova i Metohije neosnovanim hapšenjem nevinih Srba, maltretiranjem i zastrašivanjem građana, saopštila je Srpska lista! I šef srpske diplomatije Ivica Dačić kazao je za Kurir da je ova najnovija Kurtijeva podmetačina, kako je to okarakterisao, a što su prozrele i SAD jer je Stejt department odmah reagovao, zapravo veoma opasan plan da se nastavi lov na srpske glave!

- Kurti time pravi nekakav alibi da svakog narednog Srbina kog namerava da uhapsi, a setimo se da postoji spisak od čak oko 350 ljudi, proglasi zapravo teroristom! Pazite šta je smislio, da će, time što će nepostojeće organizacije proglasiti terorističkim, nedužnim ljudima koje uhapsi njegova policija staviti na teret izmišljeno delo terorizam i držati ih u zatvoru. Taj čovek zaista mašta o tome da izazove rat i, nažalost, neće prestati s lovom na srpske glave - ukazuje Dačić za Kurir.

Samo na rečima

Dodaje da je i reakcija pojedinih zapadnih zemalja u određenim momentima bila jaka, ali samo na rečima, te da je očigledno da samo deklarativne pretnje sankcijama ne mogu urazumiti Aljbina Kurtija.

- Naravno da to nije dovoljno. Da zaista postoji volja da se on urazumi, da povuče svoje specijalne jedinice sa severa i svoje ilegalne gradonačelnike iz srpskih opština, da hitno formira ZSO, ali onakvu kakva je dogovorena Briselskim sporazumom, lako bi međunarodna zajednica to rešila. Niko nije od juče da poveruje da je jedan Aljbin Kurti toliko moćan, moćniji od čitave međunarodne zajednice - ukazuje Dačić.

A kako su saopštili iz Srpske liste, da nije opasna, ova aktivnost Aljbina Kurtija, Dželjalja Svečlje i ostalih prištinskih ministara bila bi smešna.

- Ipak, planovi koji proističu iz ove odluke ukazuju da Kurti, umesto deeskalacije na poziv čitave međunarodne zajednice i čitavog srpskog naroda, planira dalju eskalaciju, represiju i učvršćivanje parapolicijske, okupacione vlasti na severu KiM - naveli su iz Srpske liste i dodali:

- Podsećamo građane da je „Severna brigada“ virtuelna organizacija koja postoji u Kurtijevoj glavi, a da je „Civilna zaštita“ već godinama integrisana sa svojim nekadašnjim radnicima u kosovske institucije, od kojih ti radnici i danas primaju platu. Isto tako, podsećamo sve da ova odluka Kurtijevog režima dolazi nakon predstave koju je očigledno pripremio Kurti - kada je pronađeno fantomsko vozilo s nekakvim oružjem koje je pre moglo stati u kamion nego u putničko vozilo, ali i nakon bacanja nekakve zapaljive naprave kod zgrade Opštine Severna Mitrovica. U oba slučaja lice mesta se nalazi u parametru koji već nedeljama kontrolišu Kurtijevi specijalci, njihove kamere i dronovi, te ostala oprema za nadzor.

Ivica Dačić Resetovanje odnosa sa Izraelom zbog KiM Šef diplomatije Ivica Dačić najavio je da će naredne nedelje u Srbiju doći njegov kolega iz Izraela, te da će razgovarati o „resetovanju odnosa“. Bitno je da resetujemo odnose, koje smo doveli u pitanje jer su priznali Kosovo - rekao je Dačić na TV Pink. On je dodao da će u posetu Beogradu doći i njegove kolege iz Venecuele i San Marina.

Zaključci lidera EU o KiM Deeskalacija, novi izbori... Lideri država članica EU usvojili su juče zaključke u kojima su osudili nasilne incidente na severu KiM i pozvali na hitnu deeskalaciju situacije, na osnovu ključnih elemenata koje je EU već naznačila 3. juna 2023. U zaključcima, u kojima je Kosovo označeno sa zvezdicom, navodi se da strane treba da stvore uslove za vanredne izbore u sve četiri opštine na severu. Traži se i nastavak dijaloga uz posredovanje EU, što uključuje i osnivanje ZSO.

Nemanja Starović Drskost što traži uklanjanje baza Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović istakao je da to što Kurti traži uklanjanje 48 srpskih vojnih baza duž administrativne linije predstavlja drskost, i da Srbija ima suvereno pravo da odlučuje o rasporedu vojnih i policijskih baza. On je za RTS rekao da je ono što se danas dešava na severu Kosova potpuno nekarakteristično za Evropu 21. veka. foto: Kurir Televizija

Crni đavoli

Iz Srpske liste su poslali poruku i Kforu i Euleksu.

- Zahtevamo od Kfora i Euleksa da najhitnije razmeste svoje snage na svim neuralgičnim tačkama na severu KiM i preventivnim delovanjem spreče da Kurti ostvari svoj pakleni plan i ugrozi mir na ovim prostorima.

Inače, američki Stejt department reagovao je na Kurtijevu odluku.

- Odluku o proglašavanju „Civilne zaštite“ i „Severne brigade“ terorističkim organizacijama vlada Kosova nije donela u koordinaciji sa SAD i drugim međunarodnim partnerima - navodi Stejt department za Radio Slobodna Evropa i dodaje:

- Ova odluka je trebalo da bude koordinisana s najbližim međunarodnim kosovskim partnerima, uključujući one koji imaju primarnu odgovornost da obezbede stabilnost Kosova - navodi se u odgovoru.

Nakon SAD, i ambasade Nemačke, Velike Britanije i Francuske u Prištini saopštile su da se vlada Kosova nije konsultovala s njima povodom odluke da Civilnu odbranu i Severnu brigadu proglasi terorističkim organizacijama.

Živojin Rakočević, predsednik UNS, poručio je da kosovskoj vlasti nije bilo dovoljno da hapsi pojedince i da se zbog toga neka organizacija sada mora proglasiti terorističkom.

On je za Kosovo onlajn naveo da vlada Kosova nastavlja akciju kriminalizacije severa KiM.

- Oni su pohapsili ljude s kojima su radili 20 godina, s nekima i duže. Sad je to nedovoljno, pa se neka organizacija mora proglasiti za zlo da bi se nastavilo s intervencijom koja se zove „na severu KiM stanuju sami crni đavoli“. S njima se treba obračunati, treba uložiti u marketing i satanizaciju svega što postoji na severu. Tako da smo došli u poziciju da Srbi imaju i ono što do sada nikada nisu imali, a to je teroristička organizacija - rekao je Rakočević.

S obzirom na to da je „Civilna zaštita“ integrisana u kosovski sistem 2015, Rakočević je naveo da je Kurti deo svog sistema proglasio terorističkom organizacijom, dok za „Severnu brigadu“ ističe da se i ne zna o kakvoj organizaciji je reč.

Ekipa Kurira